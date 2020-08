Daniil Medvedev avait été le joueur à battre l’été dernier aux côtés de Rafael Nadal, remportant 12 matchs sur 14 et atteignant les finales à Washington, Montréal et Cincinnati. Nick Kyrgios et Nadal ont battu le Russe lors des deux premiers matches pour le titre, se disputant une autre finale à Cincinnati après avoir détrôné Novak Djokovic 3-6, 6-3, 6-3 en une heure et 42 minutes, se qualifiant pour le deuxième Masters 1000 consécutif. final.

Le champion en titre a contrôlé le rythme dans le premier set avant que le Russe ne prenne les commandes, optant pour des tirs tout ou rien qui lui ont donné l’avantage sur le terrain, tirant 37 vainqueurs et 21 fautes directes pour laisser Novak derrière et opposer le titre. David Goffin.

C’était une dimension différente du tennis de Daniil dans la deuxième partie de la rencontre. Il a changé le cours du tableau de bord et est allé chercher des points au lieu de frapper quelques mètres derrière la ligne de fond, quelque chose qui ne lui a rien apporté dans le match d’ouverture.

Medvedev a dû jouer contre seulement deux occasions de pause, souffrant de cette cassure dans le premier set et paraissant plus énergique et fiable dans ses matchs après avoir repoussé un point de rupture crucial à 2-2 dans le deuxième set. Novak a perdu le terrain à partir de là, incapable de tirer des erreurs du rival inspiré ou d’étendre les rallyes sur un terrain sûr au-dessus du neuvième coup où il avait un net avantage.

Les deux joueurs ont remporté 75 points et Daniil a forgé l’avantage après avoir converti les trois chances de pause, jouant un tennis puissant et impressionnant au cours des 50 dernières minutes environ pour retirer un grand titre des mains de Novak. Medvedev a eu plus de gagnants de service, créant un écart dans la gamme la plus courte jusqu’à quatre coups et gagnant le même nombre de points que Novak dans les échanges de milieu de gamme de cinq à huit coups.

Le Serbe a contrôlé le rythme dans le premier set avec des coups bien mesurés, parcourant ses matchs et effectuant une pause dans le sixième match après une défense incroyable qui lui a fait passer 4-2.

L’été dernier, Daniil Medvedev a battu Novak Djokovic en demi-finale de Cincinnati.

Djokovic a bouclé le set avec une prise à 15 dans le neuvième match lorsque le Russe a pulvérisé une erreur de coup droit, espérant plus de la même chose dans le deuxième set. Le champion en titre était le meilleur joueur sur le terrain lors des six premiers matchs du set numéro deux, perdant un point lors des trois premiers matchs de service et créant une chance de pause à 2-2 qui aurait pu le pousser plus près de la ligne d’arrivée.

Restant calme, Daniil l’a sauvé avec un vainqueur de service et a explosé un vainqueur de retour du revers à 4-3 pour aller devant, décrochant un coup droit sur le vainqueur de la ligne dans le neuvième match pour conclure le set et amener le décideur. Là, il a battu Novak à 15 en trois matchs après un revers lâche du Serbe, tenant à 30 avec un vainqueur du service pour confirmer l’avantage.

De retour à 5-3, Daniil a décroché un vainqueur de retour pour remporter la victoire et rester sur le cap pour la première couronne Masters 1000.