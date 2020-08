Lorsqu’il n’est pas utilisé uniquement pour regarder des vidéos de chatons, Internet est un outil de décentralisation des relations de pouvoir. Il l’a fait avec la communication et l’information, et après Bitcoin, il le fait avec de l’argent. Les pouvoirs financiers qui étaient auparavant contrôlés par quelques entités centralisées sont désormais accessibles à davantage de personnes. Bien que des limites existent toujours, l’autonomie financière et la résistance à la censure de l’argent sont déjà une réalité. Nous en avons parlé dans l’épisode 18 d’In Analysis with CryptoNews.

Les comptes d’épargne ne sont plus réservés aux banques, par exemple. Des initiatives telles que Ledn qui paient des intérêts sur les dépôts en Bitcoin ont vu le jour depuis un certain temps. Récemment, les bourses Huobi et Binance ont commencé à proposer des plans d’épargne basés sur des pièces stables et Bitcoin.

Ces alternatives émergentes, tout en conservant l’intermédiation financière, offrent des rendements supérieurs à ceux actuellement proposés par les institutions bancaires. De plus, ils ne facturent pas les «frais de maintenance» que certaines banques escomptent à leurs clients. En fin de compte, l’économie fiduciaire encourage la consommation et l’emprunt, pas l’épargne.

Mais, bien que l’on puisse croire que dans les échanges de crypto-monnaie, l’utilisateur a un plus grand contrôle sur son argent, il ne faut pas oublier qu’il s’agit également d’entreprises centralisées avec lesquelles ils entrent dans une relation contractuelle lors de l’utilisation de leurs services. Par conséquent, les termes de ces contrats doivent être revus en détail pour être certains de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Peut-être parce qu’il ne se souvient pas qu’une entreprise n’est pas obligée de fournir des services qu’elle n’a pas expressément déclaré qu’elle offrirait, Darrell Archer a récemment perdu un procès contre Coinbase, où il a exigé le paiement de 150000 $ en Bitcoin Gold. Archer a déclaré qu’au moment de la bifurcation de cette monnaie, il avait un solde à la maison de change de 350 bitcoins, pour lesquels un montant égal lui correspondrait en BTG. Cependant, Coinbase n’a jamais pris en charge Bitcoin Gold.

Selon l’avocat crypto Justin Winston Ono Wales, cette affaire est une démonstration claire que si ce ne sont pas vos clés, ce ne sont pas vos pièces. Étant donné que Coinbase est le propriétaire des clés du porte-monnaie fournis à l’utilisateur de ses services, ils sont libres de décider quoi faire des pièces dérivées de leurs clés, puisque Bitcoin Gold n’a jamais été envisagé dans le contrat de service établi entre parties. Ainsi, la décision de justice est intervenue en faveur de Coinbase.

Sud de l’Amérique, au Venezuela, les pouvoirs de l’État ont également été utilisés pour s’interposer entre les gens et leur argent. Après que l’un des présidents du Venezuela, Juan Guaidó, a annoncé qu’il utiliserait la plateforme d’échange entre pairs, AirTM, pour distribuer un bonus au personnel de santé qui a combattu le coronavirus au Venezuela, Nicolás Maduro, l’autre président du Venezuela , a bloqué l’accès audit portail dans le pays.

Le choix d’utiliser AirTM résulte précisément du conflit politique interne entre les deux dirigeants, de sorte que Guaidó ne pouvait pas utiliser les canaux habituels pour distribuer l’argent. Face à la censure du site, les outils Internet pour la liberté continuent de briller: l’utilisation d’un VPN ou du réseau Tor faciliterait l’accès des personnels de santé à votre argent.

Cependant, la surintendance des banques du pays, contrôlée par la faction Madurista, a déjà averti les banques de la nécessité de surveiller toute transaction suspecte de provenir d’AirTM, depuis pourrait être lié au « blanchiment d’argent et au financement du terrorisme ». Bien que la nature P2P d’AirTM rend difficile de lier un paiement à un compte bancaire avec la plateforme d’échange, la vérité est qu’il existe encore des risques d’actions de censure plus importantes pour ceux qui peuvent être identifiés.

Il est au moins curieux que, après avoir lancé le Petro comme moyen d’échapper aux sanctions économiques des États-Unis contre les responsables de Madurista, de l’aile opposée de la politique, les technologies auxquelles Internet et Bitcoin ont cédé sont également utilisées pour échapper. la censure.

