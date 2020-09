Comprendre ce qu’il faut faire pour augmenter la productivité sans augmenter les heures de travail est le rêve de nombreux professionnels, indépendants et de tous ceux qui souhaitent atteindre des objectifs ambitieux en général.

Comment faire? Un article publié sur le site Inc met huit conseils simples sur papier qui peuvent faciliter la réalisation de cet objectif. Des conseils à la portée de tous.

Vous n’avez pas besoin de parcourir cette liste en une seule fois, mais si vous pouvez adopter une bonne partie de ces conseils, vous êtes sur la bonne voie pour passer une journée plus efficace.

1. Réveillez-vous 15 minutes plus tôt

Personne ne veut perdre des heures de sommeil, mais se réveiller un peu plus tôt que d’habitude signifie consacrer plus de temps à la routine matinale et commencer la journée sans stress.

2. Écoutez un podcast dans les transports en commun

Le temps passé dans les transports en commun pour se rendre au bureau ou le temps consacré aux courses peut être ennuyeux. Le consacrer à l’écoute des actualités ou à la lecture d’un livre peut être un bon moyen d’augmenter la productivité. Ce n’est pas un mystère que plus d’informations riment avec plus d’idées.

3. Faites de l’exercice toutes les 60 minutes

Certaines études recommandent toutes les 30 minutes, mais si vous êtes plongé dans votre travail, se lever pour une promenade lorsque vous êtes le plus créatif est tout aussi contre-productif. Mieux vaut donc, une marche de cinq minutes ou un peu d’étirement toutes les 60 minutes. Si vous êtes en crise et que vous vous retrouvez à vérifier votre téléphone ou à sauter trop sur les réseaux sociaux, c’est aussi un bon indicateur que vous devriez faire une pause pour le mouvement.

4. Ne vérifiez pas vos e-mails lorsque vous êtes au lit

Ne lisez pas votre courrier avant qu’il ne soit réellement temps de travailler. Vous aurez alors le temps d’envoyer autant d’emails que vous le souhaitez.

5. Renforcer le concept de responsabilité

Avoir un collègue ou un responsable superviser votre projet peut vous aider à vous concentrer et à rester sur la tâche. Lorsque vous savez que quelqu’un d’autre est impliqué dans votre travail, vous êtes moins susceptible d’être laissé pour compte.

6. Fixez des délais

Choisissez trois choses principales à faire dans la journée et attribuez une heure. Les délais sont les plus grands facteurs de motivation

7. Réduisez les distractions

Lorsque vous créez des délais, écrivez-les dans un calendrier. Si vous travaillez à distance, masquez votre téléphone et bloquez les e-mails et les réseaux sociaux pendant une durée déterminée. Ce n’est qu’alors que vous serez pleinement engagé dans cette tâche.

8. Arrêtez le multitâche

Les études et l’expérience montrent que nous devenons extrêmement moins productifs lorsque nous faisons plusieurs choses en même temps. Lorsque vous arrêtez de passer d’une idée à l’autre, il est plus facile de se concentrer, d’avoir des objectifs clairs et de devenir plus déterminé.