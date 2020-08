Joueur de tennis serbe Novak Djokovic, première tête de série, a rencontré les prédictions, battant ce samedi, 1-6, 6-3 et 6-4 le Canadien Milos Raonic, numéro 30 mondial, pour remporter son deuxième titre à Cincinnati et son trente-cinquième Masters 1000, les mêmes que Rafa Nada accumuleMoi, ceux qui accumulent le plus de trophées dans cette catégorie.

29/08/2020 à 21h51

CEST

.

Le titre est le deuxième de Djokovic à Cincinnati après ayant remporté le premier en 2018 quand il a battu le Suisse Roger Federer. Djokovic, qui n’a perdu aucune des 11 rencontres qu’il a eues avec Raonic en tant que professionnels, a remporté un prix en espèces de 285 000 $ et 1 000 points pour le classement mondial.

Alors que Raonic, qui disputait sa quatrième finale d’un tournoi Masters 1000, mais la première depuis quatre ans et demi, a reçu un chèque de 152 999 $ et 585 points pour le classement mondial.

La victoire permet à Djokovic, 33 ans, de rester invaincu jusqu’à présent cette saison avec un bilan de 23-0 et a égalé l’espagnol Rafael Nadal en tant que joueurs qui ont remporté le plus de titres en Masters 1000 en prenant le numéro 35, après que les deux aient également disputé 51 finales, le meilleur record de tous les temps.

Alors que Djokovic a atteint 360 victoires dans les tournois Masters 1000 pour 384 que Nadal a et 381 pour Federer, tous deux absents cette année à Cincinnati et ils ne joueront pas l’US Open, qui débute la semaine prochaine.

Le match était une copie conforme de ce que Djokovic a fait en demi-finale contre l’Espagnol Roberto Bautista Agut en perdant le premier set puis en réagissant avec son meilleur tennis dans les moments clés qui lui ont permis de faire les «breaks» clés et d’obtenir les points décisifs.

Le premier set était une promenade pour Raonic, qui avait à peine eu besoin de 30 minutes après avoir fait deux « pauses » à Djokovic, aux quatrième et sixième matchs, tout en plaçant deux « as » pour aucun des numéro un mondial ayant commis quatre doubles fautes.

Mais tout a changé dans la seconde quand Djokovic a commencé à sécuriser son service, il a mieux soustrait et cela lui a permis de ne pas perdre son service car dans le sixième match il a fait la première pause à Raonic, qui n’a pas pu le récupérer, et le numéro un mondial, en 45 minutes, l’a remporté pour mettre l’égalité (1- une).

Le troisième et dernier, bien que Djokovic ait de nouveau perdu le service dans le deuxième match, il l’a immédiatement récupéré dans le troisième et à partir de ce moment Il a repris le jeu avec une deuxième « pause » dans le cinquième qui a laissé Raonic incapable de réagir, qui a une fois de plus montré toutes les limites qu’il a avec son tennis, en dehors du service.

Les statistiques finales du match, qui s’est disputé sur le court Louis Armstrong, le toit fermé par la pluie tombée sur la zone du Billie Jean King National Tennis Center, et qui a duré deux heures, ne laissaient aucun doute sur la supériorité de Djokovic, qui seules les quatre doubles fautes du premier set ont donné un certain intérêt au duel avec Raonic.

Le numéro un mondial jusqu’à la finale a battu le Lituanien Ricardas Berankis, l’Américain Tennys Sandgren, l’Allemand Jan-Lennard Struff et l’Espagnol Bautista Agut. Alors que Raonic, 29 ans, a battu l’Américain Sam Querrey, l’Anglais Daniel Evans, le double champion Andy Murray, le Serbe Filip Krajinovic et le quatrième favori du Grec Stefanos Tsitsipas en demi-finale pour atteindre la finale.