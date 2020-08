L’ancien joueur de l’ATP Dmitry Tursunov a parlé de sa rupture avec la star de la WTA Aryna Sabalenka, de Biélorussie. Tursunov entraînait le joueur biélorusse par intermittence depuis juin 2018. Le n ° 11 mondial Sabalenka a récemment embauché Dieter Kindlman, l’ancien entraîneur d’Elise Mertens et d’Angelique Kerber, et un ancien partenaire frappeur de Maria Sharapova.

Dmitry Tursunov à propos de sa séparation avec Aryna Sabalenka, numéro 11 mondial de la WTA

S’exprimant sur le podcast Double Bagel, Tursunov a déclaré: « Probablement, récemment, Aryna a senti que je ne pouvais rien lui donner d’autre. Bien sûr, si elle avait un tel sentiment, alors c’est la bonne décision d’arrêter de travailler ensemble.

Le coach doit comprendre que cela n’a rien de personnel. Cela m’a certainement fait mal de réaliser mon impuissance. Cependant, je sais avec certitude que mes intentions ont toujours été les meilleures et j’ai donné à Aryna tout ce que je pouvais. C’est la vie. »

Le Russe de 37 ans a ajouté qu’il n’était pas encore sûr de ses projets futurs, mais qu’il était également disponible pour entraîner d’autres joueurs. «Voyons dans quelle direction je vais aller. J’essaierai d’apprendre de mes propres erreurs et de m’améliorer.

Si quelqu’un a besoin de mon aide, je serai heureux de la fournir. Quand je suis apprécié, je suis heureux. Et je veux être heureux. « En tant que joueur, Tursunov a culminé à la 20e place du classement mondial en 2006. Il a également aidé l’équipe russe de la Coupe Davis à remporter la Coupe Davis 2006 et a remporté 7 titres ATP en simple et 7 titres en double ATP. carrière.

Il a pris sa retraite de la tournée en août 2017. Sabalenka a été l’un des dix meilleurs joueurs en simple et en double, avec un classement en carrière de n ° 9 en simple et de n ° 2 en double. Elle a remporté son premier titre du Grand Chelem en double à l’US Open 2019 avec sa partenaire Elise Mertens et a remporté jusqu’à présent six titres en simple WTA et trois titres en double WTA au cours de sa carrière.

Aryna Sabalenka a un laissez-passer au premier tour du Western & Southern Open de cette semaine à New York et jouera contre Catherine Bellis ou Oceane Dodin au deuxième tour. Elle joue également le double avec Mertens au tournoi et le duo est classé n ° 1 au tirage au sort des doubles.