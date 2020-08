Lionel Messi loin de Barcelone, maintenant il n’est plus tabou d’en parler. La demande du joueur de laisser le Blaugrana à zéro en utilisant une clause de son contrat il a secoué le monde, déchaîné la colère du peuple culè (qui s’est aussitôt levé pour demander la démission du président Bartomeu) et les rêves des grands européens et autres. La perspective d’obtenir l’un des plus grands footballeurs de tous les temps, peut-être gratuitement s’il remporte la bataille qui s’annonce avec le club catalan, est tentante. mais qui peut vraiment prendre Messi? Analysons la situation des principaux candidats pour assurer la performance de l’Argentin.

INTER – Une piste mène inévitablement à l’Italie, un Milan, où son père Jorge a établi la base de ses opérations. 50 mètres du siège de l’Inter, qui malgré les dénégations habituelles de la direction suit l’évolution de la situation avec attention et intérêt. Messi est un rêve de longue date, mais d’une utopie, il est devenu une hypothèse viable. Sans surprise, l’ancien président de Nerazzurri Maximum Moratti a confirmé à plusieurs reprises comment Suning évalue les marges d’une opération impressionnante comme celle de Pulce et que l’argent n’est finalement pas un problème. Et il s’est déséquilibré: « C’est peut-être la bonne année« L’Argentin pourrait donc être le coup de théâtre final après avoir raccommodé Antonio Conte et confirmé l’entraîneur du Salento sur le banc.

LES RIVIAUX – Inter mais pas seulement, car ils sont là Juventus ne trouve pas d’excellents résultats, mais au premier rang pour Messi il y a certainement le Manchester City de Guardiola, qui depuis qu’il a dit au revoir à Messi et à ses compagnons n’a plus pu s’établir en Europe. Le TAS a annulé la décision de la chambre judiciaire de l’UEFA et réadmis les Anglais en Ligue des champions, mais les yeux de la fédération européenne de l’équipe du fair-play financier sont toujours concentrés sur la ville et des évaluations économiques minutieuses sont donc nécessaires pour évaluer la durabilité de l’accord. Discours similaire pour le Manchester United, dernier par ordre de temps pour rejoindre la course: les Red Devils veulent lancer un nouveau parcours et, en plus de Sancho, recherchent une autre star pour rejoindre Pogba. Et le PSG rêve d’une attaque encore plus stellaire, qui pourrait réunir Leo avec Neymar et soutiens-les avec le jeune homme Mbappé: l’argent de l’opération ne manque pas aux Parisiens, mais des doutes subsistent sur la pérennité de trois salaires monstrueux comme ceux reçus par les trois champions. Les hypothèses qui conduisent au retour en Argentine sont suggestives mais moins substantielles, Les vieux garçons de Newell, ou en MLS (Inter Miami, Galaxie de Los Angeles).

ET BARCELONE … – Et puis, il y a une dernière possibilité sensationnelle: malgré tout, reste à Barcelone. S’il est vrai que la position de Messi est tranchée, au risque de conduire à un affrontement avec le club sur les modalités et les chiffres de la séparation, en Espagne ils sont convaincus qu’il y a encore un lointain espoir de le faire changer d’avis, lié à l’avenir. de Josep Bartomeu: les fans appellent à la démission du président, un scénario selon certaines rumeurs plus si impensable après la réunion du conseil d’urgence, si la nouvelle direction devait se matérialiser, elle serait pleine d’« amis » de l’Argentin, comme ce Puyol qui sur les réseaux sociaux a applaudi la décision de Leo de partir. De nombreuses hypothèses, une seule certitude: pour le moment, Messi a annoncé sa volonté de partir et cela suffit à enflammer les rêves de l’Inter et des autres prétendants.

@ Albri_Fede90