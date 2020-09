Les nouvelles municipalités ont une mobilité limitée et ont appliqué des restrictions en raison de l’augmentation incessante des infections au COVID, 8 551 de plus, dont 3663 ont été diagnostiquées hier, 37% d’entre elles à Madrid, une communauté qui arrive en tête de liste des nouveaux cas et que, selon La santé «prend les mesures appropriées» pour arrêter l’avancée du virus.

C’est ce que le ministre de la Santé, Salvador Illa, a déclaré dans une interview sur Antena 3 dans laquelle il a reconnu que « maintenant Madrid a une augmentation significative des cas », mais a souligné que son département maintient « une communication très fluide » avec le responsables régionaux de la santé.

Selon les données fournies par Health, la région de Madrid a notifié 2401 nouveaux positifs et, parmi eux, 1362 ont été confirmés ce mardi, un chiffre bien supérieur à la deuxième communauté avec le plus grand nombre, qui est le Pays basque, avec 524 cas. au cours des dernières 24 heures. Derrière, l’Andalousie, avec 272, et les îles Canaries (235).

Au cours de cette même période, 1 007 patients atteints de covid ont été hospitalisés, bien que 760 autres aient été libérés; ainsi, le taux de lits occupés par ces patients, qui s’élève aujourd’hui à 6 924 jusqu’à 15h30, reste à 6%.

Cependant, le pourcentage varie énormément selon les communautés: Madrid est celle qui supporte le plus de pression, avec un total de 2104 personnes admises, dont 285 ce mardi, ce qui porte son taux à 15%, le même qu’hier, tandis qu’en Aragon il a baissé de deux points (12%) et au Pays basque d’un, pour s’établir à 11%, comme les Baléares.

Illa avait prévu de rencontrer cet après-midi les conseillers de la santé de Madrid et des voisins de Castilla-La Mancha et Castilla y León pour discuter de la manière d’empêcher les infections des premiers de se propager aux seconds, une réunion à laquelle l’équipe participera également. de la santé publique et le Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires.

Compte tenu de la rentrée imminente de l’année scolaire, qui débutera le 4 septembre dans le premier cycle Infant (0-3 ans), le gouvernement de Madrid a commencé aujourd’hui à effectuer des tests d’anticorps sur quelque 100000 enseignants, mais a dû annuler une partie de les tests après les longues files d’attente qui ont été générées et qui ont conduit les syndicats à qualifier l’appel de « bâclé ».

La ville cantabrique de Santoña a été la dernière à rejoindre la liste des communes avec des fermetures de mobilité et d’hospitalité et, pendant 14 jours, elle reviendra à « une phase 2 stricte » en raison de l’évolution des infections (526 cas pour 100 000 habitants et 64 Actuellement).

Les visites dans les maisons de retraite et les sorties des résidents ont également été suspendues, et le nombre de personnes pouvant assister aux réveils et aux mariages est limité à dix.

Pendant ce temps, la Junta de Castilla y León attend toujours que les tribunaux respectifs de Salamanque et de Valladolid ratifient les nouvelles restrictions sociales et économiques pour contenir les infections qui devraient entrer en vigueur à minuit dans ces villes.

Mesures qui ont fait l’objet d’un appel par la mairie de Valladolid, dont le maire, Óscar Puente, estime qu’elles sont le résultat «d’arbitraire, d’incohérences, d’abus de pouvoir et d’injustices».

Catalogne, après deux mois d’application des restrictions à Lleida et un mois et demi dans la région de Barcelone (où les mesures de confinement ont été prolongées et le dépistage par PCR massif a été prolongé). Il a réussi à réduire la vitesse de reproduction du virus et le risque de repousse et est sur le point de faire baisser de un le taux d’infection – avec un rt aujourd’hui de 1,01.

Cependant, à Tarragone, une épidémie a été détectée à l’hôpital universitaire Sant Joan de Reus (Tarragone) de 26 cas, dont 14 dans le domaine socio-sanitaire et les 12 restants parmi les patients hospitalisés, bien que la majorité soient asymptomatiques.

Une épidémie a également été signalée dans une maison de retraite à Hermanitas de los Pobres, à Murcie, avec 35 cas positifs, dont 27 résidents.

Les communautés de Madrid et de Navarre ont activé ce mercredi l’application de suivi Radar Covid, qui est déjà opérationnelle dans 10 régions autonomes et qui a été téléchargée par plus de 3,4 millions d’utilisateurs en Espagne, comme annoncé par le troisième vice-président et ministre de Affaires économiques et transformation numérique, Nadia Calviño.

Les rencontres entre le ministère de la Défense et les responsables de la santé dans les communautés sur la distribution des trackers de l’Unité militaire d’urgence (UME) se sont également poursuivies aujourd’hui. Il y a déjà douze communautés qui en ont eu besoin, comme c’est le cas des îles Baléares, qui ont exigé une centaine de soldats, tandis que Castilla-La Mancha a demandé un contingent compris entre 400 et 600 et les Asturies 80.