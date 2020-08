L’accent mis sur des logiciels propres et une fiche technique chargée a fait du matériel OnePlus un best-seller premium sur des marchés comme l’Inde, où la valeur reste reine. Cependant, six ans après sa création, OnePlus est toujours à l’horizon en ce qui concerne les expéditions mondiales.

Des observateurs avertis auraient remarqué le changement distinct dans le matériel et stratégie logicielle chez OnePlus au cours des deux dernières années et une grande partie de celle-ci a été menée par l’Inde. Nous avons eu la chance d’interviewer Ramagopala Reddy, vice-président, OnePlus India R&D, pour parler d’Oxygen OS, des fonctionnalités conçues pour le marché indien et de la voie à suivre.

En relation: Téléphones OnePlus: une histoire de la gamme complète de l’entreprise jusqu’à présent

Oxygène OS

En commençant par le OnePlus 7 Pro et maintenant la série OnePlus 8, le tueur phare s’est très rapidement transformé en un concurrent phare. Pour contrer cela, le OnePlus Nord a été présenté comme une option plus abordable qui embrassait encore largement l’éthique OnePlus d’origine – rapide, élégant, abordable.

Pendant ce temps, l’expérience du logiciel a constamment évolué de son attrait proche du stock à une personnalité plus généraliste. De la pléthore de fonctionnalités ajoutées au cours des dernières générations de matériel à la notification constante «Red Cable Club» dans le menu des paramètres, et maintenant, une interface utilisateur entièrement retravaillée avec Oxygen OS 11 – c’est loin d’être l’expérience proche du stock c’est la marque du logiciel OnePlus.

OnePlus a des ambitions claires et grand public. Les ajouts de fonctionnalités apportés à Oxygen OS brossent un tableau très clair de la direction de l’entreprise.

Commençons par l’évidence. Là où OnePlus commercialisait autrefois des téléphones sur les mérites d’une expérience de quasi-stock, le verbiage est depuis devenu «sans fardeau». En fait, un article du forum OnePlus 2018 explique en détail comment la nouvelle idéologie façonnerait le matériel OnePlus à l’avenir.

S’adressant à l’Autorité Android à propos du fluage des fonctionnalités et du changement d’orientation par rapport à l’expérience de quasi-stock, Reddy a en outre expliqué cette nouvelle idéologie:

Une expérience logicielle sans fardeau est au cœur du développement de produits chez OnePlus et continuera d’être la philosophie sur laquelle nous construisons nos produits. Grâce à l’évolution d’Oxygen OS, nous avons introduit une pléthore de fonctionnalités, que la communauté trouve engageantes et intuitives, améliorant leur expérience tout en gardant l’interaction légère et minimale.

«Burdenless» est un terme assez chargé, et indique un avenir où l’expérience utilisateur reste facile à utiliser. Cependant, il jette un coup d’œil sur l’idée de fluage des fonctionnalités et va à l’encontre de l’idée même de l’interface quasi stock qui a séduit les fans.

De toute évidence, les ajouts de logiciels et l’introduction d’une nouvelle option de milieu de gamme, OnePlus vise un public plus traditionnel. S’il faut aliéner une minorité de passionnés, cela ne s’en souciera peut-être plus nécessairement.

Si les deux dernières années d’ajouts de logiciels sont quelque chose à faire, la contribution des fans semble être importante pour OnePlus uniquement lorsqu’elle s’aligne sur les objectifs plus larges de l’entreprise. En particulier, les modifications apportées à l’interface utilisateur du prochain système d’exploitation Oxygen basé sur Android 11 n’ont pas été très appréciées des fans.

Voir également: Tout ce que vous devez savoir sur Oxygen OS 11

Il y a un autre sujet qui a également suscité un léger contrecoup: la décision de précharger les applications Facebook en tant qu’applications système. Au sujet de l’inclusion récente d’un framework Facebook intégré dans Oxygen OS et de la possibilité de publicités, Reddy a déclaré: «chez OnePlus, nous nous engageons à fournir à nos utilisateurs une expérience intuitive et optimisée pour [the] la plupart de nos produits. »

Le framework installe par défaut des applications appartenant à Facebook comme Instagram et Messenger, et il peut contourner le Play Store pour les mises à jour d’applications. Il ne peut pas non plus être supprimé par des moyens traditionnels – uniquement désactivé. Pour le meilleur ou pour le pire, cela indique une fois de plus un changement d’orientation vers l’attrait de masse derrière le développement de logiciels.

Heureusement, OnePlus n’envisage pas une autre fonctionnalité de plus en plus courante des skins Android. «En ce qui concerne les publicités sur Oxygen OS, nous continuerons à avoir une expérience de logiciel sans publicité», a déclaré Reddy.

OnePlus India: le processus de développement

À partir de 2019, OnePlus a développé son ensemble de fonctionnalités en Inde. Cela comprend le tri intelligent des SMS pour une meilleure organisation des messages et l’analyse des mots de passe à usage unique, les scores de cricket, un mode d’équilibre entre le travail et la vie privée pour interrompre les notifications pendant les heures de travail, des options de stockage dans le cloud et même un plan d’itinérance de données international à moindre coût. Bien qu’il soit prévu que ces fonctionnalités spécifiques à l’Inde fassent leurs débuts dans le monde à un moment donné, jusqu’à présent, nous n’avons vu aucun déploiement de ce type.

Au sujet de la disponibilité des fonctionnalités spécifiques à l’Inde pour un public mondial, Reddy a expliqué:

L’expérience produit OnePlus en son cœur a toujours été universelle. Cela étant dit, l’Inde étant le plus grand marché pour OnePlus avec la plus grande base d’utilisateurs, la boucle de rétroaction est la plus efficace en Inde. La plupart de ces fonctionnalités OnePlus qui sont testées en Inde sont très prévues pour un déploiement mondial. Des fonctionnalités telles que l’équilibre travail-vie privée et maintenant OnePlus Scout, qui ont été développées au centre de R&D indien et basées sur les performances, en témoignent, seront également étendues à d’autres régions. Nous testons plusieurs fonctionnalités tout au long de l’année via les multiples groupes de testeurs bêta et vous pourriez voir des fonctionnalités qui étaient sur la version bêta ne pas faire la coupe finale. Une expérience utilisateur propre est toujours le pilier principal de OnePlus, et seules les fonctionnalités qui rendent l’expérience plus intuitive rendent la version finale.

L’Inde joue un rôle clé dans la stratégie logicielle pour des raisons évidentes. OnePlus détient une part de marché de 29% sur le marché des smartphones haut de gamme du pays – devant Samsung. En fait, l’Inde est la plus grande base d’utilisateurs de l’entreprise.

La majorité de ces fonctionnalités spécifiques à l’Inde ont été développées à partir du centre de recherche et développement récemment lancé par la société à Hyderabad. Reddy affirme que l’installation se concentre sur le développement des futures technologies de caméra, de l’intelligence artificielle, du réseau et de la connectivité, ainsi que sur le développement de fonctionnalités spécifiques à l’Inde.

Il est intéressant de voir comment OnePlus exploite sa vaste base d’utilisateurs indiens pour tester les fonctionnalités à venir. Les bêta-testeurs offrent des commentaires précieux sur les performances et l’utilité avant qu’une fonctionnalité ne passe à la version finale. Bien entendu, le développement ne fonctionne pas en silo. Reddy a poursuivi en expliquant que le centre de R&D indien collabore avec des installations de toutes les régions pour créer une banque de connaissances afin d’innover sur les fonctionnalités.

Interrogé sur l’implication du centre de R&D indien dans le processus de développement, Ramagopal Reddy a répondu:

Le centre de recherche et développement indien travaille en collaboration avec d’autres régions pour organiser une expérience à la fois universelle et intuitive pour une région spécifique, partageant la banque de connaissances et l’expertise pour innover sur les fonctionnalités, dont OnePlus Scout, Work-Life Balance et UX / Conception de l’interface utilisateur pour le OnePlus Nord. Toutes les fonctionnalités évacuées de tout centre de R&D sont le résultat de la collaboration et de multiples niveaux de test dans les régions, et le dernier mot appartient à la région qui pilote l’innovation, dans ce cas l’Inde.

Le centre de R&D travaille en collaboration avec des équipes mondiales pour analyser les détails et déterminer quelles fonctionnalités fonctionneront le mieux pour un marché individuel. Exemple concret: OnePlus Scout et la conception UX / UI pour le Nord. L’équipe OnePlus India a dirigé le développement ici et a contribué au logiciel de la caméra, aux optimisations du réseau 5G ainsi qu’aux personnalisations d’Oxygen OS.

Parlant de OnePlus Pay – encore une autre fonctionnalité entièrement développée en Inde – Reddy a ajouté:

Nous avons annoncé pour la première fois OnePlus Pay, la solution de portefeuille numérique et de paiement mobile basée sur NFC de OnePlus, en septembre 2019. Comme pour toutes nos fonctionnalités, OnePlus Pay est également soumis à plusieurs séries de tests pour garantir la promesse de OnePlus d’une expérience rapide et fluide. C’est une autre fonctionnalité qui est entièrement développée en Inde.

Avec les paiements numériques à la hausse en Inde, la solution de portefeuille numérique basée sur NFC serait une solution naturelle, mais il reste à voir si OnePlus ajoutera la fonctionnalité ici.

Reddy a ajouté que les utilisateurs indiens peuvent s’attendre à ce que Work-Life Balance 2.0, OnePlus Sports avec des scores de football rejoignent OnePlus Scout dans les futures mises à jour. Comme pour les fonctionnalités précédentes, il n’y a pas de calendrier pour savoir quand les marchés extérieurs à l’Inde y auront accès.

L’avenir de l’avenir

De l’époque de Cyanogen OS à l’Oxygen OS 11 polarisant, la stratégie logicielle de OnePlus a clairement évolué, passant d’une entrée guidée par l’utilisateur à une entrée validée par l’utilisateur. Pendant ce temps, la société est en train de passer du rêve d’un passionné de performance à une marque beaucoup plus attrayante, tant au niveau matériel que logiciel.

Entre le nombre croissant d’ajouts de fonctionnalités et le look inspiré de One UI de la version bêta du développeur Android 11, il se peut que ce ne soit pas le système d’exploitation Oxygen auquel les passionnés de OnePlus se sont inscrits. Il reste à voir comment OnePlus relève le défi d’équilibrer le fluage des fonctionnalités tout en conservant ce sentiment d’expérience sans fardeau.

OnePlus pourrait perdre son facteur de différenciation en allant dans la même direction que la concurrence.

OnePlus a clairement indiqué qu’il ciblait un groupe démographique de masse plus jeune avec le Nord. L’abordabilité et la rapidité des performances sont les principes clés ici.

Dans notre entretien avec OnePlus avant le lancement du Nord, la société a clairement indiqué qu’Oxygen OS était l’une des caractéristiques déterminantes de l’expérience OnePlus. Il est essentiel pour l’entreprise de gagner sa part de marché, et les changements à venir de l’identité de base d’Oxygen OS apparaissent comme un pari plutôt important.

OnePlus a eu la chance de garder une longueur d’avance sur sa proposition de valeur, mais cela pourrait ne plus être le cas. La société a bâti sa réputation sur une version logicielle propre et des spécifications haut de gamme. Cependant, des concurrents comme Xiaomi et Realme ont le matériel pour correspondre et ont construit un ensemble de fonctionnalités robuste.

Par exemple, le partage de fichiers. Bien sûr, OnePlus a File Dash, mais c’est la propriété des utilisateurs OnePlus. D’autre part, Mi Share vous permet de transmettre des données à haute vitesse à n’importe quel utilisateur Android. Du point de vue de l’interface, MIUI 12 et – dans une certaine mesure – Realme UI fournissent une version de logiciel différente mais tout aussi propre qui peut être personnalisée selon vos désirs. Oui, les deux skins ont depuis longtemps une option Always On Display étonnamment personnalisable. Une fonctionnalité à laquelle OnePlus arrive seulement maintenant.

Nous avons demandé si OnePlus renonçait à son principal public de passionnés, ce à quoi Reddy a répondu:

Notre public cible a et sera toujours aussi essentiel à OnePlus que le produit lui-même. Au fur et à mesure que notre public cible s’élargit, nous nous efforcerons d’être les meilleurs [in] la technologie et le développement de fonctionnalités qui ajoutent de la valeur à votre expérience avec nos offres de produits.

La réponse brosse un tableau clair. Bien que les performances rapides et fluides, les interactions minimales restent une caractéristique clé d’Oxygen OS, la société est désormais orientée vers l’élargissement de son public cible, et avec cela, le fardeau supplémentaire de se différencier avec les logiciels.

Qu’est-ce que tu penses? OnePlus va-t-il dans la bonne direction avec une approche plus réfléchie et organisée des fonctionnalités logicielles, ou préférez-vous l’expérience de quasi-stock qui a rendu la marque plus attrayante?

Chargement du sondage