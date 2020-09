Il y a à peine 10 ans, David Beckham était le joueur le plus riche du football, année après année. À ce moment-là, il avait déjà déménagé à LA Galaxy de Manchester United, mais c’était sa collection de recommandations mondiales qui lui permettait de faire en sorte que ses revenus dépassent ceux de tous les autres.

2 Liés

Beckham avait alors des revenus de 40 millions de dollars. Aujourd’hui, c’est Lionel Messi qui occupe la première place dans la liste des riches de Forbes, devant son rival Cristiano Ronaldo. Les choses ont un peu évolué, cependant, car les superstars modernes du jeu gagnent remarquablement trois fois ce que Beckham a apporté. En fait, le duo du Paris Saint-Germain Neymar et Kylian Mbappe gagnent également plus maintenant que Beckham il y a dix ans.

Alors, comment la liste riche a-t-elle changé au cours de la dernière décennie?

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Prédisez les résultats dans le Soccer anglais d’ESPN Pick ‘Em!

Il traverse peut-être une période difficile pour la première fois de sa carrière, mais Messi peut peut-être encore se réjouir du fait qu’il reste le footballeur le mieux payé.

Joueurs les mieux payés 2020

Lionel Messi

Barcelone

126 millions de dollars

Cristiano Ronaldo

Juventus

117 millions de dollars

Neymar

PSG

96 millions de dollars

Kylian Mbappe

PSG

42 millions de dollars

Mohamed Salah

Liverpool

37 millions de dollars

Paul Pogba

Homme uni

34 millions de dollars

Antoine Griezmann

Barcelone

33 millions de dollars

Gareth Bale

Real Madrid

29 millions de dollars

Robert Lewandowski

Bayern

28 millions de dollars

David De Gea

Homme uni

27 millions de dollars

Compte tenu du salaire accumulé du club et des accords d’approbation commerciale, Messi a accumulé un revenu de 126 millions de dollars, battant Ronaldo à la deuxième place avec 117 millions de dollars pour la troisième année consécutive. La dernière fois que Ronaldo a battu son éternel rival – selon Forbes – était de retour en 2017.

Les stars du football ont encore du chemin à parcourir pour attraper l’athlète le mieux rémunéré au monde dans tous les sports. La star du tennis suisse Roger Federer a récolté 212,6 millions de dollars grâce à ses gains, salaires, avenants et commissions combinés au cours des 12 derniers mois. Hou la la!

Se concentrant uniquement sur le football, la dernière liste est similaire à celle de l’année dernière. En effet, Messi, Ronaldo et Neymar occupent les trois premiers depuis quatre ans, depuis que Neymar a fait chuter Zlatan Ibrahimovic du podium en 2017.

Sans surprise, Mbappe est le grimpeur le plus élevé depuis l’année dernière après avoir réussi à faire passer son revenu annuel de 30,6 millions de dollars en 2019 à 42 millions de dollars en 2020, faisant passer le prodige du PSG de la septième à la quatrième place. Nous ne pouvons qu’imaginer que Mbappe continuera à rétablir l’équilibre lorsque son contrat actuel expirera en 2022 et que la course pour se procurer ses formidables services recommencera.

Retour sur 2019

Joueurs les mieux payés en 2019

Lionel Messi

Barcelone

127 millions de dollars

Cristiano Ronaldo

Juventus

109 millions de dollars

Neymar

PSG

105 millions de dollars

Paul Pogba

Homme uni

33 millions de dollars

Andres Iniesta

Vissel Kobe

32,5 millions de dollars

Alexis Sanchez

Homme uni

30,8 millions de dollars

Kylian Mbappe

PSG

30,6 millions de dollars

Mesut Ozil

Arsenal

30,2 millions de dollars

oscar

Shanghai

29 millions de dollars

Antoine Griezmann

Athlétique

27,7 millions de dollars

Plusieurs noms ont chuté du Top 10 avec comme Alexis Sanchez, Mesut Ozil, Oscar et Andres Iniesta tous glissant dans l’échelle pour être remplacés par Mohamed Salah, Robert Lewandowski et David de Gea.

Le grand déménagement d’Antoine Griezmann à Barcelone n’a peut-être pas encore porté ses fruits sur le terrain, mais le contrat exceptionnel de l’attaquant français au Camp Nou l’a vu progresser.

Paul Pogba a également consolidé sa place dans le Top 10, bien que la montée de Mbappe et Salah ait vu l’homme de Manchester United passer du quatrième joueur le mieux payé du monde en 2019 au 16e.

Le renouvellement de contrat gargantuesque de De Gea l’a également vu devenir le gardien de but le mieux payé de tous les temps et le premier buteur à percer le Top 10 de Forbes.

Pendant ce temps, Gareth Bale est remarquablement de retour dans le Top 10 2020 alors qu’il a vu son mandat au Real Madrid frapper les tampons ces dernières saisons. Pas mal pour s’asseoir sur le banc.

Les anciens piliers du Top 10 comme Wayne Rooney, James Rodriguez, Radamel Falcao, Ibrahimovic et Sergio Aguero sont tous tombés des échelons supérieurs alors qu’ils se dirigent tous inévitablement vers la fin de leur carrière de joueur.

Alors que sa carrière à Manchester United a rapidement tourné au vinaigre, Sanchez a sûrement également vu la période la plus lucrative de sa carrière aller et venir, l’international chilien entrant dans le Top 10 en 2019 pour retomber directement l’année suivante.

Retour en 2015

Joueurs les mieux payés 2015

Cristiano Ronaldo

Real Madrid

79 millions de dollars

Lionel Messi

Barcelone

70,5 millions de dollars

Zlatan Ibrahimovic

PSG

41,8 millions de dollars

Gareth Bale

Real Madrid

34,9 millions de dollars

Neymar

Barcelone

31,7 millions de dollars

Radamel Falcao

AS Monaco

31 millions de dollars

Wayne Rooney

Homme uni

25,8 millions de dollars

James Rodriguez

Real Madrid

25,4 millions de dollars

Sergio Aguero

Ville de l’homme

23,5 millions de dollars

Luis Suarez

Barcelone

19,9 millions de dollars

Le Real Madrid comptait trois joueurs dans l’édition 2015 de la liste des gagnants les plus élevés de Forbes à Ronaldo, Bale et James (chevauchant haut et frais de ses exploits lors de la Coupe du monde 2014).

Un peu en désaccord avec Les blancs«réputation très dépensière, Bale est le seul représentant du club dans le Top 10 2020. Peut-être ont-ils appris une leçon précieuse à un moment donné dans l’intervalle?

C’est 2015 qui marque le début de la glissade d’Ibrahimovic dans l’ordre hiérarchique, avec son énorme paquet de paie PSG qui le place troisième sur la liste.

Lors de l’édition 2016, Zlatan était toujours niché juste derrière Ronaldo et Messi mais l’année suivante – la saison où il a quitté Paris pour Manchester United – l’attaquant suédois a été usurpé par Neymar et Bale et repoussé à la cinquième place du général.

Rooney n’a jamais réussi à se classer parmi les trois premiers à son apogée, mais l’attaquant anglais s’est hissé au sommet du Top 10 pendant de nombreuses années, à partir de 2011, alors qu’il était septième avec un revenu de 20 millions de dollars.

Culminant au quatrième joueur le mieux payé du monde en 2012 (24 millions de dollars), Rooney est resté dans le top 10 jusqu’à sa dernière apparition dans le récapitulatif 2018 (huitième avec 27 millions de dollars).

Il y a dix ans

Joueurs les mieux payés 2010

David Beckham

LA Galaxy

40 millions de dollars

Cristiano Ronaldo

Real Madrid

70,5 millions de dollars

Kaka

Real Madrid

41,8 millions de dollars

Ronaldinho

AC Milan

34,9 millions de dollars

Thierry Henry

Barcelone

31,7 millions de dollars

Lionel Messi

Barcelone

31 millions de dollars

Frank Lampard

Chelsea

25,8 millions de dollars

John Terry

Chelsea

25,4 millions de dollars

Zlatan Ibrahimovic

Barcelone

23,5 millions de dollars

Steven Gerrard

Liverpool

19,9 millions de dollars

Tout est loin de 2010, lorsque Beckham, signataire du chapiteau LA Galaxy et MLS, a dominé la liste des riches de Forbes avec un revenu total de 40 millions de dollars.

Joueur le plus commercialement viable au monde à l’époque, Beckham a dominé la liste Forbes en 2010, 2011, 2012 et 2013 avant de prendre sa retraite (à 38 ans) plus tard la même année après son retour en Europe de la MLS pour une aventure d’une saison avec le PSG.

La Liga et la Premier League ont dominé le paysage avec huit des 10 meilleurs joueurs issus de l’élite espagnole ou anglaise – les valeurs aberrantes étant Beckham et Ronaldinho, alors de l’AC Milan.

Prêt à prendre tout le match d’assaut après avoir fermement établi sa place dans la première équipe du Barca, l’émergent Messi s’est déjà retrouvé à la sixième place, atteignant rapidement la troisième place l’année suivante (2011).

Il convient de noter que plusieurs joueurs du Top 10 2010 n’ont gagné qu’une fraction de ce que les grands noms d’aujourd’hui récoltent, le revenu annuel de Steven Gerrard de 15 millions de dollars ne devant pas justifier une mention au classement 2020.

Curieusement, bien que ce soit il y a dix ans et que le Top 10 regorge de noms de superstars établis, le revenu annuel de Ronaldo le place toujours à la deuxième place – une position qu’il n’a pas glissé en dessous depuis.

Football professionnel: beau travail si vous pouvez l’obtenir!