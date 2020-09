Veuillez nous informer de votre parcours scolaire et professionnel avant de fonder Sagacious IP

Avant de fonder Sagacious IP, j’ai commencé ma carrière en travaillant sur des médicaments de recherche pour la tuberculose dans un laboratoire de découverte de médicaments. Ensuite, j’ai travaillé dans l’informatique dans le domaine de l’automatisation et j’ai finalement rejoint un institut de recherche gouvernemental pour étudier l’impact des brevets sur la croissance économique d’un pays. Depuis, je fais partie de l’industrie de la propriété intellectuelle et j’ai acquis une expertise dans ce domaine.

Par diplôme, je suis biologiste et titulaire d’un diplôme de troisième cycle en sciences biologiques du BITS Pilani, en Inde.

Quelles sont vos croyances sur le travail?

Je crois au travail intelligent et j’aime me tenir au courant des développements récents dans les secteurs verticaux, rechercher les meilleures pratiques commerciales mondiales et établir des relations solides et durables avec les leaders d’opinion et les décideurs.

Quelles sont vos plus grandes réalisations?

Obtenir un diplôme de troisième cycle du prestigieux BITS Pilani, établir Sagacious IP en partenariat avec Anant Kataria, être conféré avec le leader de la propriété intellectuelle le plus prometteur 2020 (INDIA 5000 Business Awards).

Quelle est la motivation derrière vos décisions commerciales?

Mes décisions d’affaires sont souvent motivées par mon esprit d’entreprise. J’ai réalisé très tôt qu’en tant qu’entrepreneur, je devais assumer de multiples responsabilités pour amener l’entreprise au niveau supérieur, y compris vérifier le pouls du marché sur lequel nous opérons, être un visionnaire et prendre les bonnes mesures au bon moment.

Quelles sont les priorités stratégiques les plus importantes de votre entreprise au cours des trois prochaines années?

La priorité absolue de l’entreprise est de montrer la voie à la prochaine vague IPTech en ajoutant de plus en plus de capacités technologiques pour utiliser les dernières avancées technologiques telles que l’IA, le ML, la blockchain, etc. La deuxième priorité, comme le démontrent nos activités au cours de la dernière année, est expansion mondiale.La troisième et dernière priorité est de nous rapprocher de notre vision d’être un fournisseur de solutions IP fiable et indispensable.

Quelle est la mission et la vision de votre entreprise?

La vision de notre entreprise est d’être reconnue comme un partenaire de solutions IP fiable et indispensable par la communauté IP mondiale, tandis que notre mission est de résoudre les défis IP et commerciaux des innovateurs et des pionniers de l’industrie en fournissant des solutions basées sur la recherche et axées sur les résultats, fournies par notre équipe d’experts techno-juridiques et outils de pointe.

Selon vous, qui sont vos plus grands concurrents? Qu’est-ce qui distingue votre entreprise de la concurrence?

Je ne considère aucune organisation comme notre plus gros concurrent. Notre objectif est d’améliorer ce que nous faisons déjà et de fournir de meilleurs services à nos clients.

Ce qui distingue notre entreprise de la concurrence, c’est le fait que nous nous concentrons fortement sur nos clients et que nous évoluons avec les besoins changeants pour répondre aux demandes des clients.

Quels sont les risques auxquels vous faites face en tant qu’organisation?

Gérer une entreprise est toujours un défi et les risques sont une constante dans chaque entreprise. Depuis notre création, nous avons été confrontés à de multiples risques à commencer par les relations bilatérales avec les pays (notre activité étant tributaire des politiques transfrontalières), la concurrence par les prix de multiples entreprises, l’avènement des nouvelles technologies, etc.

Comment atténuez-vous ces risques?

Chaque risque nécessite une stratégie d’atténuation différente, conçue sur la base de leur évaluation approfondie. Bien qu’il n’y ait pas de stratégie unique d’atténuation des risques, une chose qui reste constante est notre conviction que chaque risque s’accompagne d’une opportunité et que quelqu’un en profitera – alors pourquoi pas nous!

Quelles sont les leçons que vous avez tirées de votre parcours entrepreneurial?

L’une des plus grandes leçons que j’ai apprises est que pour innover et s’épanouir dans n’importe quel domaine, il faut inclure des personnes de différents horizons. En effet, chaque individu apporte une perspective différente à la table, qui à son tour vous aide à acquérir de nouvelles connaissances et offre des solutions à vos problèmes. Au cours de mon parcours, j’ai également réalisé que l’établissement de relations solides et durables vous aide à faire passer votre entreprise au niveau supérieur.

Comment décririez-vous votre style de leadership?

Je dirige en facilitant une communication bidirectionnelle ouverte entre la direction et les employés. De plus, j’évalue les forces des différentes équipes et délègue les responsabilités en conséquence.

Comment vous assurez-vous que les employés sont honnêtes avec vous en vous faisant part de leurs commentaires?

Comme indiqué précédemment, je crois fermement en une communication bidirectionnelle ouverte entre la direction et les employés. De plus, j’essaye de rester proche de mes collaborateurs en écoutant leurs points de vue, en comprenant les défis auxquels ils sont confrontés, en leur proposant des solutions pertinentes et des conseils chaque fois que nécessaire. Cela aide à gagner leur confiance, c’est pourquoi ils donnent des commentaires honnêtes.

Décrivez comment vous avez résolu un conflit entre les dirigeants de votre équipe de direction.

Chacun a une vision différente sur des sujets différents. Par conséquent, il est naturel que des individus se lancent parfois dans un conflit. Chaque fois qu’une telle situation se produit, je m’assure d’écouter les deux parties, puis je trouve la meilleure solution pour résoudre le problème.

Quelle est la chose la plus difficile dans le fait d’être PDG?

Étant à la position de leadership, je dois souvent prendre des décisions difficiles mais nécessaires. Le plus gros problème, cependant, est que parfois un faux pas peut affecter votre entreprise et ébranler la confiance des gens en vos capacités.

Auteur: Vinod Janapala

Vinod Janapala est Senior Product Marketing Manager chez piHappiness – Customer Feedback App & Survey Software. piHappiness est l’un des meilleurs logiciels de commentaires des clients conçu pour recueillir les commentaires des clients sur les tablettes Web, iPad et Android. Vinod est passionné par des sujets tels que le marketing, les défis SaaS et la croissance personnelle.… Voir le profil complet ›