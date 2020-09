Elles sont appelées NEET, de l’acronyme anglais « Not in Education, Employment or Training », et ils sont les jeunes inactifs, qui n’étudient pas, ne travaillent pas et ne suivent pas de formation professionnelle, exclus à la fois du monde de l’éducation et du marché du travail.

Une condition de misère et d’exclusion sociale, qui concernait en 2019 16,4% des jeunes Européens de 20 à 34 ans, soit environ 12,7 millions.

Les données d’Eurostat montrent qu’en 2019, les pourcentages les plus faibles (inférieurs à 10%) de jeunes NEET étaient Malte, dans Hollande, Luxembourg et Suède. En revanche, 9 États avec des pourcentages supérieurs à la moyenne européenne (16,4%).

Parmi ceux-ci, leItalie et le Grèce, avec plus d’un quart des 20-34 ans sans travail ni étudiant (respectivement 27,8% et 25,1%). Le pourcentage de jeunes NEET italiens est 3,8 fois plus élevé que leurs pairs suédois (7,3%).

Comme le montre le graphique, l’inactivité les affecte davantage femmes. En 2019, au niveau européen, les femmes NEET âgées de 20 à 34 ans représentaient 20,8%, tandis que l’équivalent masculin était inférieur de 8,6 points de pourcentage (12,2%).

UNE différence de genre ce qui est également confirmé pour l’Italie, où les jeunes NEET sont de 22,5% chez les hommes et 33,2% chez les femmes.

Aussi en 2019, il y avait 9 pays dans laquelle la proportion de jeunes femmes NEET était d’au moins 10 points de pourcentage plus élevée que leurs homologues masculins. Parmi eux, la différence est de 10 à 11 points en Italie, Grèce et Bulgarie, 14-17 points dans Estonie, Pologne, Roumanie et Hongrie, atteignant un écart de 19,1 points en Slovaquie et 22,9 en République Tchèque.

En outre, la différence entre les pourcentages d’hommes et de femmes augmente avec l’âge. Pour les jeunes NEET européens entre 20 et 24 ans, l’écart entre les sexes est de 1,8 point, pour les 25-29 ans il est de 9,3 points et pour les 30-34 ans il atteint 13,5.

Selon le rapport d’Eurostat, parmi les facteurs contribuant à cet écart figurent à la fois les conventions et les pressions sociales, qui limitent le rôle des femmes à la sphère familiale et orientent les femmes vers des parcours professionnels plus précaires et moins rentables, ainsi que des problèmes sur le marché du travail, tels que réinsertion après la grossesse et équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

