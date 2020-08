Environ 5000 lignes M&S seront disponibles à la commande pour livraison sur Ocado à partir du 1er septembre.

Après près de deux décennies, Ocado est sur le point de se séparer de l’épicier haut de gamme Waitrose pour entamer un partenariat tant attendu avec Marks and Spencer.

Le partenariat, qui commence au début du mois de septembre, verra M&S franchir sa première étape importante en offrant la livraison à domicile pour ses activités d’alimentation et d’épicerie tout en ayant également accès à la technologie et à la logistique de livraison d’Ocado.

Pour marquer ses adieux, Waitrose a lancé une campagne de marketing sur les réseaux sociaux plus tôt ce mois-ci pour sensibiliser le public afin d’encourager les acheteurs fidèles à acheter sur son propre site Web.

Cela a été tout un partenariat, mais le 1er septembre, nous nous séparons de @Ocado – tous les produits Waitrose ne seront disponibles que dans nos magasins et sur https://t.co/YTETR3AwAX pic.twitter.com/hxuFNr6Lcz – Waitrose & Partners (@waitrose) 24 août 2020

Pendant ce temps, M&S a lancé sa campagne Remarksable pour persuader les clients de faire leur magasinage hebdomadaire dans l’un des nombreux magasins M&S Food, avec des centaines de prix réduits.

Les enjeux sont élevés. Le partenariat imminent a été révélé pour la première fois en février 2019 lorsque M&S a dépensé 750 millions de livres sterling pour acheter une participation de 50% dans la division de vente au détail d’Ocado, à laquelle elle fournirait ses produits d’épicerie. À l’époque, les actions de M&S ont chuté de 12%, les investisseurs craignant que le détaillant n’ait payé trop cher pour accéder à la technologie et au réseau de livraison d’Ocado.

Le président de M&S, Archie Norman, et le directeur général Steve Rowe espèrent que le nouvel accord jouera un rôle important et positif dans la stratégie de redressement en cours du détaillant – d’autant plus qu’ils ont récemment confirmé leur intention de supprimer 7000 emplois dans le cadre d’une stratégie de réduction des coûts. En outre, la division alimentaire de M&S a longtemps eu du mal à devenir l’épicier préféré des Britanniques, et son absence sur le marché en ligne à croissance rapide l’a longtemps freinée.

Le partenariat M & S-Ocado de 750 millions de livres sterling a été annoncé en février de l’année dernière.

Le partenariat M & S-Ocado est déjà en avance sur l’accord Waitrose. Avec Waitrose, l’entreprise Ocado se limitait à l’approvisionnement, ce qui signifie que Waitrose n’avait aucune participation dans Ocado elle-même et était uniquement responsable de la fourniture des produits à livrer. Mais avec M&S, Ocado a accepté de partager 50-50 part dans Ocado Retail, ce qui signifie que M&S a la peau dans le jeu. Et pour Ocado, la responsabilité de l’exécution ne repose plus uniquement sur ses épaules.

Cependant, les magasins M&S perdaient de la fréquentation en raison de la pandémie de Covid-19, et avec une fréquentation en général toujours lente depuis la fin du verrouillage, l’accord M & S-Ocado présente un risque de perdre davantage de fréquentation en ligne, car les consommateurs trouvent de plus en plus confort et facilité dans leurs achats. Épicerie M&S à domicile.

«Le passage à l’épicerie en ligne par M&S intervient juste au moment où les ventes de produits alimentaires dans nombre de ses magasins physiques, en particulier ceux situés dans les centres-villes et les quartiers d’affaires, ou dans les centres de voyage, tels que les aéroports et les gares, ont chuté à cause de Covid -19 restrictions de verrouillage et de nombreuses personnes travaillant à domicile », a déclaré Nelson Blackley, associé de recherche de la Nottingham Business School, à Retail Gazette.

Malgré le risque, M&S continue de fournir 6000 gammes de produits à Ocado, y compris ses plats cuisinés, ses épiceries et ses produits frais. Au moins 5000 lignes seront déjà disponibles à la commande pour livraison à partir du 1er septembre, premier jour du partenariat M & S-Ocado.

Plus tôt cette année, M&S s’est associé à Deliveroo, qui impliquait 142 magasins franchisés M&S offrant une gamme de 130 produits alimentaires et ménagers afin de tirer parti de l’augmentation des achats en ligne pendant le verrouillage. M&S est maintenant confronté au défi d’augmenter sa part de marché de l’épicerie – à la fois en ligne et en termes généraux. À titre de perspective, Waitrose a représenté environ un quart des ventes d’épicerie d’Ocado au cours de ses 18 ans.

Ocado, fondée en 2000, se décrit comme «le plus grand détaillant d’épicerie en ligne dédié au monde»

Pourtant, la fidélité des clients évolue, en particulier depuis que la pandémie a poussé les consommateurs à faire des achats en ligne. Les grands supermarchés – même ceux des Big 4 géants – ont subi des revers dus au manque de créneaux de livraison disponibles, ce qui a par la suite eu un impact négatif sur la fidélisation de la clientèle.

«M&S a peut-être l’opportunité de fonctionner différemment de ses concurrents, mais il devra se concentrer sur la concurrence acharnée – d’une part pour faire tourner les têtes des clients de Waitrose et d’autre part pour croître de manière organique», a déclaré Simon Geale, vice-président senior du cabinet de conseil en gestion d’entreprise Proxima .

«Ils ont déjà fait des progrès là où ils prévoient de rivaliser initialement, à savoir la qualité et le prix.

«Les responsables marketing et les équipes de données devraient travailler des heures supplémentaires pour fidéliser les clients, en gagner de nouveaux et s’assurer que le nouveau mix produit donne des résultats.»

Suzi Bentley-Tanner, directrice de la stratégie chez Consulting Engine Transformation, a déclaré que le nouveau partenariat fournissait à M&S son propre service de livraison sur Internet – ce que la plupart des autres grands détaillants alimentaires proposent depuis des années.

«Il s’agit d’une étape positive vers M&S qui transforme l’entreprise au profit des clients»

«En s’intégrant à l’excellente expérience d’application et de site Web d’Ocado, M&S passera directement à la pointe de la technologie numérique», a-t-elle déclaré à Retail Gazette.

«Non seulement le partenariat Ocado élargira l’accès et la portée des clients, mais il a également le potentiel d’encourager les clients à faire leur épicerie régulière avec M&S – plutôt que de le considérer comme un traitement spécial – avec de nombreux produits offrant plus de valeur que leurs équivalents Waitrose.

«Il s’agit d’une étape forte et positive vers la transformation et la modernisation de l’entreprise par M&S au profit des clients.»

Jake Knowles, consultant senior chez BJSS, a déclaré qu’il était «intrigant» que M&S se soit lancé le défi de provoquer un changement radical dans la perception des consommateurs de sa marque alimentaire avec sa campagne Remarksable.

«Traditionnellement considéré comme un« régal », un« complément »ou pour une occasion spéciale, cet accord vise à transformer M&S en un lieu incontournable pour les acheteurs familiaux hebdomadaires de la classe moyenne», a-t-il expliqué.

«Les chiffres parlent d’eux-mêmes: la valeur moyenne du panier de M&S se situe actuellement autour de 13 £, tandis que les paniers d’Ocado dépassent en moyenne 100 £ chacun, cela démontre non seulement la différence de perception actuelle, mais aussi la perspective de croissance attrayante qui a poussé M&S au lit avec Ocado en premier lieu.

«Avec des clients limités vivant généralement à proximité d’un grand magasin M&S et avec Ocado vendant initialement 6000 produits M&S, on espère que« l’effet de halo »d’avoir tous ces produits au même endroit pour la première fois pour beaucoup accélérera encore le changement La perception des aliments M&S. »

Depuis le début de la pandémie, le marché britannique de l’épicerie en ligne a doublé de taille et représente désormais 13,5% de toutes les ventes de produits alimentaires, selon les données de Kantar. Cela rend la taille du prix potentiel beaucoup plus grande que ce qui était initialement perçu. Mais l’exécution sera absolument critique.

Alors que tous les épiciers élargissent leurs créneaux de livraison pendant la pandémie et qu’Amazon Fresh accélère ses opérations au Royaume-Uni, les clients n’ont que l’embarras du choix. Cela rend la mission de M&S plus difficile. La question reste de savoir quel profit, le cas échéant, serait tiré du partenariat Ocado.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette