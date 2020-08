Salutations, belles personnes!

Avec toute la sissification en cours ces jours-ci, nous avons besoin que le Hall of Burly soit ouvert plus que jamais! Pas de masque, pas de distanciation sociale, car les virus ne sont pas lourds et ne sont donc pas autorisés à entrer!

Maintenant, avant d'arriver à l'événement principal, je voulais vous parler de mon dernier projet, un podcast! Oui, je sais ce que vous pensez, les podcasts sont si rares ces jours-ci, Dieu merci, vous en avez commencé un, et je suis d'accord avec vous. Doomed In The Dungeon, c'est moi-même et mon collègue écrivain et amateur de lutte professionnelle, Henry Schultz, couvrant tout, bébé. Nous avons commencé par jeter un coup d'œil à l'année fatidique et dérangée qui était 1999 à la WCW, avec un épisode bonus doux où nous faisons un visionnage de rencontres de choix de WrestleMania 9. J'espère que vous allez fouiller les chats funky il. Et si vous ne le faites pas, blâmez Henry. Cliquez ici maintenant!

Nous nous ouvrons avec une grosse perruque criminelle emmenant quelqu’un dans un champ et disant « oui, vous aviez le choix, vous avez choisi votre patron plutôt que moi, l’heure de mourir », et est rapidement tué. Il était le frère du chat de tête de l’original, Rama, qui en ce moment est dans un hangar avec les deux autres gars qui ont survécu à l’original. Avec eux, il y a un petit groupe secret qui fonctionne comme IA. Ils ont besoin d’un flic qui peut aller au fond, ils ont besoin de Rama. Ils disent qu’ils vont donner l’impression qu’il n’a pas survécu au premier film, l’effacer du livre des records, lui donner une nouvelle identité douce [He’ll be Mr. Thompson, from Terror Lake] Cependant, au début, Rama refuse leur offre, contrarié qu’ils aient tout droit tiré sur le flic corrompu du premier juste devant lui. Rama est un peu pute dans ce département. Ce n’est que lorsqu’il apprend que son frère a été assassiné par l’un des hommes qu’ils poursuivent qu’il accepte.

Avancez vers lui assis dans une cabine de salle de bain dans une prison, avec environ 50 enculés à l’extérieur, tous désespérés de se faire chier ou de lui crier le cul. Ce n’est honnêtement jamais clarifié. Il s’est retrouvé dans cette prison en attaquant le fils connard d’un connard qui est un politicien corrompu et de haut rang. Alors, il veille à ce que Rama ne s’en sort pas vivant. Mec met en place un sacré combat, le frappant dans la stalle pour qu’il puisse essayer de les gérer un ou deux à la fois. Il finit par manquer de chance et se fait piétiner. Cela amène un mec qui est également dans le pokey, le voyou, la poubelle, et dit qu’il veut l’aide de Rama, son soutien. Rama lui dit merci, mais non merci. Ce type s’avère être Ocho, le fils de l’un des plus grands gangsters du monde.

Peu de temps après, il y a une grosse bière-ha-ha dans la cour, alors que les prisonniers tentent de tuer Ocho ainsi que Rama, pour avoir attaqué l’enfant du politicien. C’est une scène de combat sauvage, parfois brutale, et qui ne lâche jamais. C’est putain de fantastique. Rama est comme une tondeuse à gazon, mais au lieu de l’herbe, c’est un gros cul coquelicot. Rama sauve Ocho et, à sa libération, il est emmené à la rencontre de son père. Il dit que vous faites partie de l’équipage, mais que vous n’obtenez aucun traitement spécial simplement parce qu’il a sauvé son fils. Alors, il est emmené dans son nouveau berceau, et à la seconde où il est seul, il agit comme le flic infiltré le plus stupide de tous les temps. Il monte la chaîne stéréo très fort, puis sort une carte SIM de sa bouche et la met dans son téléphone pour appeler l’un de ses superviseurs. Bien sûr, ce n’est pas super bizarre. Parce que Lord sait que quiconque écoute penserait « Ouais, c’est parfaitement normal pour quelqu’un qui, à la seconde où il est seul, passe la chaîne stéréo à 11 et passe un coup de fil ». Quel idiot. J’attends la prochaine scène où il apparaît dans une chemise qui dit « PAS A COP ».

Nous passons au premier jour de sortie de Rama avec l’équipe, où ils se dirigent vers un entrepôt dans un endroit abandonné par Dieu où du porno souterrain est produit. Apparemment, ces gars ont commencé à utiliser de la drogue, et maintenant Ocho et son père veulent une plus grosse part. Eh bien, cela ne fonctionne pas pour eux, et une grande fusillade s’ensuit, où Rama prouve à nouveau qu’il parle de cette vie en baisant rapidement tout et tout. En parlant de cela, le père du mec, Ocho, engage un assassin super élégant pour tuer un mec. Joué par le super-cul-kicker de The Raid qui était connu sous le nom de Mad-Dog, et a affronté Rama et son frère. Il sort et désactive l’équipe de ce mec, avec un seul bras, pas moins, avant d’empaler le gars avec une machette. Brutal. Sérieusement, nettoient-ils les machettes? Ou y a-t-il une sorte de mandat selon lequel ils doivent quitter la chaîne de montage comme s’ils avaient été forgés au fond d’un porta-pot?

Pendant ce temps, Ocho dîne avec Bojo, et Bo a un cadeau pour lui, la vengeance. Il a les hommes qui ont essayé de le tuer en prison. Ils sont disposés devant Ocho, et il a reçu une lame de rasoir. En retour, Bo a besoin d’un peu de muscle. Il veut commencer une guerre, en gros, parce qu’il veut juste se tailler un petit morceau de lui-même, tandis qu’Ocho deviendra le grand homme en charge.

Osa, le super-ass-kicker qui a tué le mec avec la machette, dîne avec son ex-femme, lui remettant une grosse enveloppe d’argent pour elle et leur fils. Naturellement, elle le bat sur la façon dont il gagne son argent, mais elle n’a aucun problème à le prendre. Il se rend ensuite dans un club local pour rencontrer Ocho, et pendant que là-bas, il se rend compte qu’il est en train de s’installer. Parce que cette mort fera éclater la guerre en grand. Une maudite armée vient après lui, et il les fait regretter, les mettant tous à terre d’une manière brutale, impressionnante et incroyable. Cependant, il est presque mort quand il affronte le meilleur henceman de la grande perruque, connu uniquement sous le nom de « The Assassin », qui vient de le couper en rubans.

Le plan ne se déroule pas comme prévu. Le père refuse de riposter, alors Ocho dit à Bojo, merde, fais-le quand même. Alors, il a lâché deux de ses meilleurs assassins: Batman & Hammer Girl. Dont l’un dispose de personnes avec une batte en aluminium, et l’autre, avec deux marteaux à griffes. Dommage. Total déception de toute façon. The Hammer Girl démonte un train plein de mecs, tandis que Bats supprime un entrepôt.

D’autres voyous tentent d’attraper Rama, mais, allez maintenant, c’est Rama. Mec a dû se battre pour sa vie juste pour prendre une merde. Cependant, il découvre que l’un des mecs qu’il a foirés était un flic. Encore une fois, cependant, les choses ne se passent pas comme Ocho le souhaite. Alors que son père et le chef de l’autre gang se rencontrent pour écraser la merde, et que son père est un total G. En disant qu’il accepte la responsabilité totale des actions insensées de ses hommes.

De retour au bureau, le papa cogne sur Ocho, qui ne cesse de lui dire qu’il va le réparer. Il le corrige ensuite en tirant sur son père au visage. C’est à ce moment que son renfort arrive, l’équipage avec lequel il travaille derrière le dos de son père. Rama se présente, et il a un petit combat avec ce mec féroce qui garde le corps Bojo, et se fait hurler le cul. Ils le chargent dans une voiture pour se débarrasser de lui, mais il se réveille une fois qu’ils sont sur l’autoroute, et tout l’enfer se déchaîne. Rama commence à hurler le cul à l’intérieur d’un SUV. Je veux dire, putain, les toilettes, les VUS, quand est-ce que le 10 contre 1 dans une cabine téléphonique se produit? On dirait que le plus grand ennemi de ce type serait un combat en plein champ. Alors, pendant qu’il fait cela, l’un de ses potes avec qui il s’est rapproché de son travail, Eka, le suit et fait de son mieux pour foutre en l’air toutes les autres voitures qui arrivent pour essayer d’atteindre Rama. C’est une merde de gangster RIDICULEUSE.

Nous apprenons qu’Eka était également infiltrée et que le commissaire de police a été abattu. C’est une guerre à grande échelle maintenant. Rama ne se soucie de rien de tout cela. Sa famille est en sécurité et maintenant il cherche à terminer ce qu’il a commencé. Que se passe-t-il ensuite… .Je ne peux pas rendre justice en texte On ne peut que le voir pour le croire. Pour être émerveillé. Les 20 dernières minutes environ de ce film sont sans aucun doute le plus grand cinéma d’action main à main de TOUS. PUTAIN DE. TEMPS.

Rama s’écrase dans le QG des méchants et commence à combattre des mecs avec sa voiture. Après cela, il saute et commence à frapper les hommes de main avant de se battre à mort avec Batman et Hammer Girl. C’est vraiment incroyable. Juste…. Je veux dire, c’est littéralement magnifique. L’action est si rapide et si brutale. Hammer Girl se fait arracher la gorge avec son propre marteau à griffes, ce qui met Batman en colère, mais tout ce que cela finit par lui rapporter, c’est que la chauve-souris lui a percuté le visage. Après cela… .man… Je vais littéralement l’inclure ici dans la critique, et même pas l’examiner. C’est, sans aucun doute, la plus grande scène de combat que j’aie jamais vue.

Une fois qu’il l’a vaincu, il est presque mort. Heureusement, dans la pièce contenant tous les méchants, Ocho se rend compte que le mec avec lequel il travaille, Bojo, a été à l’origine des attaques dans la prison et l’a joué. Alors, il porte un fusil de chasse et souffle tout le monde, jusqu’à ce que Rama le coupe bien et correctement. Une fois la cavalerie arrivée, Rama leur fait savoir qu’ils peuvent la sucer, c’est fait…

HOMME FILM TALLY:

1-doublures:

Les gars battent: 85

Gars tués: 56

Jurer les mots: 37

Fous: 0

Explosions: 0

Poursuite: 3

Os cassés: 5

Combat / fusillade au motel?: Non

Guy Get Girl? Oui

Fumée de gars / fille?: Non

FAITS SUR L’HOMME:

L’art martial utilisé dans les films Raid est connu sous le nom de Silat, un art martial indonésien.

La scène de combat finale a pris 6 semaines pour la conception et la chorégraphie, et 8 jours pour le film.

Bat Girl, Julie Estelle, n’a eu aucune formation d’arts martiaux, et s’est entraînée pendant 6 mois à Silat avant le tournage.

La chronologie du film est qu’il commence 2 heures après le premier, et à la fin, cela fait 2 ans. Ouais, ils n’ont vraiment pas fait un très bon travail pour l’expliquer dans le film. Je ne savais pas si ça faisait une semaine ou des années.

IMDB répertorie le nombre de corps à 327. Je n’ai absolument aucune idée d’où ils obtiennent cela, à moins qu’ils ne comptent chaque coup de poing, coup de pied, coude, genou et tête-cul comme un cadavre ou quelque chose comme ça.

C’MON BENNETT, LET’S PARTY !:

Mec, que dire de celui-ci qui n’a pas déjà été dit. Le Raid 2 est vraiment incroyable. Il fait exactement ce qu’une suite devrait faire; développez ce que vous avez aimé dans l’original. Dans ce cas, ce que tout le monde aimait dans l’original, c’était toute l’action brutale, et par Jove livrent-ils dans cet aspect. Ce film est jonché de scènes d’action absolument parfaites, les plus belles de tous les temps qui laissent votre mâchoire sur le sol. Maintenant, mon seul reproche à propos du film est qu’il est extrêmement compliqué et peut parfois devenir un peu déroutant si vous ne prêtez pas constamment une attention très stricte. C’est à cause de cela que je ne peux pas dire que le Raid 2 l’emporte sur le premier. Mais en termes d’action, au corps à corps, c’est une suite vraiment incomparable.

**** 3/4 ​​Head-Butts sur 5

