Le n ° 3 mondial Dominic Thiem a salué le travail de l’USTA pour garantir des conditions de jeu sûres pour l’US Open, car l’Autrichien estime qu ‘ »il n’y a pas d’endroit plus sûr dans le monde en ce moment ». L’USTA tenait à organiser l’US Open de cette année et il y a deux mois, ils ont proposé d’organiser à la fois le Cincinnati Masters et l’US Open à New York, dans une bulle.

Les joueurs, les entraîneurs et toutes les personnes participant à l’US Open de cette année sont tenus de respecter des restrictions de santé strictes à l’intérieur de la bulle. L’USTA a également mis une sécurité solide pour s’assurer que personne ne quitte la bulle. Mais dimanche, la star française du tennis Benoit Paire est devenue le premier participant de l’US Open à être testé positif au coronavirus.

Le Français a été automatiquement retiré du tableau principal de l’US Open et remplacé par Marcel Granollers. «Je pense qu’il n’y a pas d’endroit plus sûr au monde en ce moment qu’ici. Peut-être que vous pouvez vous enfermer quelque part dans une grotte ou quelque chose que je ne connais pas au milieu de la mer.

Sinon, c’est super sûr ici. Nous sommes dans une bulle. Quelque chose peut encore arriver, comme vous pouvez le voir avec Benoit », a déclaré Thiem, par Ravi Ubha.

Thiem dit que perdre à l’US Open de cette année sera particulièrement difficile

Thiem, tête de série No.

2, a été tiré pour rencontrer la star espagnole montante Jaume Munar au premier tour de l’US Open. Le meilleur résultat en carrière de l’Autrichien à l’US Open a eu lieu en 2018, lorsqu’il a atteint le quart de finale avant de perdre contre Rafael Nadal. «Normalement, si vous perdez, vous êtes toujours très énervé et déçu.

Normalement, vous montez dans l’avion et vous vous rendez dans un endroit différent. Plus facile à oublier. Ici, vous êtes coincé au même endroit pendant très longtemps. Il n’est donc pas facile d’oublier la perte, de se concentrer sur différentes choses », a ajouté Thiem.

Pendant ce temps, le n ° 26 mondial Alex de Minaur a admis être dans la bulle et jouer sans fans n’est pas idéal. L’étoile montante australienne devrait ouvrir sa campagne à l’US Open contre Andrej Martin. De Minaur a fait le huitième de finale à l’US Open l’année dernière.

« C’est difficile. C’est quelque chose auquel il faut s’habituer. Je suppose que c’est la même chose pour tous les joueurs, donc il n’y a vraiment pas d’excuses. C’est quelque chose auquel tu dois juste t’adapter et ça va être la nouvelle normalité, alors vous feriez mieux de vous y habituer », a déclaré de Minaur.