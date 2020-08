« Coupez-lui la tête! » Hurlait la mémorable Reine Rouge d’Alice au Pays des Merveilles. Eh bien, croyez-le ou non, nous vivons dans une civilisation très similaire, où offenser des personnes puissantes dans une nation peut vous coûter la tête… métaphoriquement. Bien que la réalité de l’emprisonnement à perpétuité semble une image plus sombre que celle d’être décapité, si on y pense.

S’il existe mille et une façons d’offenser les gens, pour l’instant nous ne parlerons que du monde numérique et des crypto-monnaies. Ou plutôt des hackers. Twitter vient d’être piraté pour publier une arnaque Bitcoin sur ASSEZ de grands comptes, et un garçon de 17 ans est sur le point d’être condamné à environ 200 ans de prison pour méfait alors que des centaines de pédophiles et d’assassins parcourent le monde. ; alors pourquoi pas?

Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, afin d’avoir une meilleure compréhension de toute l’affaire, nous devrions définir ce qu’est un crime et ce qu’est la justice, deux concepts assez glissants, pour dire la vérité.

Crime et châtiment

La «justice» est relative. Tous leurs concepts ne sont pas les mêmes: dans la plupart des cas, ils varient en fonction des habitants, du pays et, bien sûr, de l’individu interrogé. Pour l’instant, nous pouvons aller chercher la définition du dictionnaire: « Une des quatre vertus cardinales, qui tend à donner à chacun ce qui lui correspond ou lui appartient. »

Qu’est-ce qui correspond alors à un crime? Une punition. Ce qui, en théorie, dépendrait de la taille du crime. Vous savez: œil pour œil, dent pour dent. Ou plus formellement en tant que principe juridique, le droit des représailles: «peine qui consiste à faire subir au contrevenant un dommage égal à celui qu’il a causé» (DRAE).

Bien attendre, nous pouvons ici nous arrêter pour définir le crime et la punition en tant que tels. Le premier est « une action inappropriée ou répréhensible », ou un acte qui viole la sécurité publique et viole les lois en vigueur d’une nation; en termes de droit pénal.

Pour sa part, la peine est «la peine infligée à quiconque a commis un crime ou un délit». Il est considéré comme un enseignement, une correction ou simplement une conséquence du mal qui a été causé. Ce mal peut être produit à une personne en particulier ou à plusieurs, voire à une nation entière.

En bref: taille du crime = taille de la punition … n’est-ce pas? Pas toujours. Il y a des droits humains fondamentaux, tant de pays interdisent d’assassiner des meurtriers, par exemple. Ils sont condamnés à plusieurs peines de prison à perpétuité pour compenser. D’autres, en revanche, sont enclins à ne pas accorder autant d’attention aux meurtriers et à se concentrer davantage sur les petits voleurs virtuels. Regardons quelques cas.

Dommages et pas tellement de dégâts

Oui, parlons de ces petits voleurs virtuels: les hackers. Jusqu’à récemment, ceux-ci n’étaient pas traités dans le système pénal comme ils le sont aujourd’hui. Auparavant, ils étaient considérés comme des criminels de droit commun avec des influences numériques, prêtant leurs connaissances à l’arnaque et causant des dommages. La plupart des peines infligées aux pirates étaient de 5 à 6 ans au maximum. Un délit.

Aujourd’hui, ces cybercriminels ont été mis beaucoup plus de freins. C’est le cas du russe Roman Seleznev, connu en ligne sous le nom de « Track2 ». Il a été condamné à 27 ans de prison aux États-Unis pour les crimes de fraude réseau, de dommages délibérés à des ordinateurs, de vol d’identité et de vol de 1,7 million de détails de carte de crédit. Cela a été considéré comme la peine la plus élevée à ce jour pour un pirate informatique.

Bien sûr, nous pouvons toujours comparer. Rencontrons un tueur impitoyable: Pedro Alonso López, mieux connu sous le nom de « Le monstre des Andes ». Il a avoué avoir violé et assassiné les nombreuses jeunes femmes qui ont croisé son chemin: selon ses propres mots, «plus de 300» tout au long de son voyage à travers la Colombie, l’Équateur et le Pérou. Cependant, il est probable que lui-même ait perdu les récits de ses propres meurtres.

Le résultat? Seulement 16 ans de prison en Equateur. Extradition vers un hôpital psychiatrique en Colombie et sortie de l’hôpital en 1998. Elle n’a pas été revue depuis lors, bien que certains meurtres ultérieurs dans la région aient montré les caractéristiques de ses crimes.

Donc fraude + vol d’identité + vol de carte de crédit = 27 ans de prison; mais +300 viols et meurtres de sang-froid = 16 ans de prison. Eh bien regardez, il semble que quelque chose ne s’additionne pas selon Lex Talionis et du simple bon sens, non?

L’affaire Ulbricht

En parlant de choses qui ne conviennent pas à tout le monde, nous avons le cas de Ross Ulbricht, un nom familier aujourd’hui depuis son arrestation en 2013. Connu dans le monde souterrain d’Internet sous le nom de « Dread Pirate Roberts », ce type est le créateur de Silk Road, un marché virtuel qui fonctionnait auparavant sur le Darknet via le navigateur Tor, et qui a été l’un des premiers à utiliser Bitcoin comme moyen de paiement.

Cela faciliterait l’achat et la vente de produits illégaux, tels que des armes et des drogues (une spécialité de la Route de la Soie, certes). Ross était un fervent partisan de l’économie libre, ce qui l’a amené à créer Silk Road. Aucune des marchandises échangées là-bas ne provenait probablement de lui: Ross se limitait à être le webmaster de la page.

Malgré cela, il a été inculpé et jugé pour trafic de drogue et blanchiment d’argent; entraînant une peine de deux peines à perpétuité. Cerise sur le gâteau, certains agents travaillant sur son affaire ont été surpris en train de voler des crypto-monnaies sur la plateforme de Ross, mais n’ont été démis de leurs fonctions que et condamnés à 5 ans de prison.

Actuellement, il est en prison depuis 7 ans. Son avocat travaille pour faire appel de l’affaire, tandis que de nombreux partisans du monde de la cryptographie le soutiennent et exigent qu’il soit libéré ou que sa peine soit réduite. On suppose même que de nombreux éléments de preuve contre lui étaient armés et, pour beaucoup, l’ampleur de ses crimes ne correspond pas à celle de sa peine.

Le cas Twitter

C’est peut-être le dernier cas de punition disproportionnée pour les pirates. Tout commence par une discussion amicale entre trois personnes, via Discord … et se termine par un cerveau du crime de seulement 17 ans. L’affaire des hacks massifs de Twitter a laissé beaucoup de monde sous le choc, car des comptes comme Bill Gates, Elon Musk et Barack Obama étaient impliqués.

Ce qui pourrait être considéré comme une attaque du crime organisé, apparemment, Il s’est avéré qu’il s’agissait d’une cyberattaque visant à arnaquer BTC par certains enfants.

Selon les autorités américaines, derrière le crime se trouvent le jeune Mason Sheppard, un Anglais de 19 ans, et Nima Fazeli, une jeune de 22 ans qui vit à Orlando. Mais la surprise a été grande en découvrant que le cerveau après l’attaque n’est ni plus ni moins que Graham Clark, seulement 17 ans. Tous les trois ont déjà été appréhendés, et Clark aurait été jugé comme un adulte.

Le jeune homme a une histoire de piratage des années précédentes, étant lié au vol de crypto-monnaies. Il est mis sur la table que Clark n’est pas comme un jeune de 17 ans normal, il a causé de gros dégâts et mérite d’être jugé en tant qu’adulte.

Et quels seraient ces dommages? Voyons voir:

Saisissez temporairement plusieurs comptes Twitter.

2. Publiez des tweets sur une crypto-arnaque bien connue et un peu ridicule.

3. Collectez plus de 250 000 dollars en BTC traçables avec ladite arnaque.

4. ?????

Sa manipulation imprudente de ces BTC lui a valu la trace de son propre domicile, tandis que l’argent volé est toujours dans les portefeuilles. Bien que rien, cela équivaut à 200 ans de prison, c’est-à-dire que c’est pire que de violer et de tuer 300 filles. D’accord?

« Notre réputation est sacrée », a déclaré l’agent spécial Caroline O’Brien Buster en annonçant l’arrestation des personnes impliquées dans le piratage de Twitter. Il semble que jouer avec les mauvaises personnes et le gouvernement en place, en plus d’utiliser des outils indépendants de leur volonté (comme Bitcoin) pour le faire, peut entraîner une punition beaucoup plus lourde que les dommages causés. Que pouvons-nous penser de cela?

Avertissement: Les opinions et opinions exprimées dans cet article appartiennent à son auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de CriptoNoticias.

