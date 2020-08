Dans la réflexion d’aujourd’hui, je me concentrerai sur différentes alternatives gagner de l’argent avec les crypto-monnaies. Dans cet univers numérique, il y a bien plus que simplement acheter du Bitcoin.

L’investissement sur le marché de la crypto-monnaie est généralement associé à l’achat de BTC. Bien qu’il s’agisse de l’un des investissements les plus prometteurs, qui ne devrait manquer à aucun portefeuille cryptographique, il existe de nombreuses autres possibilités.

Je n’entrerai pas dans les détails dans chacune des alternatives, car l’objectif de ce post est d’ouvrir un peu votre esprit, et voyez la quantité d’opportunités qui existent dans ce secteur.

Comment gagner de l’argent avec les crypto-monnaies?

L’un des avantages du secteur des crypto-monnaies est qu’il offre diverses alternatives pour investir dans le secteur, des plus risquées comme les CFD, aux plus conservatrices telles que l’acquisition de pièces stables.

Si vous êtes un utilisateur de l’échange Binance, vous avez peut-être vu qu’au cours des derniers mois, ils ont publié une grande variété d’instruments financiers pour entrer dans le monde fascinant des crypto-monnaies.

Ensuite, je mentionnerai certaines des possibilités offertes par le secteur de la crypto-monnaie:

Acheter Bitcoin, l’investissement le plus prometteur de l’écosystème, et très simple à réaliser.Investissez dans les Stablecoins, un investissement conservateur, mais intéressant pour cela à l’abri des devises fortes comme le dollar, la livre, etc.Indice Crypto 10, un investissement à haut risque réalisé via des CFD. Si vous allez dans la bonne direction vous pouvez multiplier votre capital plusieurs fois, il en va de même si le prix se retourne contre.Jalonnement, un investissement un peu plus «professionnel», avec un risque modéré. Vous pouvez essentiellement gagner de l’argent en détenant votre crypto.DeFi, ce secteur a explosé ces dernières semaines. On peut dire que c’est la «mode» du moment. Certaines crypto-monnaies comme Chainlink offrent des rendements incroyables.

Il existe de nombreuses autres opportunités, telles que le trading, le secteur des prêts, les contrats à terme, etc. L’idée est que vous pouvez prendre une dimension du nombre d’alternatives dans lesquelles le secteur de la crypto-monnaie doit investir.

La tendance des crypto-monnaies reste haussière en 2020

Si nous regardons l’indice Bita, Crypto 10, nous voyons que depuis la mi-mars, la tendance des crypto-monnaies est devenue fortement haussière.

Au moment de la rédaction de cet article, l’indice Crypto 10 se négocie à 3938 points, après avoir touché 4 126 points il y a quelques jours.

Graphique de l’indice Crypto 10 pour l’année dernière. Source: BITA

Enfin, il n’y a pas de meilleur investissement qu’un autre, mais plutôt une gamme d’opportunités pour différents types d’investisseurs. L’idéal est d’avoir un portefeuille crypto équilibré.

Je dis au revoir à la prochaine fois avec cette citation de Richard Branson:

« Si quelqu’un vous offre une opportunité incroyable mais que vous n’êtes pas sûr de pouvoir le faire, dites oui et apprenez ensuite à le faire. »

