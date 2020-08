Crédit: DEPOSITPHOTOS / MEXSPORT

Calmement, le Croix Bleue a remporté la victoire avant Nécaxa par marqueur de 3-0 dans le Stade aztèque, par partie du journée 7 du tournoi Guard1anes 2020. L’Uruguayen Jonathan Rodríguez, Julio Cesar le Domínguez «Dégustation» et Juan Escobar ils étaient les auteurs des buts célestes.

L’ensemble dirigé par Robert Dante Siboldi il avait le contrôle du ballon dès les premières minutes, et grâce à cela, il a pu ouvrir le score. À la minute 35 ′, Orbelín Pineda a envoyé une passe filtrée à Jonathan Rodriguez, qui a enlevé le gardien necaxista et l’a porté 1-0.

Le ciel bleu ne s’est pas arrêté et en seconde période «ils ont mis le pied sur l’accélérateur pour augmenter l’avantage. En ’50, le ‘Cabecita ’Rodríguez a pris un corner et a mis le ballon près du deuxième poteau où il était Luis Romo, qui a laissé tomber le ballon et Julio Cesar Domíguez mettre le 2-0 avec une chaussure.

Juste huit minutes plus tard, le même cru Il contrôlait le ballon et envoyait un centre au cœur de la grande surface. Le côté paraguayen Juan Escobar Il a frappé son dos à son marqueur et avec sa jambe gauche a mis le 3-0 finale de la réunion.

Avec ce résultat, le Machine reste le leader général de la compétition avec 16 unités et le Nécaxa il restait huit unités. Le lendemain, la place de ciment visitera le Stade Jalisco à mesurer à Atlas et les Rayon ils recevront Lion.