Les Italiens détiennent plus d’argent que jamais dans des comptes courants sans intérêt. Avec 790 milliards d’euros, le volume des comptes courants en Italie a atteint un niveau record en avril 2020, avec une augmentation de 37,5% depuis 2015.

Mais au moins 68% du volume total d’argent dans les comptes italiens – 15500 euros par citoyen italien – il est sans intérêt.

C’est ce qui ressort de l’analyse publiée aujourd’hui par Deposit Solutions, société fintech et plateforme Open Banking leader pour les dépôts.

« Une grande partie de la l’épargne des Italiens reste garée sur des comptes courants sans intérêts au lieu d’être investi dans des dépôts à terme. En conséquence, les épargnants perdent des rendements année après année, même en période de faibles taux d’intérêt », dit-il. Tim Sievers, PDG et fondateur de Deposit Solutions, qui ajoute: «Pour le banques parmi les pays où les épargnants dépendent moins des dépôts à terme, le financement par dépôts est plus cher qu’il ne devrait l’être.

Pour résoudre ce défi, nous continuons à promouvoir le développement d’un marché européen des dépôts – afin que les banques puissent collecter les dépôts des clients à travers les frontières nationales et que les épargnants puissent accéder aux offres de taux d’intérêt à travers l’Europe via leur interface. banque. En tant que nouvelle infrastructure pour un marché des dépôts ouvert, notre plateforme relie déjà plus de 150 banques dans 20 pays européens. De cette manière, nous donnons une nouvelle vie à l’idée d’un marché unique européen « .