La nouvelle de l’acquisition par Agence de notation Cerved, agence de notation européenne dirigée par le groupe Cerved, de 100% Intégré, une startup innovante spécialisée dans la notation ESG (Environnementale, Sociale, Gouvernance) n’est que la dernière preuve par ordre chronologique d’un phénomène sous les yeux de tous depuis plusieurs mois et qui caractérise le monde des investissements durables et responsables: le risque des agences de notation Esg.

Une dynamique qui se concrétise non seulement sous forme de fusions-acquisitions entre entreprises spécialisées dans l’attribution de bilans et de notes de développement durable, mais aussi d’acquisitions par des sociétés financières qui visent à acquérir directement un savoir-faire dans les évaluations de durabilité.

Un phénomène italien aussi

Avec la démarche de Cerved, l’implication du marché italien dans le risque des agences de notation ESG se confirme. Il y a tout juste un an, l’indice ESG et les activités de recherche Groupe Ecpi, société italienne historique lancée en 1997 par un groupe de partenaires dirigé par le professeur Michele Calcaterra, ont été acquises par la société anglaise StatPro Group, cotée à l’AIM à Londres et spécialisée dans l’analyse de portefeuille développée dans le cloud.

Selon Eticanews.it, l’acquisition d’Ecpi avait déjà marqué un tournant dans l’information ESG également en Italie: la consolidation du secteur s’était déjà accélérée au premier semestre 2019, où l’acquisition de Au-delà par le LSE, et la conquête de Vigeo par Moody’s. « A la base, il y a un marché avec un potentiel évident dans les chiffres, à la fois dans l’explosion de la production d’indices ESG et dans l’accélération des investissements dans les indices et notations ESG ».

M&A en sauce tricolore

Comme expliqué dans un communiqué de presse, le choix de Cerved Rating Agency de prendre Integrate, une startup innovante qui a développé une méthodologie ESG en ligne avec les meilleures pratiques internationales et possède une riche base de données d’informations sur le développement durable, permet à l’entreprise de compléter les notations. sur la solvabilité des entreprises, y compris des évaluations du degré de durabilité des opérateurs économiques (entreprises, institutions financières, compagnies d’assurance) et de leurs instruments financiers.

Les services ESG sont des produits de plus en plus demandés par le marché financier et bancaire, non seulement en raison de l’attention accrue des consommateurs et des investisseurs au concept de durabilité, mais également en raison des changements réglementaires attendus dans les mois à venir. Cerved Rating Agency vise ainsi à être en mesure de proposer une gamme complète de scores et de notations ESG qui, selon l’agence elle-même, comprendront également une plateforme utile aux banques et aux grandes entreprises pour calculer un score de durabilité sur leurs clients et fournisseurs.

Les objectifs de l’opération

«Grâce au savoir-faire spécifique développé par Integrate, déjà notre partenaire commercial – explique-t-il Andrea Mignanelli, PDG de Cerved – nous consoliderons la présence de notre agence de notation dans le secteur du développement durable, combinant de manière synergique et complémentaire les atouts informationnels et analytiques de Cerved avec les compétences d’Integrate. La croissance durable et la protection contre les risques – également à caractère environnemental – sont des enjeux particulièrement proches du cœur de tout notre groupe ».

D’autre part, parmi les principaux objectifs déclarés par Cerved est « soutenir la croissance durable du système national, aider les entreprises à devenir de plus en plus vertes, équitables et bien gérées, est en fait l’un des principaux objectifs de Cerved, qui a également MBS dans son portefeuille. , une entreprise spécialisée dans le conseil en développement durable. Ce sont des questions au centre de l’agenda européen et de grand poids économique: en effet, 148000 entreprises italiennes devront investir, par exemple, dans la transition énergétique, selon la taxonomie définie par l’UE, et parmi elles, beaucoup sont petites taille et financièrement fragile « .

L’opération a été présentée en la contextualisant dans le fait que l’Union européenne a lancé un plan de mobilisation de 1000 milliards d’euros d’investissements sur les dix prochaines années dans le but de faire du Vieux Continent le premier zéro émission d’ici 2050, mais d’y accéder à cet argent, les entreprises doivent démontrer qu’elles ont adopté ou sont en train de s’approcher de modèles durables.

«Et la même chose – souligne Cerved – vaudra toujours plus pour chaque type de crédit, plus facile à obtenir et à moindre coût pour ceux qui peuvent démontrer que leurs procédures ont été adaptées aux normes ESG.

L’article complet a été publié dans le numéro de juillet du magazine Wall Street Italia