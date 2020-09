Giovani dos Santos a montré qu’il était toujours capable du spectaculaire avec un but brillant dans le Clasico Nacional vs. Chivas. Photo Mauricio Salas / par Jam Media / .

MEXICO CITY – La blague parmi certains fans mexicains est que la carrière de Giovani dos Santos dans le club s’est déroulée dans l’ordre inverse, commençant à Barcelone et se terminant au Club America, avec des passages à Tottenham Hotspur, Ipswich Town, Galatasaray, Racing Santander, Majorque, Villarreal et LA Galaxy entre les deux.

« S’il pouvait passer une boîte de nuit aussi bien qu’il pouvait passer une balle, tout irait bien », est une citation de l’ancien manager de Tottenham, Harry Redknapp, qui est restée bloquée. Qu’on le veuille ou non, Dos Santos est largement considéré comme un exemple de talent gaspillé.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Au Club America, le club qu’il soutient et où il a signé en juillet 2019, Dos Santos n’avait réussi que 15 départs avant samedi Classique nationale contre Chivas, les blessures ayant entravé toute chance qu’il avait de se mettre en rythme et de retrouver la forme.

Mais lors de son premier départ depuis le 16 mars, Dos Santos a montré que le talent inné est toujours quelque part à l’intérieur et que même à 31 ans, il peut toujours être un joueur percutant en Liga MX s’il peut trouver une certaine cohérence. L’attaquant a fourni le but de donner au Club America une victoire 1-0 à l’Estadio Azteca et d’étendre Les Aigles‘course invaincue contre leurs grands rivaux à six matchs de Liga MX.

2 Liés

La 27e minute grand objectif était Gio à son meilleur. Une simple passe jouée dans les pieds de Dos Santos au bord de la zone n’a pas immédiatement semblé constituer une menace sérieuse pour Chivas. Mais l’ancien homme du Barça a écarté le ballon de Jesus Molina avec sa deuxième touche et l’a planté dans le coin supérieur avec son troisième. Il a été rapide, direct et s’est avéré décisif dans le match de saison régulière le plus important de Liga MX.

« [Dos Santos] avait déjà eu une performance comme celle-là (dans le match au cours duquel il a ramassé) sa dernière blessure et il est sorti après l’accident « , a déclaré l’entraîneur-chef des États-Unis, Miguel Herrera, lors d’une vidéoconférence après le match. » Maintenant, il l’a fait encore et encore. 65 minutes, il nous a donné un bon rythme, il a tiré les ficelles et c’est ce que je demande à Gio, je le ferai toujours: il devrait faire la différence et nous donner cette capacité. «

Ce n’était pas seulement le but. Le mouvement de Dos Santos, son interaction avec Nicolas Benedetti et Sebastian Cordova – en particulier – aurait été rassurant pour Herrera pour aller de l’avant, d’autant plus que le style de l’équipe a fait l’objet de critiques.

« Nous avons mieux joué », a admis Herrera. « Nous devrions mieux déplacer le ballon en possession … (mais) Classique sont une question de fierté et il faut les gagner, la manière est secondaire; vous devez les gagner. «

Victor Manuel Vucetich a un gros travail à faire pour ramener Chivas à la compétition pour les titres en Liga MX. Photo de Refugio Ruiz / .

En général, et en dehors de Gio grand objectif, les Classique entre les deux grands rivaux de Liga MX ne vivra pas longtemps dans la mémoire. Il y a eu quelques bousculades au coup de sifflet final, quelques incidents d’arbitrage qui ont provoqué des disputes sur les réseaux sociaux et une poignée d’occasions. L’Amérique a tenu bon et a bien défendu tard alors que Chivas a mis la pression vers la fin.

Mais le fait que l’un des principaux points de discussion après le match était une vidéo montrant des joueurs de Chivas et d’Amérique en train de rire et d’échanger des maillots sur le terrain après le coup de sifflet final – quelque chose qui est considéré comme un tabou par beaucoup – a souligné que ce n’était pas le cas. aussi rempli d’incidents que les autres éditions de la rivalité. Dans le premier jamais Classique nationale sans fans, il serait toujours difficile d’égaler l’intensité que produit un Estadio Azteca complet avec une foule à peu près divisée.

Ce tweet reçoit une forte réponse. Est-ce que les joueurs de Chivas rient et échangent des maillots après une défaite classique? Le jeu a certainement changé, mais ce n’est pas un super look. #ligamxeng Que pensent les gens? https://t.co/SM1z0ldafN – Tom Marshall (@mexicoworldcup) 20 septembre 2020

Pour Chivas, on attendait beaucoup de l’attaquant Jose Juan Macias dans ce qui aurait pu être sa finale Classique contre l’Amérique avant de se rendre en Europe, la Real Sociedad et Marseille seraient intéressées. Mais c’était un match à oublier pour Macias, qui semblait parfois perdu et a engendré une bonne chance à la 13e minute lorsqu’il a réussi le but et contre Guillermo Ochoa.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers temps forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Le gardien américain était un prétendant à Man of the Match avec Sebastian Cordova et Dos Santos, mais ce n’était pas si l’un ou l’autre des buts était assiégé – les objectifs attendus (xG) ne baissant que légèrement en faveur de Les Aigles (1,06-0,95). « Ils recherchaient des contre-attaques et des espaces fermés, ce qui nous a parfois empêchés de jouer librement », a déclaré l’entraîneur de Chivas Victor Manuel Vucetich. « Nous avons essayé tout le temps, nous avons fait des changements, [had] chances de marquer, [but] nous n’étions pas cliniques. «

Il n’y a pas de cachette qui entraîne le Classique Ces derniers temps, ont reproduit la forme et les situations des équipes, allant à l’encontre de l’idée qu’il n’y a pas de favori dans ce genre de jeux. L’Amérique a régulièrement fait des séries éliminatoires et des défis pour les titres au cours des dernières années, tandis que Chivas n’a pas fait la Liguilla depuis la levée du titre Clausura 2017. Chivas n’a pas réussi à se rapprocher des sommets atteints sous Matias Almeyda et est à nouveau au début d’un processus sous Vucetich qui prendra du temps et de la patience pour porter ses fruits. Le club entièrement mexicain devrait participer aux séries éliminatoires cette saison – en particulier avec 12 des 18 équipes en séries éliminatoires – mais il y a un écart qu’ils doivent encore combler.

En Amérique, le Classique gagner est un coup de pouce dans un calendrier conçu avec un œil sur le retour des fans dans les stades, ce qui ne semble pas se produire de sitôt au Mexique. Le prochain dimanche est Cruz Azul dans le Classique jeune, suivi du Capitalino classique contre Pumas UNAM.

La triste réalité du point de vue de Chivas est que ce sont les matchs contre Cruz Azul et Pumas – ainsi que Leon et Tigres dans les semaines suivantes – qui seront un meilleur baromètre pour une équipe américaine qui n’a pas exactement volé jusqu’à présent. au cours de cette saison bizarre et sans précédent.