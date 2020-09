13 h 51 HE

Jeff Carlisle

Fermer

Correspondant de football américain

Jeff Carlisle couvre la MLS et l’équipe nationale américaine pour ESPN FC.

Austin Lindberg

Nous avons apprécié une autre semaine d’action effrénée en MLS dans un calendrier extrêmement condensé, et une autre semaine au cours de laquelle le Columbus Crew de Caleb Porter démontre qu’il est la classe de la ligue. Plus bas dans notre classement Power, cependant, Atlanta United, autrefois puissant, se retrouve maintenant à regarder la grande majorité de ses pairs.

Classement précédent: une

Prochain match MLS: Samedi vs. Nashville, 19 h 30 HE

L’équipage de tête de la ligue peut être déçu d’un match nul à Chicago, mais il reste encore trois points d’avance dans la course Supporters ‘Shield et le huitième but de la saison de Gyasi Zardes consolide sa place de deuxième meilleur buteur de la ligue.

Classement précédent: deux

Prochain match MLS: Dimanche à Montréal, 19 h HE

Il est de plus en plus difficile de suivre tous les produits de l’académie de l’Union, le milieu de terrain de 20 ans Anthony Fontana marquant deux fois en 25 minutes d’action pour battre les Revs 2-1.

Classement précédent: 3

Prochain match MLS: Vendredi vs. LAFC, 22 h HE

Les Sounders luttent généralement contre les équipes de San Jose dirigées par Matias Almeyda. Les équipes ont fait match nul 0-0 à MLS is Back après tout. Pas cette fois. En fait, ce fut une nuit pour compléter les statistiques alors que Seattle a déchiré les Quakes, 7-1.

Classement précédent: 4

Prochain match MLS: Samedi vs. Chicago, 19 h 30 HE

Le vainqueur à la 65e minute de Mauricio Pereyra était son troisième but ou aide lors de ses quatre dernières apparitions alors que la course invaincue d’Orlando s’étalait sur six matchs.

Classement précédent: 5

Prochain match MLS: Samedi à DC United, 19 h 30 HE

Jozy Altidore a marqué son premier but de 2020 alors que Toronto mettait fin à sa liste canadienne de matches avec sa quatrième victoire sur six.

Classement précédent: 6

Prochain match MLS: Samedi vs. Colorado, 22 h 30 HE

Un match nul sur la route à San Jose n’est pas le pire résultat pour le Galaxy, qui est toujours invaincu sur cinq. Guillermo Barros Schelotto a également récupéré Jonathan dos Santos et Javier Hernandez.

Classement précédent: 14

Prochain match MLS: Samedi à la Nouvelle-Angleterre, 16 h 30 HE

Le NYCFC est invaincu en cinq matchs consécutifs après la victoire de samedi sur Cincinnati, une séquence dans laquelle l’équipe du Bronx n’a concédé que deux fois.

Classement précédent: 8

Prochain match MLS: Mercredi à Vancouver, 21 h 30 HE, ESPN +

Montréal a rebondi après une défaite déchirante pour rivaliser avec Toronto à la 89e minute en plaçant quatre passé malheureux Vancouver.

Classement précédent: 7

Prochain match MLS: Samedi vs. Minnesota, 20 h HE

Pas la meilleure semaine pour le Dynamo, qui a laissé échapper deux points lors d’un match nul sur la route avec le Colorado, puis est tombé face au FCD à Dallas. Maintenant, il semble qu’Alberth Elis pourrait se rendre en Europe. Houston a acquis Darwin Quintero pour une raison et il devra être l’homme pour intervenir.

Classement précédent: 12

Prochain match MLS: Samedi vs. Dallas, 15 h 30 HE

La victoire 1-0 contre le Minnesota était le moins que SKC méritait, car ils dominaient les débats malgré l’absence d’Alan Pulido. Johnny Russell, qui continue de se tailler un solide sort en MLS, a décroché le vainqueur.

Classement précédent: dix

Prochain match MLS: Vendredi à Seattle, 22 h HE

Après avoir perdu contre RSL en milieu de semaine, le Black and Gold a redressé le navire avec une victoire 4-2 sur Portland, et la vue de remettre Eduard Atuesta sur le terrain pour un run-out de 10 minutes était encourageante. Peut-être que le retour du milieu de terrain est le remède pour une défense qui perd encore trop de buts.

Classement précédent: 9

Prochain match MLS: Samedi vs. NYCFC, 16 h 30 HE

Seuls quatre Revs ont marqué en 2020, le joueur désigné Gustavo Bou et Adam Buksa se sont combinés pour cinq buts en 22 apparitions entre eux. Bruce Arena a besoin de plus de contributions de la part de ses têtes d’affiche si la Nouvelle-Angleterre veut espérer une poussée en séries éliminatoires.

Classement précédent: Onze

Prochain match MLS: Mercredi à San Jose, 21h30 HE, ESPN +

Les Timbers ont concédé 15 buts depuis leur retour de la MLS est de retour, dont quatre lors de la défaite contre LAFC. Le retour de Larrys Mabiala de blessure et de Diego Chara de suspension aidera sans aucun doute, mais dans l’ensemble, Portland est dans une ornière.

Classement précédent: 13

Prochain match MLS: Samedi à Houston, 20 h HE

Les blessures signifiaient qu’Adrian Heath n’avait pas une tonne d’options en tête lors de la défaite 1-0 contre le SKC, mais jouer Emanuel Reynoso comme un faux neuf – comme il l’a fait au cours des 20 dernières minutes environ – ne semble pas la meilleure utilisation des talents argentins.

Classement précédent: quinze

Prochain match MLS: Samedi vs. Vancouver, 21 h 30 HE

Les huées pour avoir pris un genou avant le match de RSL contre le Colorado ont-elles affecté la mentalité de l’équipe? Difficile à dire, mais ils n’ont pas aidé, et RSL s’est fait cirer 5-0 pour perdre la Rocky Mountain Cup.

Classement précédent: 16

Prochain match MLS: Samedi vs. Cincinnati, 19 h HE

La victoire 2-0 des Red Bulls contre DC a été le premier match qu’ils ont marqué plus d’un but depuis la victoire du 1er mars contre Cincinnati.

Classement précédent: vingt et un

Prochain match MLS: Samedi à Columbus, 19 h 30 HE

La première fois que Nashville a marqué plus d’un but lors de sa première saison en MLS s’est soldée par une victoire dominante 4-2 contre Atlanta. Le progrès.

Classement précédent: vingt

Prochain match MLS: Mercredi vs. Colorado, 20 h 30 HE, ESPN +

Même dans une saison de lutte, FCD double son engagement envers la jeunesse suite aux ventes de Reggie Cannon et Zdenek Ondrasek, bien que cette dernière vente soit due à des raisons familiales. Un triomphe du Texas Derby sur Houston a donné un coup de pouce.

Classement précédent: 25

Prochain match MLS: Mercredi à Dallas, 20 h 30 HE, ESPN +

Les Rapids avaient besoin d’une semaine comme celle-ci. Mal. Ils ont récupéré un point en milieu de semaine contre Houston, puis ont battu leurs rivaux RSL sur la route pour remporter la Rocky Mountain Cup pour la première fois depuis 2015.

Classement précédent: 17

Prochain match MLS: Samedi vs Toronto, 19 h 30 HE

United a marqué trois buts au cours de ses six derniers matches, un tronçon qui ne leur a permis de récolter que cinq points sur 18 possibles.

Classement précédent: 18

Prochain match MLS: Mercredi vs. Portland, 21 h 30 HE, ESPN +

Après une humiliante défaite 7-1 en milieu de semaine contre Seattle, les Quakes ont retrouvé un peu de fierté en égalant le Galaxy 0-0. Mais la triste réalité est qu’ils dessinent chez eux et perdent sur la route. Obtenir le maximum de points à domicile lors des deux prochains matchs contre une équipe de Portland blessée est un must.

Classement précédent: 26

Prochain match MLS: Samedi à Atlanta, 19 h HE

La deuxième victoire de Miami au cours de la saison, celle-ci contre Atlanta, a rapproché l’équipe d’expansion du peloton de chasse de l’Est, mais la défaite de samedi contre Orlando a gardé l’équipe d’expansion de David Beckham au pied du classement.

Classement précédent: 2. 3

Prochain match MLS: Samedi à Orlando, 19 h 30 HE

L’attaquant du DP Robert Beric a marqué pour la première fois depuis que la MLS est de retour, juste son troisième but de l’année. Pour une équipe qui marque en moyenne un but par match en 2020, les Fire auront besoin de plus de leur n ° 9.

précédent classement: 24

Prochain match MLS: Mercredi vs. Montréal, 21 h 30 HE, ESPN +

Vancouver venait de remporter une victoire contre Toronto et avait une semaine complète pour se préparer à la rencontre de dimanche contre Montréal. Rien de tout cela n’avait d’importance car les «Caps ont implosé contre l’Impact, 4-2, et la signature du record Lucas Cavallini a aggravé les choses en se faisant expulser.

Classement précédent: 19

Prochain match MLS: Samedi vs. Miami, 19 h HE

Les pertes contre la paire d’expansion Miami et Nashville la semaine dernière laissent Atlanta avec une seule victoire depuis mars.

précédent classement: 22

Prochain match MLS: Samedi à Red Bulls, 19 h HE

Cincinnati n’a marqué que cinq buts en dix matchs sous Jaap Stam. Peut-être plus problématique est qu’il est concédé 13 fois – dont cinq au cours des deux derniers matchs, des défaites contre Columbus et NYCFC.