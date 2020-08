Dorinda Medley a officiellement annoncé son départ de Real Housewives of New York après six saisons. Il y a eu des rapports contradictoires sur la sortie de Dorinda. Certains prétendent que c’était une décision mutuelle, tandis que d’autres disent qu’elle a été licenciée. Quoi qu’il en soit, Bravo cherche déjà son remplaçant.

Ancienne star de «RHONY» Dorinda Medley | Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Dorinda Medley a perdu son emploi parce qu’elle est une «méchante ivre»

Selon Page Six, Bravo a renvoyé Dorinda parce qu’elle est devenue une «méchante ivre» devant les caméras Real Housewives of New York.

La source affirme également que Bravo a «pris le contrôle» de Dorinda en lui annonçant qu’elle avait été licenciée. Elle aurait reçu l’appel lors du tournage d’un épisode de ABC, The 100 000 $ Pyramid.

Les fans sont très conscients de la façon dont Dorinda a aimé se moquer de Luann de Lesseps à cause de son arrestation liée à l’alcool en décembre 2017. Cependant, elle ne semblait pas avoir de conscience d’elle-même en ce qui concerne sa propre consommation d’alcool.

«Si elle avait dit [at the end of the season], « Écoutez, j’ai été déprimé et c’est pourquoi j’agis comme ça » ou « Je m’ennuie de mon [husband, Richard, who died in 2011]», Et a dit qu’elle y travaillerait, je pense que ça aurait été différent», a déclaré l’initié.

Bravo emmène «RHONY» dans une autre direction

Les singeries «méchantes» de Dorinda la saison dernière ne sont tout simplement pas la direction que Bravo veut suivre avec Real Housewives of New York pour aller de l’avant, dit la source.

Les dirigeants du réseau ne voulaient pas une autre saison du comportement abrasif de Dorinda, en particulier dans ce climat actuel de justice sociale et d’annulation de la culture.

Cependant, cela va beaucoup plus loin que cela. Après sa première saison sur RHONY, Leah McSweeney a déclaré qu’elle espérait plus de diversité dans la distribution à l’avenir. Alors que l’avenir de Luann, Sonja Morgan et Ramon Singer reste en suspens, Page Six rapporte que McSweeney pourrait être au centre de l’avenir de la série.

Alors que Bravo cherche le remplaçant de Dorinda, des initiés disent qu’ils pourraient façonner le spectacle autour de McSweeney et de ses amis. Le créateur de Married to the Mob veut plus de diversité en ce qui concerne la race, l’endroit où vivent les femmes et ce qui les intéresse.

Les producteurs de «RHONY» ont refusé de travailler avec Dorinda Medley

Lorsque Dorinda a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle quittait RHONY, elle a dit à ses fans qu’elle essayait de «faire du bien», mais tout doit prendre fin. Elle a également remercié Bravo pour une «randonnée incroyable».

Une source a affirmé que Bravo n’avait pas renvoyé Dorinda et a insisté sur le fait que sa sortie était une «décision mutuelle».

Mais, All About TRH rapporte qu’elle a été complètement licenciée en raison d’un comportement «horrible». En plus d’être méchante avec ses co-stars, Dorinda aurait été «horrible pour les producteurs toute la saison».

Les choses allaient si mal qu’un producteur a refusé de retourner à RHONY si Dorinda était dans le casting. L’initié a expliqué que le producteur « a refusé de revenir à New York parce qu’ils ne travailleraient plus jamais avec Dorinda en fonction de la façon dont ils étaient traités. »

Dorinda était aussi un «cauchemar pour tous les coulisses».

Ce qui a finalement scellé son destin à Bravo, c’est son attitude sans excuse lors de la réunion de la saison 12.