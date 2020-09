Andrés Manuel López Obrador atteint son deuxième rapport gouvernemental entouré d’une pandémie qui causera des ravages pour l’économie et entouré par le bruit de l’opposition politique au milieu des élections de mi-mandat de 2021.

L’administration López Obrador atteint sa deuxième année infectée par une pandémie qui est sur le point d’ajouter 70000 décès au Mexique et qu’au deuxième trimestre 2020, l’économie s’est effondrée de 18%, López Obrador termine sa deuxième année et entame la troisième avec un sombre panorama de diverses façons.

Sa popularité sans précédent au-dessus de 56% d’approbation, selon la moyenne des sondages de divers journaux, est la grande réussite de cette administration. Poursuivre au milieu du chaos que le confinement par Covid-19 a entraîné est quelque chose que personne n’explique.

Les vidéos présentées où le frère du président, Pío López Obrador reçoit 1 million de pesos pour la prétendue campagne politique et dont on sait ajouter un total de 15 clips, n’ont pas encore causé de graves dommages au Palais national.

Ce sera dans la troisième année de gouvernement où il sera possible de savoir avec plus de lumière si ce gouvernement a pris fin, si un autre mandat de six ans a été perdu ou s’il a la possibilité d’aller de l’avant, on le saura avec les résultats obtenus avec l’arrivée possible du vaccin contre le SRAS-CoV- 2 et comment le 4t le fait fonctionner.

Le premier obstacle à surmonter dans les jours suivants sera de résoudre la question de la tombola de l’avion présidentiel, avec l’heureuse vente de billets de loterie qui aura lieu ce 15 septembre et comment ils gèrent les résultats qui pour le moment ressemblent à un spectacle de cirque.

Le tirage au sort de l’avion devra commencer à voir des progrès nets dans le nouvel aéroport de Santa Lucía, car dans le train maya et dans la raffinerie de Dos Bocas, ils sont vus avec une marche lente.

Au moment où la deuxième année de gouvernement a été infectée et affectée par la pandémie de coronavirus.

Bien que sans être un oiseau de mauvais augure, la troisième année de gouvernement sera tout aussi ou principalement grossière, nous devrons faire face aux ravages après la fin du plus grand confinement par une pandémie dans le nouveau siècle.

Emanuel Mendoza

Éditeur Siete24

@ emanuelmendoza1

