Transcription complète des trois meilleures conférences de presse après le Grand Prix de Belgique, 7e manche du Championnat du Monde de Formule 1 2020, à Spa-Francorchamps.

Avec le vainqueur de la course: Lewis Hamilton (Mercedes), Valtteri Bottas (Mercedes) et Max Verstappen, troisième (Red Bull Racing)

Q: Lewis, il m’a semblé que vous aviez cette course sous contrôle depuis les qualifications d’hier avec ces deux tours exceptionnels mais que vous aviez des soins infirmiers à faire à la fin?

Lewis Hamilton: Ouais, ce n’était pas la course la plus facile. J’ai eu un lock-up dans le virage 5 qui a commencé à donner un peu de vibration, puis un dans le dernier virage. La température des pneus diminuait lentement, peu importe combien vous poussiez. Je suppose que lorsque vous perdez du caoutchouc, vous commencez à perdre de la température dans les pneus. C’était un peu difficile mais néanmoins je pense que c’était OK. J’étais un peu nerveux à l’idée que nous puissions avoir un scénario comme Silverstone avec ce front droit vers la fin, alors je le soignais. On dirait que le pneu contient beaucoup de caoutchouc, alors peut-être que c’était très bien et peut-être que tout s’inquiétait pour rien.

Q: Vous êtes imparable pour le moment – vous êtes 89e victoire, juste deux derrière le grand Michael Schumacher maintenant, votre quatrième victoire ici, à égalité avec Jim Clark. Vous êtes sur une lancée!

LH: Je sais que ce n’est pas forcément ce que tout le monde veut toujours, voir la Mercedes à l’avant, mais quel que soit le succès que nous avons, nous gardons la tête baissée. Quand je retourne au bureau, il n’y a plus de gars qui fêtent, ils se disent: «OK, comment pouvons-nous gagner la prochaine course». C’est une mentalité incroyable à contourner et un environnement à contourner. Nous continuons à en apprendre davantage sur nous-mêmes, sur la voiture, comment nous développons et améliorons le week-end, le week-end. Et honnêtement, c’est fou de penser, j’ai 35 ans, je vais vers 36 mais je me sens mieux que jamais, donc c’est positif. Je suis vraiment très reconnaissant à l’équipe, à tous ceux qui sont de retour à l’usine, merci pour leur soutien continu. En fait, cela a fonctionné à mon avantage pour être honnête ce cliché, car cela signifiait qu’il était tout à fait à mon goût et je suis sûr qu’il devait lever. Et cela signifiait que lorsque nous allons au sommet de la colline, je ne sais pas s’il devait soulever ou non, mais il n’a pas eu assez de temps pour lancer une fronde. Pas de shake and bake aujourd’hui, donc je vous en suis reconnaissant.

Q: Passons à Valtteri Bottas. P2 aujourd’hui Valtteri, parlez-nous de votre course? Il y a eu un moment où vous disiez «laissez-moi essayer, laissez-moi utiliser ma puissance et courir à Lewis»?

Valtteri Bottas: Ouais, bien sûr, au début, cela aurait été une bonne opportunité, mais je pense que Lewis a plutôt bien joué le fait qu’il n’était pas trop rapide à la sortie du virage 1 et que je ne pouvais pas vraiment prendre de l’élan derrière lui et aussi aujourd’hui là-bas. était un vent arrière dans le virage 5, donc un peu moins d’effet de remorquage. Même chose lors du redémarrage – je n’ai tout simplement pas pu le rattraper dans la ligne droite. Donc, je pense que ce sont les principales opportunités et sinon, oui, avec la même voiture et Lewis conduisant à peu près sans erreur, c’était difficile, mais vous savez, j’ai essayé.

Q: Vous m’avez fait sourire en disant à la radio: «Je n’ai pas entendu cette instruction selon laquelle nous n’avons pas le droit de courir les uns les autres».

VB: Ouais! En fait, je n’en avais aucune idée! Peut-être l’ont-ils dit, mais je ne me souviens pas.

Q: De bonnes choses et plus de points de championnat du monde. Que pouvez-vous retenir de ce week-end, nous allons directement à Monza bien sûr?

VB: Eh bien, je pense que Lewis était irréprochable aujourd’hui et hier il a été rapide. Nous avons gagné plus de points ce week-end. Au moins, c’était un week-end propre pour moi, sans gros problème. Mais, définitivement, je veux ces victoires et je suis simplement heureux qu’il y ait une opportunité le week-end prochain.

Q: Max, 33 ans, vous continuez à terminer P3. On pouvait revoir la Mercedes à la fin de la course. Un peu frustrant ou satisfait de la journée?

Max Verstappen: Non, c’était assez ennuyeux, pour être honnête. Pas vraiment intéressant; pas grand chose à faire. Je ne pouvais pas vraiment les suivre quand ils poussaient et de mon côté, j’ai manqué de pneus à la fin. Au cours des huit derniers tours, je ne faisais que reculer, économisant les pneus avant. Ce n’était pas vraiment agréable là-bas aujourd’hui. Sur le médium, je n’avais pas vraiment beaucoup d’adhérence et sur le pneu dur, au départ j’essayais de mettre un peu de pression sur Valtteri, mais ensuite ils lui ont dit d’accélérer et je n’ai pas pu suivre. Ouais, un peu seul.

Q: Ouais, je peux imaginer pour vous. Il y a eu de très bonnes actions sur le terrain. Je me demandais si vous pouviez entrer avant la fin, mettre de la pression sur Mercedes avec des pneus neufs et essayer d’obtenir un point au championnat du monde, mais Daniel Ricciardo était, ennuyeux pour vous, dans votre fenêtre d’arrêt au stand, n’est-ce pas?

MV: Oui et je n’étais pas sûr de leur vitesse de pointe si c’était facile de passer, alors j’ai dit que nous restions simplement en dehors. Je pense que j’étais très proche d’une crevaison mais, oui, nous avons terminé P3. Plus que cela n’était de toute façon pas possible aujourd’hui. OK, ce n’était peut-être pas le P3 le plus satisfaisant, mais c’est quand même mieux que rien, donc j’en suis plutôt satisfait.

Q: C’était probablement un choix judicieux. Daniel a fait le tour le plus rapide de la course au 44e tour de la course, le dernier tour, donc il avait de la vitesse.

MV: Ouais, eh bien, nous n’avions plus de pneus, donc je ne prenais aucun risque. C’était probablement un bon week-end pour eux et nous avons juste maximisé ce que nous pouvions.

Q: Directement à Monza avec impatience.

MV: Ouais, nous allons réessayer et voir où nous en sommes.

Q: Lewis, beaucoup de félicitations, ce fut un week-end extrêmement impressionnant de votre part et de Mercedes.

LH: Merci. Oui, c’était vraiment impressionnant de mon point de vue, le simple fait de voir cette équipe continuer à venir ici le week-end, le week-end. Vous savez, nous apprenons constamment et nous nous améliorons constamment et je ne sais pas comment nous continuons à faire cela. Ce que nous avons appris de la dernière course, qui était aussi une belle course, nous avons apporté des mises à jour ici, nous avons un peu mieux compris nos pneus à venir ce week-end, et les qualifications étaient évidemment incroyables pour moi et j’ai réussi à l’avoir. même rythme aujourd’hui que j’avais hier. Même si j’étais seul là-bas, c’était quand même très, très difficile avec ces pneus, pour ce qui est de les entretenir. Je pense qu’à la fin, tout le monde a dû reculer pour gérer les pneus afin de ramener ces voitures à la maison avec ces longs arrêts.

Q: Comme vous le dites, des qualifications très impressionnantes hier et une belle course aujourd’hui. Des cinq victoires à ce jour en 2020, était-ce le week-end le plus fluide pour vous?

LH: Ooh, je dirais que le dernier l’a probablement été. Barcelone, en particulier la course, a été la course la plus fluide que je pense avoir généralement eue. Celui-ci était positif mais c’est très stressant au départ, tout comme Barcelone, mais le départ n’est pas facile. Et le redémarrage aussi. Je pense que ce fut un week-end assez simple, mais il y a certainement des domaines que nous pouvons améliorer.

Q: Excellent travail, Lewis, bravo. Valtteri, solide deuxième place de la course. Comment la voiture s’est-elle comportée, vous êtes-vous senti plus vite que Lewis à n’importe quel stade aujourd’hui?

VB: C’est difficile à dire car bien sûr, lorsque vous êtes en tête, vous pouvez contrôler le rythme et vous avez l’air libre et lorsque vous êtes derrière et si vous essayez de vous rapprocher, vous utilisez toujours plus de pneus que de voiture en avance, il est donc impossible de dire si j’ai été plus rapide à un moment donné. Mais je sentais en général que le rythme était bon pour moi et je pense que notre voiture était forte aujourd’hui. Comme Lewis l’a dit, en tant qu’équipe, ce fut un dimanche vraiment solide pour nous. Donc, oui, c’était assez simple. Bien sûr, j’ai essayé d’utiliser les opportunités, la première était au départ de la course. À la sortie du virage 1, je me sentais mieux courir que Lewis et je devais vraiment soulever pour ne pas le heurter et j’ai essayé de laisser un peu d’espace pour obtenir un bon élan du remorquage, mais aujourd’hui, j’ai été surpris. à quel point l’effet de remorquage était faible, peut-être qu’avec le vent arrière dans le virage 5, cela a fait une différence. En fait, c’était la même chose au redémarrage. J’espérais le rattraper mais je ne pouvais tout simplement pas.

Q: Vous avez dit à la radio que vous aviez un engourdissement dans la jambe gauche. Dans quelle mesure cela vous a-t-il gêné? Tu vas bien maintenant?

VB: Ouais, tout va bien. J’ai juste eu un peu d’engourdissement avec la pédale de frein que nous avons dans la voiture. Il y a eu une ou deux courses où ma jambe est devenue un peu engourdie et c’est encore arrivé aujourd’hui. Il est difficile de dire à quel point j’ai été affecté. Cela peut conduire à des erreurs, mais il n’y a pas eu de grosses erreurs à part un lock-up dont je me souviens.

Q: Je viens à vous Max…

MV: Cette musique en fond sonore est plus excitante que ma course. Continuons.

Q: J’allais dire que c’était une course tranquille pour vous aujourd’hui, mais vous êtes resté en contact tout au long. Quelle satisfaction cela vous procure-t-il?

MV: Eh bien, pas complètement. Sur le pneu dur, j’essayais de suivre avec Valtteri mais ensuite ils lui ont dit d’accélérer, alors j’ai perdu un peu de terrain. À un moment donné, à dix tours de la fin, j’ai commencé à avoir de très mauvaises vibrations sur les pneus, puis j’ai commencé à avoir beaucoup de sous-virage. Ensuite, nous avons discuté: devons-nous faire un arrêt au stand? Mais j’avais Daniel dans ma fenêtre d’arrêt au stand, alors j’ai dit: «Eh bien, allons au bout alors, et je vais le gérer.» C’est dommage. Je veux dire, c’est une piste tellement incroyable et vous ne pouvez pas vraiment pousser. Donc, c’était assez ennuyeux pour être honnête. C’est dommage. Je veux dire, j’aime vraiment conduire ici et honnêtement, nous avons fait 44 tours, non? Donc, j’en ai probablement fait 38 en gérant beaucoup. Ce n’est pas le plus excitant d’aujourd’hui.

Q: Nous avons vu un joli petit dé entre vous et votre ancien coéquipier Daniel Ricciardo au départ. Très respectueux.

MV: Ouais, nous nous sommes donné de la place. Honnêtement, je ne l’ai pas vu après le virage 7 mais il était à l’intérieur de moi, mais, oui, je ne pouvais voir qu’une Renault dans mon miroir mais ce n’était pas Daniel, donc je n’avais aucune idée d’où il était, alors j’ai juste donné lui un peu plus d’espace que je pense que c’était nécessaire dans le virage 8. Mais tout va bien, c’était sympa. C’est toujours bien de le faire courir; c’est un bon gars. C’est très amusant.

Q: (Andrew Benson – BBC) Lewis, celui-ci est pour vous. Avant la course, vous avez parlé de vous concentrer sur l’amélioration de vos qualifications cette année après l’année dernière. Comment faire cela sans rien compromettre d’autre?

LH: C’est une bonne question. L’année dernière, Valtteri faisait de bons tours comme il le fait toujours, mais je pense que j’étais définitivement sous-performant en qualifications, ce qui est généralement… habituellement… une de mes forces. C’était vraiment comprendre ces pneus et comment je les utilisais avec mon style de conduite. Pour cette année, j’ai dû faire quelques ajustements et en plus, avec cette voiture, cela semble très bien fonctionner. Alors maintenant, je suis de nouveau capable de produire des tours de qualification que j’ai pu faire avant l’année dernière, et de manière plus cohérente. Cela fonctionne juste en arrière-plan. C’est un travail que nous faisons sur le simulateur; c’est des choses que nous faisons avec les réglages, mais bien faire les choses sans affecter la course. Comme vous l’avez vu, l’année dernière, les courses étaient incroyablement fortes. C’est la fine ligne.

Q: (Alex Kalinauckas – Autosport) Lewis, vous n’aviez vraiment l’air vulnérable qu’aujourd’hui – même si cela peut être un peu exagéré – sur la course jusqu’aux Combes en haut de la colline. Dans le passé, vous avez utilisé quelques tactiques spéciales, comme avoir 90% d’accélérateur sur des circuits dans Eau Rouge. Avez-vous fait quelque chose comme ça aujourd’hui au premier tour, et aussi au redémarrage?

LH: Au départ, j’ai eu un gros claquement dans le virage 1 et Valtteri était partout sur nous, et comme j’avais le patinage des roues, j’avais aussi un changement de vitesse déclassé, donc ce n’était pas particulièrement excitant, alors j’ai dû bloque déjà, je pense, en sortant du virage 1. Mais le but est d’y aller en tête et de combler un écart avec la voiture derrière – mais dans ce cas, cela a fonctionné à mon avantage, pour être honnête, une erreur , eh bien, pas une erreur, un claquement, c’était juste les pneus, tels qu’ils sont. Cela signifiait que Valtteri n’avait pas d’espace derrière pour lancer une fronde à mes côtés. C’est définitivement le moment stressant de la course. Et puis le redémarrage, c’est horrible quand on a la voiture de sécurité. Je suis heureux que tout le monde soit en sécurité. Contrôler à l’avant et essayer de combler l’écart au redémarrage par rapport à la voiture derrière, car c’est une autre occasion pour eux de vous déraper, n’est pas facile. Je pense qu’aujourd’hui, nous avons eu de la chance parce que les années précédentes, nous avions eu un vent de face dans le virage 5 et donc vous êtes évidemment plus traînant et la voiture derrière est mieux remorquée. Ce week-end, c’était un vent arrière, donc je pense que cela a vraiment aidé à garder Valtteri derrière.

Q: Valtteri, a-t-il été difficile de suivre Lewis à travers Eau Rouge, dans l’air sale, avec du carburant lourd, dans ce premier tour? Est-ce facile à plat?

VB: Pour être honnête, oui, ce n’est pas vraiment un problème. Je me souviens qu’il y a quelques années avec moins d’appui, c’était plus délicat mais maintenant c’est en fait… suivre Eau Rouge, c’est bien. Je pense que c’était juste une question qui, avec le problème que Lewis avait à la sortie du virage 1, il était difficile de vraiment créer un écart pour obtenir une bonne dynamique à cause de la voiture derrière.

Q: (Christian Menath – motorsport-magazin.com) Question pour Max et probablement aussi pour les pilotes Mercedes s’ils veulent commenter. Max, tu as dit qu’il fallait gérer le rythme sur 38 des 44 tours. Était-ce juste la gestion des pneus ou avez-vous dû gérer autre chose? S’il ne s’agissait que des pneus, pensez-vous que c’était à cause de l’arrêt au stand précoce de la voiture de sécurité?

MV: Bien sûr, l’arrêt aux stands était tôt. Bien sûr, ce n’était pas la meilleure pour nous, mais oui, ce n’était pas vraiment une course très agréable, surtout vers la fin. Les huit derniers tours, avec tant de vibrations et de sous-virage. Ouais, je ne sais pas quoi dire! Ce n’est tout simplement pas vraiment excitant.

Lewis, combien de tours de gestion des pneus as-tu dû faire aujourd’hui, sur les 44, juste pour continuer le thème?

LH: Ouais, probablement la même chose. Ce n’est pas particulièrement excitant, comme l’a dit Max, mais c’est un circuit à vitesse moyenne-élevée, donc il y a beaucoup de force qui passe à travers ces pneus, et vous savez, ils nous permettent de faire ces arrêts et vous perdez tellement de temps dans le arrêts aux stands, donc ce n’était pas si excitant d’avoir à parcourir la distance à chaque fois. Ce n’est pas quelque chose que j’apprécie particulièrement. Vous voulez pouvoir attaquer et pousser-pousser-pousser-pousser-pousser, faire un arrêt, pousser-pousser-pousser.

MV: Et à part ça, aussi, ils nous ont laissé faire un guichet unique et puis aussi les voitures, c’est tellement difficile à suivre. Cela vous fait vraiment pousser pour ce guichet unique.

Valtteri? Pareil pour toi?

VB: Ouais.

Q: (Ben Hunt – Le soleil) Question à Lewis. Pouvez-vous vraiment croire à quel point cela s’est passé pour vous cette saison? Et aussi à Valtteri, y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire pour essayer d’empêcher votre coéquipier de vous battre chaque week-end? Y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire mentalement, physiquement juste pour arrêter la pourriture, pour ainsi dire?

LH: Le plan est évidemment, pour nous tous, de nous préparer de la meilleure façon possible pour gagner. Beaucoup de travail a été accompli cette année. Je parlais de qualification, par exemple, de mon côté, en essayant vraiment de rehausser certains domaines sans en laisser tomber d’autres. Alors oui, bien sûr, je ne peux pas vous dire que je prédis que j’allais venir le week-end et avoir une demi-seconde d’avance en qualifications, et avoir le rythme que j’ai eu dans ces courses par rapport aux autres mais évidemment Je suis reconnaissant que ça se passe si bien. C’est vraiment agréable de savoir que j’accomplis ce que je sais que je peux. Quoi qu’il en soit, le travail ne s’arrête jamais. Vous devez juste continuer à pousser, continuer à travailler, continuer à essayer d’évoluer parce que c’est ce que tout le monde fait. Donc, après cela, par exemple, nous avons un compte rendu. Ce ne sera pas que des sourires. Ce sera comme: «OK les gars, ça pourrait être mieux; c’est la faiblesse de la voiture; c’est là que nous devons vraiment nous concentrer. »Communication. Que ce soit les réglages ou le niveau aérodynamique que nous avons eu ce week-end, que ce soit la maniabilité du moteur. Il faut pousser sur tous les domaines, les gars, revenons à la planche à dessin, continuons à pousser – et c’est ainsi que nous continuons à nous élever.

VB: Bien sûr, j’essaye tout ce que je peux. Le fait est que ce n’est pas fini. Il y a dix courses ou quelque chose comme ça. De toute évidence, j’avais ce genre de DNF avec une crevaison à Silverstone, j’ai perdu des points avec ça. Si j’abandonnais maintenant, je préférerais rester à la maison, donc je continuerai à pousser, je continuerai d’essayer de trouver tout ce que je peux de moi-même et j’essaie vraiment de tout perfectionner. Hier, je ne l’ai pas fait en qualifications, Lewis était en pole, il était plus rapide dans ce tour, alors qu’aujourd’hui avec cette pole, il a pu en faire une victoire. Bien sûr, le week-end commence vraiment par les qualifications, en essayant d’être en pole, puis les week-ends qui ne vous conviennent pas, vous devez vraiment maximiser les points. Je sentais, depuis longtemps maintenant – en fait, cette semaine a été au moins comme un week-end sans problème, sans aucun problème, les qualifications n’étaient pas assez bonnes mais je travaille sur tout, j’essaye mais il y a encore beaucoup de points positifs. peut prendre. Je pense que mon rythme de course cette année a été meilleur que n’importe quelle année auparavant, c’est donc positif, donc je me sens toujours dans la course, je suis là et je peux me battre pour cela, alors maintenant il s’agit simplement d’essayer de mieux performer et de manière plus cohérente en séances de qualification.

Q: Avez-vous remarqué les améliorations apportées par Lewis lors des qualifications cette année?

VB: Je pense qu’hier, j’ai eu du mal à égaler. Bien sûr, cela vient toujours de tant de détails, des tours de piste, des pneus dans la fenêtre parfaite, avant et arrière, des réglages et du style de conduite et quand ce tour compte oui, oui, Lewis a été vraiment cohérent, non faire des erreurs en qualifications et en regardant les chiffres, a eu le dessus cette année en qualifications, ce qui m’énerve honnêtement mais bien sûr j’essaye et j’apprécie le défi et j’ai hâte de voir le prochain séance de qualification le week-end prochain.

Q: (Giles Richards – The Guardian) Lewis, vous avez reconnu après la victoire que ce n’était pas ce que tout le monde voulait voir, une autre Mercedes à l’avant, et Max a dit qu’il trouvait la course aussi ennuyeuse. Cela vous préoccupe-t-il du tout que si votre niveau de domination et le niveau de domination de Mercedes se poursuivent ainsi pour le reste de la saison, cela pourrait en fait s’avérer décourageant pour de nombreux fans?

LH: Je ne peux pas parler au nom des fans, mais ayant été fan, grandissant, ayant vécu à différentes époques en regardant l’ère Schumacher bien sûr, je sais ce que c’est. Dès le départ et le redémarrage, vous savez généralement que je ne fais pas trop d’erreurs donc vous en quelque sorte… et la même chose avec ces pilotes, vous savez, ils sont très très cohérents. C’est très difficile de dépasser dans ce circuit donc j’imagine, ce n’est certainement pas le plus excitant. Je ressens exactement la même chose que Max; ce n’était pas la plus excitante… Je veux dire, je prends généralement beaucoup de plaisir dans la voiture parce que c’est… si vous n’appréciez pas le moment, quel est l’intérêt de le faire. J’aime toujours la bataille. Chaque fois que j’arrive au virage 15, je regarde dans mon miroir, je vois où se trouve Valtteri, s’il est plus proche ou plus en arrière, en prenant connaissance de ce qu’il fait, des écarts entre lui et Max et en essayant vraiment d’obtenir le parfait équilibrer chaque tour. C’est toujours un énorme défi pour moi. Ce n’est peut-être pas aussi amusant à regarder pour les gens que lorsque vous y êtes; c’est un peu différent. Mais bien sûr, j’adorerais avoir une vraie course. J’ai certainement eu des courses dans le passé ici qui sont un peu plus proches, essayant de suivre la Ferrari et de rester au top, mais elles pourraient dépasser parce qu’elles avaient toute cette puissance supplémentaire. J’espère que les prochaines courses, nous avons le… Je pense que les Red Bulls se sont améliorés. J’espère vraiment que nous aurons plus de course parce que je pense que tout le monde veut nous voir tous lutter ensemble.

Q: Vous avez parlé des années Schumacher chez Ferrari. En tant que fan, à l’époque, qu’as-tu pensé de cette domination?

LH: Je ne me souviens plus. J’étais un adolescent, je me serais réveillé, j’avais mon sarnie au bacon (sandwich) et j’ai probablement regardé le début et je me suis endormi, puis je me suis réveillé pour regarder la fin. Si je regardais aujourd’hui, je ferais très probablement la même chose et regarderais les temps forts parce que c’est beaucoup plus court, à moins qu’un ami ne me dise qu’il y a eu une course super excitante à la télévision pour que vous regardiez le tout. En fin de compte, ce n’est pas ce que les fans… et j’espère que les gens doivent comprendre que ce n’est pas de notre faute. À la fin de la journée, nous sommes des pilotes, nous avons parcouru tous les échelons, nous avons gagné les postes que nous avons et nous arrivons le week-end, le week-end, dévoués et donnent absolument tout pour sortir et performer à notre meilleur. En fin de compte, les décideurs qui conçoivent les voitures, qui fixent les règles et ce genre de choses, sont ceux sur lesquels vous pourriez exercer des pressions pour qu’ils fassent un meilleur travail à l’avenir, si cela est possible. J’espère que c’est ce qu’ils vont faire en 2022 et avec ce nouveau type de voiture, nous verrons peut-être une forme de course différente où vous pourrez suivre. Ne serait-ce pas quelque chose si nous pouvions suivre de plus près et avoir des courses plus serrées?

Q: (Edd Straw – The Race) Lewis, l’équipe et vous-même semblent toujours surmonter les obstacles auxquels vous êtes confrontés, à chaque fois qu’ils apparaissent. Prochaine course, il y a un nouvel obstacle, les changements de mode moteur qui vont demander beaucoup de travail pour s’adapter quel que soit l’impact sur les performances. Cela vous donne-t-il beaucoup de confiance quand vous savez qu’il y a quelque chose comme ça, que c’est une équipe qui, comme vous le dites toujours, comment obtenir de meilleures améliorations pour résoudre ces problèmes et c’est pourquoi ce n’est pas trop préoccupant parce que vous pensez que vous savez que l’équipe va baisser la tête, prendre le dessus et probablement se rendre à la prochaine course avec des performances pas vraiment affectées et tout se passe plutôt bien?

LH: Ouais, naturellement je sais et j’ai parlé à l’équipage moteur. Je connais les implications de la règle qui s’applique pour essayer de supprimer… essayer de nous ralentir, mais comme je l’ai déjà dit, je ne pense pas que cela fera vraiment une grande différence. Mais bien sûr, nous sommes tous les deux convaincus que tout ce qui nous est jeté, nous allons à la planche à dessin, nous le hachons, nous communiquons, nous déléguons et ensuite nous l’exécutons. C’est ce que nous faisons. Continuez à lancer les coups et nous ferons de notre mieux pour revenir aussi fort.

Q: (Andrew Benson – BBC Sport) Lewis, vous avez mentionné hier que vous vouliez entrer sur la piste et faire une déclaration, mais vous ne pouvez pas simplement vouloir être une demi-seconde plus rapide que tout le monde, sinon vous le feriez tous les week-end, alors quelle est la mentalité dans laquelle vous étiez, qui vous a amené là-bas hier? Et vous jouez cette année, pensez-vous, à un niveau que vous n’avez pas atteint auparavant?

LH: Je dirais certainement … Je veux dire que l’année dernière, je pense, a été l’une de mes meilleures années, sinon la meilleure. Mais, comme je l’ai dit, les qualifications ont été tout d’un coup … J’ai eu un petit ralentissement et l’objectif chaque année, bien sûr, est de s’améliorer physiquement, mentalement et avec les méthodes que vous appliquez … et je pense vraiment que je ‘ J’ai pu le faire cette année alors oui, j’ai l’impression de conduire à mon meilleur niveau. Oh ouais, tu viens ce week-end?

Q: (Andrew Benson – BBC Sport) Voulez-vous être une demi-seconde. Vous ne pouvez pas faire cela, comment savoir ce qui se passe là-bas?

LH: Ouais. Non. Je pense que naturellement nous avons eu cette semaine de congé, je me suis bien entraîné à la maison et je suis arrivé ici assez détendu. Et puis, de toute évidence, je me suis réveillé hier matin et… je veux dire, j’ai généralement senti beaucoup de poids sur mon cœur, mon esprit. Vous savez, quand vous regardez les nouvelles, quand vous voyez ce qui se passe dans le monde et que je me sens vraiment très affecté par cela et puis évidemment j’étais tellement fier quand Chadwick était Black Panther parce que comme je l’ai mentionné toutes les raisons hier, comme un enfant, rêvant de super héros et enfin voir quelqu’un, un super héros d’une couleur similaire à moi, était vraiment un moment tellement remarquable, je pense, pour la communauté noire, alors quand je me suis réveillé et que j’ai eu la nouvelle d’un ami qui a dit que je pleurais en vous écrivant ce message sur le Tchad, puis en lisant les nouvelles, je suis tombé en panne. Je me souviens, en essayant juste de le rassembler et de m’assurer que j’ai livré ce jour-là. Bien sûr, vous ne savez pas si vous allez pouvoir faire des tours, vous ne savez pas si vous allez être distrait mais quand vous trouvez un but, quand vous trouvez votre but, quand vous savez ce que vous vous allez, quel est votre objectif, je pense que cela peut vous amener assez loin et donc naturellement nous devons faire le travail avec les ingénieurs, ils font un excellent travail en arrière-plan et j’ai eu la voiture là où j’en avais besoin et a pu exécuter. Mais bien sûr, je pense que c’est aussi en partie une chose mentale pour moi. Désolé pour les longues réponses, les gars!

