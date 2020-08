Si la WWE avait jamais construit une figure censée être la norme de lutte, au moins de la division féminine, elle ressemblerait exactement à Charlotte Flair. Cette dame est née pour détenir des championnats et battre des records tout en en créant de nouveaux, de temps en temps. Comme son grand père disait: «Pour être l’homme, il faut battre la femme», Flair a réussi à utiliser le proverbe pour la division féminine.

Gagner des titres à douze reprises, Royal Rumble et le Main Eventing WrestleMania sont devenus une tâche quotidienne pour Charlotte Flair qui les a tous battus en route vers son chemin de gloire. Dans ses propres citations, elle ne peut tout simplement pas être dépassée et cela pourrait techniquement être prouvé quand un jour, elle surpasse les seize victoires au championnat du monde de son père Ric Flair.

Sasha Banks: carrière, histoire du championnat et vie personnelle du boss légitime de la WWE

Charlotte Flair: Carrière, championnat et vie personnelle de la WWE 2020 de la reine

Pour l’instant, nous reviendrons sur son illustre carrière de The Queen ainsi que sur sa vie personnelle,

– Charlotte Flair est née du vrai nom d’Ashley Elizabeth Fliehr le 5 avril 1986, de Ric Flair et de son épouse Elizabeth Harrell. Elle a une demi-sœur aînée, Megan, et un demi-frère aîné, David. Son jeune frère Reid est décédé le 29 mars 2013, qui a été mentionné sur WWE TV dans le passé.

– Charlotte Flair était tout à fait la sportive puisqu’elle a remporté deux championnats NCHSAA 4 A-State pour le volleyball pendant son séjour à l’école secondaire Providence. Elle a été capitaine de l’équipe et joueuse pour l’année 2004-2005. Elle a fréquenté la Appalachian State University à Boone, en Caroline du Nord, tout en jouant au volleyball au cours des saisons 2005 et 2006 avant de passer à la North Carolina State University, où elle a obtenu un baccalauréat ès sciences en relations publiques en 2008. Elle était également entraîneur personnel certifié dans ce domaine. terrain avant de devenir lutteur.

– La première fois qu’elle est apparue dans un ring de lutte professionnelle, c’était à l’âge de 14 ans, apparaissant avec son père dans la promotion de la World Championship Wrestling (WCW). Elle a été présentée comme Ashley Flair lors de sa querelle avec Vince Russo et son demi-frère David. Dans l’épisode du 15 mai de Monday Nitro, Flair est apparu dans une vidéo dans laquelle Russo, David et Daffney ont envahi la maison familiale de Flair avant d’être confrontés à Flair, sa mère Beth et son frère Reid.

– Ashley a signé un contrat de développement avec la WWE le 17 mai 2012 et s’est entraîné sous Lodi en Caroline du Nord avant de rejoindre NXT, le territoire de développement de la WWE, à Tampa, en Floride. Sara Del Rey était son nouvel entraîneur dans NXT. Ici, elle a adopté le nom de ring Charlotte Flair où elle a eu son premier match en simple télévisé le 17 juillet 2013, épisode de NXT, où elle a battu Bayley.

– Le 6 avril 2014, à WrestleMania XXX, Flair est apparu aux côtés de Sasha Banks et Alexa Bliss à l’entrée de Triple H pour son match contre Daniel Bryan.

– Charlotte Flair a participé à un tournoi de huit femmes pour le championnat féminin NXT vacant, un mois plus tard. Elle a fini par battre Emma au premier tour, Alexa Bliss en demi-finale et Natalya Neidhart en finale à NXT TakeOver le 29 mai 2014, pour remporter le championnat féminin NXT pour la première fois de sa carrière qui a également marqué sa première victoire au championnat. à la WWE.

– Le 13 juillet 2015, épisode de Monday Night Raw, Stephanie McMahon a annoncé une «révolution» dans la division Divas en présentant Charlotte, Becky Lynch et Sasha Banks comme membres de la liste principale. Charlotte et Lynch se sont alliés avec Paige puis se sont engagés dans une querelle avec l’équipe Bella (Alicia Fox et les Bella Twins)

– Le 20 septembre à Night of Champions, Charlotte Flair a battu Nikki Bella dans un match revanche pour remporter le championnat des Divas pour la première fois.

– Un match triple menace entre Charlotte Flair, Sasha Banks et Becky Lynch pour le championnat des Divas était prévu pour WrestleMania 32. Lors de l’événement, un nouveau championnat féminin de la WWE a été introduit, retirant le championnat des divas. Flair a battu Banks et Lynch pour devenir la première championne alors qu’elle resterait toujours la dernière championne des Divas.

– Charlotte Flair a été recrutée pour la marque Raw dans le cadre du repêchage de la WWE 2016 le 19 juillet. Elle a fait sa première apparition pour la marque rouge lors de l’épisode du 25 juillet à Raw, où elle a perdu le WWE Women’s Championship face à Sasha Banks. Le règne a pris fin après 113 jours, mais 27 jours plus tard, le 21 août à SummerSlam, Charlotte a remporté le match revanche pour le titre contre Banks et est ainsi devenue deux fois championne.

– Elle a laissé tomber le titre à Banks une fois de plus dans l’événement principal de l’épisode du 3 octobre de Raw. 27 jours plus tard, At Hell in a Cell le 30 octobre, Flair a repris le titre de Banks lors du tout premier match Hell in a Cell féminin pour devenir trois fois championne féminine. C’était aussi la première fois qu’un match féminin figurait pour la dernière fois sur une carte à la carte de la WWE.

Renee Young: retour sur la carrière du journaliste pionnier de la WWE

– Lors de l’épisode de Raw du 28 novembre, Charlotte Flair a affronté Sasha Banks dans un match de nombre de chutes n’importe où, où Banks a battu Flair pour le titre. Après cela, Ric Flair est sorti et a célébré avec Banks. Un match Iron Man de 30 minutes entre les deux s’est déroulé à Roadblock: End of the Line le 18 décembre où Flair a remporté la victoire à la mort subite avec un score de 3-2 en sa faveur et est ainsi devenu quatre fois Raw Women’s. Champion.

– Lors de l’épisode de Raw du 13 février 2017, Flair a laissé tomber le titre à Bayley dans l’événement principal. Elle n’a pas réussi à regagner le titre lors d’un match revanche contre Bayley à Fastlane le 5 mars, ce qui a marqué sa première défaite en simple en pay-per-view après 16 victoires consécutives en simple, c’est un record de tous les temps.

– Charlotte Flair a été recrutée pour la marque SmackDown le 11 avril 2017, Flair dans le cadre du Superstar Shake-up. Lors de l’épisode du 14 novembre, elle a battu Natalya pour remporter le titre féminin de SmackDown dans sa ville natale, devenant ainsi la première et la seule lutteuse féminine à remporter les championnats féminins Divas, NXT, Raw et SmackDown.

– À SummerSlam 2018, Charlotte Flair, Carmella et Becky Lynch ont participé à un match triple menace pour le titre féminin de SmackDown. Flair a épinglé Lynch pour remporter le SmackDown Women’s Championship pour la deuxième fois de sa carrière, ce qui en a fait la deuxième femme de l’histoire de la WWE à détenir sept championnats féminins, aux côtés de la WWE Hall of Famer Trish Stratus.

– Le 26 mars 2019, épisode de SmackDown, Flair a battu Asuka pour remporter le SmackDown Women’s Championship pour la troisième fois et devenir ainsi la seule femme de l’histoire de la WWE à avoir remporté huit championnats féminins.

– Avec deux semaines à WrestleMania 35, Flair a perdu le championnat dans un match Winner Takes All pour ses championnats féminins de SmackDown et Ronda Rousey’s Raw lorsque Lynch a épinglé Rousey pour remporter les deux titres. Il a également marqué le tout premier événement principal All-women à la plus grande étape de tous.

– L’athlète génétiquement supérieure retrouverait bientôt le titre à Money in the Bank 2019 où elle a épinglé Lynch après l’intervention de Lacey Evans et est ainsi devenue neuf fois championne féminine. Bayley, qui avait remporté le contrat Money in the Bank plus tôt dans la nuit, a encaissé Flair et l’a vaincue pour mettre fin au règne à seulement 4 minutes et 52 secondes. C’est le règne le plus court de Flair de tous les temps, et aussi le plus court pour ce titre, respectivement.

– Le 6 octobre, à Hell in a Cell pay-per-view, Charlotte Flair a battu Bayley pour remporter son cinquième record du championnat féminin de SmackDown, son dixième championnat féminin au classement général de la WWE. Mais cinq jours plus tard à SmackDown, Flair a renvoyé le titre à Bayley.

– Dans le cadre du draft 2019, Flair a été rédigé pour la marque Raw. Le 26 janvier 2020, au pay-per-view Royal Rumble, Flair a remporté le match Royal Rumble des femmes en éliminant enfin Shayna Baszler. Elle a ensuite choisi de choisir la championne féminine NXT Rhea Ripley pour un match pour le titre à WrestleMania 36 qu’elle a finalement remporté. Cela a marqué le début de son deuxième règne de titre féminin NXT et de son 12e titre féminin à la WWE qui s’est terminé à At NXT TakeOver: In Your House, Flair a perdu le championnat féminin NXT contre Io Shirai dans un match à triple menace impliquant également Rhea Ripley.

– Charlotte Flair a remporté le RAW Women’s Championship 4 fois, le SmackDown Women’s Championship 5 fois, le NXT Championship 2 fois et le WWE Divas Championship 1 fois, faisant d’elle la femme la plus décorée de la WWE avec 12 titres. En outre, elle est devenue l’une des deux premières femmes à faire la tête d’un événement de télévision à la carte de la WWE en octobre 2016 (aux côtés de Sasha Banks). Elle est l’une des trois femmes à faire la une de WrestleMania, l’événement annuel de la WWE, en avril 2019 (aux côtés de Becky Lynch et Ronda Rousey). Au cours de sa querelle avec Sasha Banks, ils ont également participé au tout premier match Hell in a Cell.

– Pro Wrestling Illustrated lui a décerné les distinctions mentionnées ci-dessous,

Feud de l’année (2016) contre Sasha Banks

Rookie de l’année (2014)

Femme de l’année (2016)

N ° 1 des 50 meilleures lutteuses du PWI Female 50 en 2016

Classé n ° 2 des 10 meilleures lutteuses de l’année en 2018

– Charlotte Flair est apparue dans le numéro de janvier 2016 du magazine Muscle & Fitness. Elle s’est classée 29e sur 50 dans les athlètes féminines les plus en forme de Sports Illustrated 2017. En juin 2018, Flair est apparu dans le magazine ESPN Body 10 corps nu et est ainsi devenu le premier du genre à la WWE.

– En 2017, Flair a décrit Heather Rockrear dans Psych: The Movie. Elle a ensuite sorti Second Nature: The Legacy of Ric Flair and the Rise of Charlotte le 19 septembre 2017, co-écrit avec son père et Brian Shields, auteur de la WWE Encyclopedia. Elle a fait ses débuts dans le jeu vidéo en tant que personnage jouable dans WWE 2K17 qui est apparu plus tard dans WWE 2K18 et WWE 2K19.

– Charlotte Flair est l’une de ces superstars de la WWE qui a été arrêtée le 5 septembre 2008 à Chapel Hill, en Caroline du Nord pour avoir agressé un policier après une bagarre impliquant elle, son petit ami d’alors et son père. Elle a été condamnée à 45 jours de prison, qui ont été suspendus à une probation surveillée et à une amende de 200 $.

– De mai 2010 à février 2013, Flair était marié à Riki Johnson. Elle aurait quitté son mari pour violence domestique. De 2013 à octobre 2015, elle était mariée à Thomas Latimer, mieux connu sous son nom de bague Bram. Elle est actuellement en couple avec son compatriote lutteur de la WWE Manuel Andrade Oropeza, mieux connu sous le nom d’Andrade. Le couple s’est fiancé le 1er janvier 2020.

– La reine a plusieurs tatouages, dont deux cœurs au-dessus de sa taille, son premier mari, le nom de Riki sous sa taille, un cœur sur son poignet gauche, une citation de la Bible sur le côté gauche de son torse, une croix sur le côté droit de son torse, et une citation sur son avant-bras droit. (un hommage à son défunt frère Reid)

– Charlotte Flair était présente au bord du ring le 6 décembre 2004 à Raw dans sa ville natale de Charlotte, en Caroline du Nord, où Lita et Trish Stratus ont participé au deuxième Main Event All-Women pour le WWE Women’s Championship. 12 ans plus tard, le 25 juillet 2016, Flair et sa rivale Sasha Banks allaient répéter l’histoire qui ne marquait que la troisième fois qu’un match pour le titre féminin affrontait Raw. (Sources – Wikipédia)