La trilogie est terminée.

Six ans depuis que tout a commencé, Jaden Smith termine sa série Cool Tape avec un autre épisode. CTV3: Cool Tape Vol. 3 présente les morceaux précédemment sortis «Cabin Fever» et «Rainbow Bap», ainsi que des apparitions de Justin Bieber («Falling for You») et Raury («Endless Summer»).

Le projet de 17 pistes sert de préquelle à ses débuts en 2017 SYRE. «C’est en quelque sorte d’amener tous mes fans qui sont avec moi depuis le début, depuis avant« Icon », avant SYRE, et de les mettre à jour sur tout ce qui se passe», a déclaré Jaden à Apple Music. «Cela se passe en quelque sorte quand j’ai 15 ans, jusqu’à 17 ans et comment SYRE a-t-il été piégé dans le coucher du soleil? Comment tout cela est-il arrivé?

Cool Tape Volume 3 est la préquelle de SYRE. Vers 2015 – Jaden (@jaden) 27 août 2020

Il a révélé les difficultés d’enregistrement de l’album chez lui pendant la pandémie. «C’est vraiment difficile parce que vous ne pouvez entrer en studio avec personne, et vous ne pouvez même pas du tout entrer dans le studio», a-t-il expliqué. «Je dois donc enregistrer le fait d’être à l’intérieur de ma maison, puis l’ingénieur doit m’organiser depuis sa maison, et il utilisera cette application pour contrôler mon ordinateur. C’est comme si j’enregistrais tout l’album par moi-même. «

CTV3 suit The Cool Cafe: Cool Tape Vol. 2 et 2012’s The Cool Cafe: Cool Tape Vol. 1.

Écoutez Cool Tape Vol. 3 ci-dessous.

