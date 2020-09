septembre

2, 2020

6 min de lecture

« La confiance est comme la tension artérielle. Elle est silencieuse, vitale pour une bonne santé, et si elle est abusée, elle peut être mortelle. » – Frank Sonnenberg, auteur de Follow Your Conscience

Il y a beaucoup de choses à faire pour créer une entreprise: une vision solide, une équipe talentueuse et un produit qui résonne avec les consommateurs et les investisseurs.

Chacun est essentiel au succès d’une entreprise. Mais le ciment qui tient tout ensemble est la confiance. Dans le rapport spécial du baromètre de confiance Edelman 2019, les répondants ont identifié la confiance dans la marque comme l’un des facteurs les plus importants à prendre en compte avant d’acheter quelque chose: 81% des répondants ont déclaré qu’ils «doivent pouvoir faire confiance à la marque pour faire ce qui est juste».

Nous avons vu maintes et maintes fois ce qui se passe lorsqu’une entreprise trahit la confiance du public – prenez Facebook, Volkswagen, Uber et Equifax. Une fois la confiance minée, même les mastodontes les plus puissants auront du mal à se rétablir – et beaucoup ne le font jamais.

Au-delà du risque de nuire irrémédiablement à votre réputation, il y a aussi un impact économique énorme. En 2018, The Economist a étudié huit des plus grands scandales commerciaux récents et a constaté que l’entreprise médiane était évaluée à 30% de moins qu’elle ne l’aurait été autrement.

Les entreprises qui ont rompu la confiance nous ont appris que, même si la confiance prend du temps, elle peut être perdue en un instant. Voici comment vous assurer de ne jamais laisser tomber vos parties prenantes.

Être transparent

Les clients, comme tout le monde, aiment être au courant. S’il est certainement possible de sur-communiquer, il vaut toujours mieux garder vos clients ouverts sur ce qui se passe que d’être opaque. Faites-leur part de vos objectifs et de vos processus, et si quelque chose ne va pas, reconnaissez l’erreur. Si vous êtes surpris en train de cacher des détails, la bonne volonté que vous avez établie peut être compromise.

Comme l’a dit la fondatrice de la start-up Rebekah Campbell dans une interview, dire de petits mensonges est «la première raison pour laquelle les entrepreneurs échouent».

« Pas parce que vous êtes une mauvaise personne », a expliqué Campbell. «Mais parce que le fait de mentir vous arrache au présent, vous empêche de faire face à ce qui se passe réellement dans votre monde. Chaque fois que vous sur-déclarez une métrique, sous-déclarez un coût, êtes moins qu’honnête avec un client ou un membre de votre équipe, vous créez une fausse réalité et vous commencez à y vivre. «

Dans mon entreprise, JotForm, nous avons lancé une chaîne moyenne entreprise. J’y blogue moi-même, mais j’encourage également chaque employé à écrire franchement sur son travail. Cela crée une fenêtre sur ce qui se passe dans les coulisses. Pour les clients existants, cette fenêtre renforce la confiance. Pour les nouveaux clients, cela crée du buzz autour de nos produits.

Sous-promesse (puis sur-livraison)

Les nombreux scandales d’entreprises qui ont jonché le cycle de l’actualité ces dernières années ont nui à la confiance des consommateurs. De nos jours, lorsqu’un client a le sentiment d’avoir été trompé ou manipulé, il est peu probable qu’il ramène son entreprise à la marque responsable.

Cela signifie qu’il est important non seulement de répondre aux attentes, mais de les dépasser. Les entrepreneurs s’engagent souvent trop parce qu’ils veulent que les parties prenantes les aiment. Mais le moyen le plus rapide de perdre le respect est de ne pas tenir ses promesses.

S’il faut une semaine pour qu’un produit soit livré, dites qu’il en faudra deux. Si quelque chose durera dix ans, disons que cela durera huit ans. Fournir plus que prévu – que ce soit le service, le temps, la commodité ou les trois – ajoutera de la valeur à votre marque et fidélisera vos clients.

Comme l’a dit le poète George Macdonald: «Être digne de confiance est un plus grand compliment que d’être aimé». Cela est particulièrement vrai dans les affaires, où la confiance signifie attirer des clients qui resteront avec vous sur le long terme.

Être cohérent

Être cohérent est l’un des meilleurs moyens de renforcer la confiance. Plus vous êtes cohérent avec votre marque, votre service client et vos offres, plus votre clientèle (et votre réputation) grandira.

En tant que PDG de JotForm, une grande partie de ma journée est consacrée à maintenir un récit d’entreprise clair et convaincant qui s’étend à la fois à mes employés et aux clients. Avoir un objectif défini permet à votre équipe d’exceller dans ce qu’elle fait tout en établissant une niche sur le marché.

Comme Bo Bothe de BrandExtract l’a écrit dans un article de blog, il existe trois principaux éléments constitutifs d’une marque cohérente:

Messagerie: Cela peut sembler évident, mais le message de votre marque doit s’aligner sur les valeurs de votre entreprise. Si ce que vous proposez semble inauthentique ou, pire, ne peut pas être livré, les clients se sentiront induits en erreur.

Conception: Les images de votre marque sont un moyen facile de renforcer la reconnaissance des clients et, par conséquent, la confiance. L’utilisation des mêmes thèmes sur votre logo, les réseaux sociaux et les supports imprimés donne une cohésion visible à votre message.

Livraison: La façon dont vous communiquez avec votre public est un élément important du maintien de la cohérence. Peut-être voulez-vous un compte Twitter vivant et engageant, ou peut-être que les articles de blog hebdomadaires sont plus votre style. Vous pouvez affiner votre communication au fil du temps au fur et à mesure que vous créez une base de clients et en apprenez davantage sur leurs préférences.

Lorsque vous apportez des modifications, ne supposez pas que vous savez ce que veulent les clients. Écoutez les commentaires. Testez les mises à jour des produits, des processus et des systèmes sur un petit groupe, puis mesurez les réactions des utilisateurs et ajustez-les en conséquence. Cela permet d’éviter de secouer vos clients avec des changements inattendus et de saper potentiellement leur confiance.

Soyez compétent

Le Harvard Business Review souligne qu’il existe deux types de compétences. Premièrement, il y a la compétence technique, qui fait référence aux aspects quotidiens du développement, de la fabrication et de la vente d’un produit ou d’un service.

Ensuite, il y a la compétence sociale, qui consiste à avoir un aperçu de votre environnement professionnel et à pouvoir s’adapter et réagir aux changements en conséquence.

À court terme, la compétence technique est reine. Mais la compétence sociale est nécessaire pour toute entreprise qui veut prospérer sur le long terme.

Un bon exemple est Uber: la société de covoiturage a eu de nombreux faux pas et scandales, mais continue d’attirer les utilisateurs car elle répond à un besoin et le fait bien.

Mais au fil du temps, de nombreux utilisateurs d’Uber sont devenus ambivalents quant à sa compétence sociale. Comme le prétend HBR: «Nous ne faisons pas confiance à Uber pour bien traiter ses employés ou ses clients ou pour mener ses affaires proprement. En d’autres termes, nous ne faisons pas confiance aux motivations, aux moyens ou à l’impact d’Uber. »

En conséquence, la société a faibli, en deçà de ses utilisateurs prévus de trois millions en 2017, et finalement, cédant la part de marché à Lyft. Son introduction en bourse a sous-performé après que ses chauffeurs se sont mis en grève et que les cours des actions ont chuté de 11%.

Les échecs d’Uber fournissent une leçon précieuse pour le reste d’entre nous: la confiance n’est pas une proposition à court terme. Vous devez prouver, chaque jour, que vos valeurs correspondent à votre message.