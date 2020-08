Répondre directement aux commentaires de vos employés est un moteur clé de l’engagement. En fait, 90 pour cent des travailleurs disent qu’ils sont plus susceptibles de rester chez un employeur qui prend et agit sur la rétroaction. Cette deuxième partie est essentielle, car solliciter des commentaires mais ne pas y donner suite est extrêmement décevant. Le suivi est de la plus haute importance et doit être opportune. Ne perdez pas des mois à identifier une liste d’une douzaine de domaines à améliorer et à élaborer une stratégie pour y remédier. Si vous attendez trop longtemps et que les employés ne sont pas au courant de votre processus, ils supposeront que rien n’est fait concernant les résultats de leur enquête sur l’engagement des employés. Au lieu de cela, développez des micro-actions qui entraîneront des changements progressifs, afin que les employés puissent voir les résultats plus rapidement.

Ci-dessous, nous décrivons les meilleures pratiques et les meilleurs conseils sur la façon de répondre rapidement et correctement aux résultats du sondage sur l’engagement des employés.

Bonnes pratiques à suivre

Il est important de garder à l’esprit quelques bonnes pratiques lors de l’examen des résultats des sondages sur l’engagement des employés. Pour éviter tout préjugé personnel lors de l’examen des données et pour encourager les commentaires honnêtes des employés, toutes les données doivent être anonymisées avant d’être soumises à l’analyse.

Lors de l’analyse de vos données, posez des questions importantes. Y a-t-il des résultats particulièrement surprenants? Lesquelles nécessitent une action immédiate et lesquelles sont moins urgentes? Voici le type de questions qui vous aideront à répondre correctement aux résultats du sondage sur l’engagement des employés. Commencez par lire les commentaires et utilisez les tableaux de bord d’analyse pour obtenir un aperçu rapide des résultats de l’enquête, puis plongez plus en profondeur dans chaque ensemble de données pour obtenir des informations supplémentaires.

Vous devez généralement prioriser les problèmes en fonction de leur impact potentiel sur votre équipe et votre organisation. Par exemple, si les données montrent que les employés ne se sentent pas appréciés, vous devez les encourager à participer à votre programme de reconnaissance et à créer des campagnes promotionnelles pour étouffer cette tendance dans l’œuf. Ou si vous constatez que les employés n’adhèrent pas à votre culture ou aux valeurs de votre entreprise, il est temps d’agir avant que votre entreprise ne subisse les conséquences d’un mauvais environnement de travail. Une fois les problèmes les plus urgents résolus, vous pouvez passer à d’autres domaines d’amélioration. Quel que soit le problème, faites une boucle avec les parties prenantes concernées dès le début.

Analyser les résultats du sondage sur l’engagement des employés

L’interprétation des résultats des sondages sur l’engagement des employés est la première étape vers leur prise en compte, et les gestionnaires doivent prendre les devants. Les managers sont les mieux placés pour agir sur les retours d’informations, il est donc essentiel de leur demander de revoir les résultats de l’enquête pertinents pour leur équipe – et de leur donner les outils dont ils ont besoin pour le faire. Les RH doivent jouer un rôle de soutien important, en guidant et en responsabilisant les gestionnaires sur la façon de tirer parti des outils d’enquête et des ressources fournis.

Voici quelques façons d’utiliser votre voix de la plateforme des employés pour analyser les données sur l’engagement des employés.

commentaires

Les commentaires des employés représentent des informations qualitatives clés qui peuvent vous donner des informations importantes sur le «pourquoi» de leurs réponses. Cependant, il peut être difficile de trier des dizaines de commentaires, alors recherchez une plate-forme qui vous donne la possibilité de les trier par catégorie, comme «Enthousiasme», «Reconnaissance» ou «Domaines d’amélioration». Les commentaires sont extrêmement précieux et c’est ce type de données qualitatives qui vous aideront à évaluer les niveaux d’engagement et à recueillir les éventuelles recommandations.

Scores d’engagement

Un score d’engagement est une mesure unique qui vous donne une indication en un coup d’œil du degré d’engagement de vos employés. Vous devriez pouvoir accéder facilement à cette métrique par question, pour vos subordonnés directs ou pour l’organisation dans son ensemble. Et trouver une plateforme qui vous permet d’afficher les tendances des scores d’engagement au fil du temps est un excellent moyen de voir comment vos initiatives d’engagement progressent.

Taux de réponse

Le taux de réponse à l’enquête dans son ensemble et à certaines questions est un excellent indicateur du degré de confort et de volonté de vos employés à fournir des commentaires honnêtes. Un faible taux de réponse peut signifier que vos employés sont désengagés ou que votre organisation n’a pas l’environnement de sécurité psychologique nécessaire pour fournir une rétroaction significative. Vous devez viser un taux de réponse compris entre 80 et 90% si votre organisation compte moins de 50 employés, 70 à 80% si votre organisation en compte quelques centaines et 65 à 80% si vous employez 1 000 personnes ou plus.

Cartes thermiques

Une carte thermique est une grille affichant des métriques dans toutes les catégories de questions afin que vous puissiez facilement identifier les domaines problématiques dans votre organisation ou équipe. Ils fournissent des indices visuels pour mettre en évidence des informations, comme l’emplacement d’un score par rapport aux repères pertinents. L’identification visuelle des points chauds est un excellent point de départ, et vous obtiendrez des informations supplémentaires sur les problèmes à prioriser lorsque vous discuterez des résultats avec votre équipe. Essayez d’identifier les deux principaux domaines d’amélioration et les points forts de votre équipe.

Un exemple de rapport de carte de chaleur d’Achievers Listen

Répartition des réponses

Lorsque vous recherchez des réponses à des questions spécifiques, vous avez besoin d’un moyen simple de voir la propagation des réponses négatives aux réponses positives. Une visualisation qui code les réponses par couleur pour une référence et une compréhension faciles est indispensable. Si les réponses à certaines questions sont particulièrement polarisées – avec un nombre élevé de réponses extrêmement négatives et extrêmement positives – cela peut indiquer un manque d’alignement au sein de votre effectif qui doit être résolu.

Benchmarks

Essayez de vous comparer à d’autres services ou équipes, ou suivez les progrès de votre équipe par rapport à l’organisation dans son ensemble. Si votre équipe prend du retard, recherchez les initiatives réussies que d’autres départements ont mises en œuvre et que vous pourrez peut-être adapter à vos propres fins. Ou si votre équipe excelle dans des domaines particuliers, envisagez de fournir des informations sur la façon dont vous avez réussi afin que les autres équipes puissent suivre vos traces.

Tableaux de bord

Les gestionnaires bénéficieront grandement d’un tableau de bord intuitif qui leur fournit des données sur les mesures clés en un seul endroit et leur permet de naviguer facilement vers davantage d’outils d’analyse et de rapports détaillés. Les tableaux de bord permettent à quiconque d’examiner efficacement les données d’enquête et de recueillir des informations clés. Ils peuvent également être personnalisés pour répondre aux besoins de chaque responsable.

Tableau de bord de Achievers Listen

Facteurs d’engagement supplémentaires

Vos sondages doivent également se concentrer sur d’autres facteurs importants d’engagement. Ceux-ci incluent la satisfaction, l’alignement, l’orientation future, le bien-être, le soutien et la reconnaissance. Si, par exemple, vous constatez de faibles scores d’engagement et des commentaires négatifs pour des questions liées à l’adaptation à long terme de votre entreprise, il est temps de se pencher sérieusement sur les initiatives de développement professionnel et d’établir des parcours de carrière clairs.

Construire un plan d’action collaboratif

Seulement 1 responsable des ressources humaines et de l’engagement sur 5 est d’avis que ses employés font profondément confiance aux dirigeants de leur entreprise, et seulement 22% affirment que leur organisation est efficace pour favoriser une culture qui soutient des commentaires clairs. De nombreux gestionnaires oublient que chaque personne a des besoins d’engagement uniques et devraient être consultés lors de l’élaboration de stratégies pour s’attaquer à des problèmes complexes sur le lieu de travail.

Le but ultime de votre plan d’action devrait être de permettre aux employés de s’approprier la réponse aux commentaires et à leur propre engagement. Les gestionnaires qui ne parviennent pas à impliquer leurs employés et leurs collègues dirigeants lors de l’établissement d’un plan d’action enregistrent des taux d’engagement globalement inférieurs. Fournissez un espace sûr où les employés se sentent à l’aise pour contribuer à la conversation. Inspirez les gestionnaires à connaître leurs employés à un niveau personnel et motivez-les à reconnaître ceux qui s’expriment. En encourageant la participation des collaborateurs lors de l’élaboration d’un plan d’action collaboratif, les managers créent une culture de retour d’expérience basée sur la confiance.

Les gestionnaires devraient prévoir du temps pour parler avec les membres de leur équipe afin d’obtenir leur avis sur les résultats globaux et leurs réflexions sur la façon de les aborder. La meilleure façon d’y parvenir est que chaque chef d’équipe organise une séance d’écoute avec son équipe. Lors de cette session, ils doivent parcourir les résultats, en mettant en évidence les principaux points faibles et réussites, avant d’engager tous les membres de l’équipe dans une discussion sur la meilleure façon d’agir sur les résultats. En fin de compte, les gestionnaires doivent créer un environnement dans lequel les employés se sentent habilités à faire partie de la solution et à responsabiliser leurs gestionnaires.

Cela signifie que le simple fait de choisir une réponse dans une bibliothèque d’actions ne la coupe pas. Non seulement cela permet aux gestionnaires de simplement cocher une case et de la déplacer, mais cela ne prend pas en compte les circonstances uniques de votre organisation et de votre équipe pour personnaliser un plan d’action personnalisé. Au lieu de cela, les gestionnaires doivent passer par un processus de création d’actions qui commence par l’identification des points chauds sur lesquels se concentrer, procéder à la planification et à la participation à une session d’écoute en équipe, et terminer par l’exécution des éléments de suivi générés en collaboration au cours de cette session. Les RH peuvent aider les managers à accompagner les managers tout au long de ce processus d’écoute efficace et d’agir en fonction des commentaires des employés – et utiliser une voix de la solution des employés qui prend en charge cette approche de construction d’action collaborative sera la clé du succès.

N’oubliez pas que l’identification des moyens de répondre rapidement aux commentaires – ou «micro-actions» – est ici essentielle. Le changement se produit progressivement, alors n’essayez pas de construire Rome en un jour. Au lieu de cela, travaillez avec votre équipe pour trouver au moins quelques actions tangibles que vous pouvez prendre pour résoudre les problèmes que vous avez identifiés, et commencez immédiatement à les mettre en œuvre. Les employés apprécieront de voir leurs commentaires pris au sérieux et feront tout ce qu’ils peuvent pour aider à faire changer les choses.

Communiquer les résultats du sondage sur l’engagement des employés

La façon dont vous communiquez les résultats de l’enquête sur l’engagement des employés dépend de votre public. Pour une enquête à l’échelle de l’entreprise, vous devez partager les informations pertinentes avec tous les employés avant de procéder à des réunions d’équipe individuelles. Le PDG pourrait organiser une réunion à l’échelle de l’entreprise pour couvrir les principaux domaines d’intérêt et discuter de la manière dont l’entreprise agira sur les résultats de l’enquête, puis les dirigeants et les gestionnaires peuvent rencontrer leurs équipes séparément pour approfondir et créer des plans d’action collaboratifs. En révélant les résultats à tout le monde, vous pouvez mettre en valeur des opportunités plus larges pour faire de l’entreprise un lieu de travail encore meilleur

Pour une enquête à plus petite échelle, il est judicieux de partager les résultats uniquement avec les employés et les équipes qui ont participé. Dans les deux cas, n’attendez pas trop longtemps avant de partager les résultats avec l’équipe, car chaque jour que vous attendez est un autre jour, les commentaires deviennent moins pertinents. Et pour préserver l’anonymat des répondants, faites toujours référence aux résultats moyens.

Notez que de nombreuses personnes sont des apprenants visuels, il est donc préférable de partager les résultats de l’enquête avec une présentation. Votre présentation doit inclure des tableaux et des graphiques – en particulier des tableaux de comparaison qui révèlent les changements par rapport aux enquêtes précédentes – mais elle doit également être ponctuée par les citations des répondants pour démontrer que les RH et la direction prennent les commentaires au sérieux et lisent réellement les commentaires des employés.

Cependant, ne ressentez pas le besoin de toucher à chaque commentaire ou élément de données de l’enquête. Soyez stratégique en identifiant un nombre limité de points chauds pertinents dans le but de développer des plans d’action autour d’eux avec votre équipe.

Quoi que vous fassiez, n’essayez pas de faire tourner les données. Cela sera évident pour vos employés, et cela dévalorise leurs commentaires et affaiblit la confiance. Pendant la présentation, attendez plus de commentaires, car donner la parole aux employés peut vous donner plus de contexte pour des problèmes complexes.

Prenez fréquemment le pouls de l’engagement

PSA: les enquêtes annuelles sur l’engagement des employés ne suffisent pas. La plupart des gens citent la «fatigue des sondages» comme raison pour limiter leurs sondages à une fois par an, mais les employés sont en fait épuisés de donner des commentaires et de voir peu ou pas d’action en réponse. Au moment où la direction prend visiblement des mesures sur une enquête annuelle, il est presque temps pour la prochaine enquête annuelle, et les commentaires de l’année précédente sont probablement sans importance.

La bonne nouvelle est que les organisations commencent à y prêter attention. Selon Gartner, 89% des organisations ont utilisé des enquêtes annuelles plus tôt dans la décennie, mais seulement 30% utilisaient d’autres événements de surveillance des employés. Ces chiffres ont radicalement changé au cours des prochaines années. Désormais, seulement 63% des entreprises publient une enquête annuelle et 80% des entreprises utilisent d’autres données de suivi des employés.

Cela signifie qu’un plus grand nombre d’entreprises et d’employés récoltent les avantages d’une culture d’écoute continue – et que votre organisation doit adhérer si vous ne voulez pas prendre du retard. Par exemple, vous pouvez régulièrement prendre le pouls de l’engagement des employés pour déterminer dans quelle mesure les gestionnaires répondent à leurs besoins et communiquer les résultats d’une manière qui incite à agir rapidement.

Le Bayhealth Medical Center, un système de santé à but non lucratif comptant plus de 4 000 employés, est un excellent exemple d’entreprise qui réussit à tirer parti des sondages sur l’engagement des employés et à écouter sa main-d’œuvre. Lors d’un récent webinaire, Lauren Brittingham, directrice de la santé organisationnelle chez BayHealth, a déclaré que son organisation complète son enquête d’engagement par un canal d’écoute continue, car elle reconnaît que l’engagement est fluide et que des vérifications continues sont nécessaires pour détecter des changements importants et rapides. . Bayhealth a conservé son enquête annuelle d’engagement pour tirer parti d’années de données tout en la complétant par des enquêtes trimestrielles sur le pouls et des enregistrements hebdomadaires.

En tirant parti des sondages sur le pouls, Bayhealth a pu identifier régulièrement à la fois ce que les employés ressentaient à propos de leur travail et le «pourquoi» de leurs sentiments. Et les check-ins permettent aux employés de fournir des commentaires en temps réel sur les problèmes quotidiens qui nécessitent une attention immédiate – une préoccupation essentielle dans une main-d’œuvre attentive aux patients.

Répondez aux résultats de l’enquête en temps réel avec les bons outils

L’importance de répondre aux résultats du sondage sur l’engagement des employés ne peut être sous-estimée. Une étude de Salesforce a révélé que parmi les employés qui sentaient que leur voix était entendue, 73% déclarent être habilités à effectuer leur meilleur travail. Mais seulement 34% des entreprises pensent que leurs employés fournissent activement des commentaires à l’organisation et aux dirigeants, probablement parce qu’ils ne donnent pas à leurs employés les outils de rétroaction qu’ils souhaitent. Il y a un écart énorme entre les opportunités d’écoute que les RH et les responsables de l’engagement pensent que les employés recherchent – des outils de rétroaction toujours disponibles et des demandes de commentaires trimestrielles ou hebdomadaires – et ce que ces employés obtiennent – des sondages annuels ou rien du tout.

Avez-vous des réflexions sur cet article? Partagez vos commentaires ci-dessous.