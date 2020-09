Le nouveau coronavirus n’a pas de remède, mais il existe de nombreuses thérapies qui se sont révélées très prometteuses dans les essais cliniques.

Les chercheurs ont analysé les essais de stéroïdes courants tels que la dexaméthasone et ont conclu que cette classe de médicaments pouvait réduire de 20% les taux de mortalité liés au COVID-19.

Ces stéroïdes largement disponibles semblent fonctionner indépendamment de l’âge ou du sexe du patient, et indépendamment du fait que la ventilation mécanique a été utilisée avant l’administration des médicaments.

La recherche est prometteuse, mais les stéroïdes ne sont pas un remède idéal et ils ne sont pas suffisants pour vaincre la pandémie COVID-19.

Plusieurs facteurs rendent la pandémie du nouveau coronavirus si effrayante. Le virus se propage facilement et infectera quiconque se met en travers de son chemin, quel que soit son sexe, son âge ou son emplacement. Le virus est tout aussi puissant en hiver qu’en été. La période d’incubation peut durer jusqu’à deux semaines et les personnes peuvent être contagieuses avant l’apparition des symptômes. Certains ne développent jamais de symptômes du tout, mais ils peuvent quand même propager la maladie. Enfin, l’état de certains patients atteints de COVID-19 peut se détériorer rapidement et les complications qui en découlent peuvent entraîner la mort.

Il existe des moyens d’atténuer tous ces facteurs et de vaincre la pandémie, mais le monde est loin d’être proche de cette victoire. Les mesures de sécurité qui incluent la distance sociale, les masques faciaux et le lavage fréquent des mains peuvent aider à réduire la propagation du virus. De nombreuses campagnes de tests et la recherche des contacts peuvent aider les responsables de la santé à attraper et à isoler les personnes infectées qui pourraient même ne pas se rendre compte qu’elles ont le virus. Mais il nous manque toujours le type de traitement qui permettrait de traiter l’aspect le plus inquiétant de la maladie, le risque de décès. Les premiers jours de septembre apportent cependant de bonnes nouvelles sur ce front, car les chercheurs sont maintenant convaincus d’avoir trouvé une classe de médicaments pouvant réduire considérablement les taux de mortalité chez les patients gravement malades du COVID-19. Les médicaments ne sauveront pas tous ceux qui ont un cas grave de COVID-19, mais ils pourraient être une percée qui finit par sauver de nombreuses vies.

C’est à la mi-juin que des chercheurs britanniques ont révélé les résultats d’une étude locale sur la dexaméthasone selon laquelle le médicament peut sauver la vie de patients critiques du COVID-19. À l’époque, nous vous disions que la dexaméthasone ne fonctionne que dans certaines conditions et que tout le monde ne serait pas sauvé. Cette conclusion tient toujours aujourd’hui, mais il semble que la dexaméthasone sauvera certains des patients COVID-19 qui connaissent une évolution sévère de la maladie. Maintenant, il y a une énorme mise à jour sur la question car il semble que d’autres médicaments de la même classe que la dexaméthasone peuvent avoir des avantages similaires. Non seulement cela, mais l’utilisation de corticostéroïdes peut apparemment réduire le taux de mortalité de 20%.

Cette nouvelle conclusion provient d’une analyse de sept essais internationaux, rapporte .. Le développement est si important que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) mettra à jour ses conseils sur le traitement COVID-19. L’analyse a porté sur des essais d’hydrocortisone, de dexaméthasone et de méthylprednisolone à faible dose, note le rapport. Les scientifiques affirment que les stéroïdes améliorent les taux de survie des patients atteints de coronavirus qui ont besoin de soins intensifs une fois admis à l’hôpital.

«Cela équivaut à environ 68% des patients (les plus malades du COVID-19) survivant après un traitement par corticostéroïdes, contre environ 60% survivant en l’absence de corticostéroïdes», ont déclaré les chercheurs dans un communiqué.

«Les stéroïdes sont un médicament bon marché et facilement disponible, et notre analyse a confirmé qu’ils sont efficaces pour réduire les décès parmi les personnes les plus gravement touchées par le COVID-19», a déclaré le professeur de statistiques médicales et d’épidémiologie à l’université britannique de Bristol, Jonathan Sterne.

Sterne et ses pairs ont examiné les données de la Grande-Bretagne, du Brésil, du Canada, de la Chine, de la France, de l’Espagne et des États-Unis, et ont constaté que les médicaments agissent chez les patients les plus malades indépendamment de l’âge, du sexe ou de la durée de la maladie du patient. . Il est également important de conclure que le traitement fonctionne indépendamment du fait que les patients étaient sous ventilation ou non au moment où ils ont commencé le traitement par stéroïdes.

«Ces résultats sont clairs et immédiatement utilisables dans la pratique clinique», a déclaré Martin Landray, de l’université d’Oxford, aux journalistes. «Parmi les patients gravement malades atteints de COVID-19, les corticostéroïdes à faible dose… réduisent considérablement le risque de décès.» Landray a participé à l’étude sur la dexaméthasone.

Inutile de dire que les nouvelles selon lesquelles d’autres stéroïdes en plus de la dexaméthasone pourraient améliorer de manière significative l’état des patients atteints de COVID-19 sévère ne suffisent pas pour mettre un terme à la pandémie. Les stéroïdes ne peuvent pas arrêter les épidémies ni guérir le COVID-19 chez tous les patients. «Aussi impressionnants que soient ces résultats, ce n’est pas un remède», a déclaré Anthony Gordon, professeur à l’Imperial College de Londres, qui a participé à l’étude. «Nous avons maintenant quelque chose qui va aider, mais ce n’est pas un remède, il est donc vital que nous maintenions toutes les stratégies de prévention.»

Il est également important de noter que les stéroïdes ne peuvent pas prévenir l’infection. Au lieu de cela, ils atténueront l’inflammation qui apparaît pendant le COVID-19 et sauveront la vie de certains des patients qui développent des complications. Et le meilleur de tous, ces stéroïdes sont très courants et souvent assez abordables.

