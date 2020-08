serbe Novak Djokovic, numéro un mondial, s’est qualifié pour les quarts de finale de la Cincinnati Masters 1000 en gagnant 6-2 et 6-4, à l’Américain Tennys Sandgren, numéro 55 du classement.

Malgré que Djokovic avait utilisé des problèmes de cou pour éviter de jouer en double avec son compatriote Filip Krajinovic, avant Sandgren, il a montré un rétablissement complet.

La fête était dominée par Djokovic, qui a remporté la troisième victoire contre le joueur de tennis américain.

Djokovic, tête de série numéro un, qui a remporté le tournoi en 2018Il a fallu une heure et 28 minutes pour maîtriser son rival.

Bien que dans le neuvième match, il ait laissé échapper cinq points de match et permettre à Sandgren de réussir à le prolonger un de plus pour que dans le dixième Djokovic, avec son service, puisse assurer la victoire.

Le numéro un mondial a remporté les vingt matchs qui a joué jusqu’à présent cette courte saison ATP.

Son rival en quarts de finale sera l’Allemand Jan-Lennard Struff, 34e mondial, qui ce mardi a également remporté par 6-4, 3-6 et 6-4 au Belge David Goffin, septième tête de série.

Struff, 30 ans, face à Goffin pour la cinquième fois, finaliste du tournoi de l’année dernière, a remporté sa deuxième victoire pour établir la marque de la série à 2-3.

L’Allemand a eu besoin de deux heures et 10 minutes pour imposer son meilleur service avec lequel il a toujours obtenu les buts décisifs en plaçant 12 « as » et juste une double faute pour 6 et 6, respectivement, de Goffin.

Le duel entre Djokovic et Struff seront les quatrièmes, avec une note parfaite de 3-0 pour le numéro un mondial, qui a remporté deux victoires en 2019 et la dernière, au deuxième tour du dernier Open d’Australie, remporté par la joueuse de tennis serbe.

La session du matin du Cincinnati Masters 1000, qui a déménagé cette année à New York et qui se déroule dans un environnement de « bulle » contrôlé au Centre national de tennis de l’USTA à Flushing Meadows, a également laissé les triomphes du Russe Daniil Medvedev, actuel tenant du titre du tournoi, et l’espagnol Roberto Bautista Agut, qui se retrouveront en quarts de finale.