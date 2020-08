AEW

L’ancien champion du monde poids lourd de la WCW, David Arquette, pense que Jungle Boy d’AEW atteindra le sommet de l’entreprise, et même de toute l’industrie.

S’adressant à Adam Wilbourn de WhatCulture.com, la star du prochain documentaire « Vous ne pouvez pas tuer David Arquette » a déclaré; « Je pense qu’il pourrait devenir champion du monde. Il grandit aussi! Il grandit encore, il grandit encore littéralement, c’est incroyable! Je pense que c’est aussi une star de cinéma, le gamin est un super talent. » Il a continué; « Il est incroyablement dur. Il ne fume jamais, ne boit jamais. Il a la tête sur les épaules, il n’est pas consommé par l’ego ou fou de filles … il est très concentré … j’ai hâte de voir ce qu’il fait avec son la vie. »

La relation d’Arquette avec la lutte professionnelle au-delà de l’observation des tribunes a commencé en 2000 lorsque la World Championship Wrestling a pris la décision controversée et controversée de lui confier son championnat du monde. En tant que fan de longue date, Arquette lui-même savait les dommages potentiels que cela pourrait causer à l’héritage du titre et a noblement fait don de tout l’argent qu’il gagnait de la course aux familles des lutteurs récemment décédés Owen Hart, Brian Pillman et Bobby Duncum Jr.

(« You Cannot Kill David Arquette » sera disponible en VOD à partir du vendredi 28 août)