Tenet pose de nombreuses questions, mais est-ce que Neil Max? La fin du film a laissé le public désespéré de réponses. Plongeons-y!

Au fil des ans, Christopher Nolan est devenu un réalisateur préféré des cinéphiles du monde entier.

Il a changé à jamais le cinéma de super-héros avec sa trilogie révolutionnaire The Dark Knight et a repoussé les limites du médium avec des efforts de concept aussi élevés que Interstellar, Inception et Dunkirk.

Après sa photo de guerre de 2017, les téléspectateurs étaient impatients de spéculer sur ce qu’il ferait ensuite, avec des rumeurs très intrigantes circulant en ligne. Cependant, l’annonce de Tenet a taquiné quelque chose dans la même veine que Inception. Maintenant qu’il est arrivé, est-ce le cas?

C’est certainement son plus similaire en termes d’approche audacieuse et sans compromis de la science-fiction. D’un autre côté, Tenet est sans doute beaucoup plus complexe et alambiqué, suivant son protagoniste (John David Washington) à travers une histoire d’inversion du temps.

Le public est divisé mais désespéré de parler des mystères du film, une question s’avérant plutôt incontournable lorsque vous vous éloignez de votre siège et que vous vous promenez dans les allées….

Tenet (Syncopy, Warner Bros. Television)

Principe: Neil Max est-il?

AVERTISSEMENT: SPOILERS

Il n’a jamais été confirmé que Neil (Robert Pattinson) est Max, le fils de Kat (Elizabeth Debick). Cependant, plusieurs raisons suggèrent que c’est le cas.

Tout au long du film, nous avons toujours l’impression que nous travaillons à une grande révélation du personnage de Robert Pattinson, Neil.

Lui et The Protagonist s’associent beaucoup et à la fin nous sentons un lien entre eux. Cependant, Neil suggère alors une relation beaucoup plus enracinée avec le protagoniste et dit que c’est le début pour l’un et la fin pour l’autre.

Le film part sur une photo de Kat et de son jeune fils Max et il a encouragé les fans à susciter une théorie selon laquelle le jeune garçon grandit pour devenir Neil.

Bien sûr, certains arrêteront cela en disant que Nolan l’aurait laissé sans nom si c’était le cas, tout comme il l’a fait avec le personnage de John David Washington. Cependant, Neil pourrait simplement être le nom qu’il adopte comme alias.

Il y a le sentiment que le protagoniste et Kat peuvent partager un avenir et la fin suggère fortement qu’ils restent en contact et qu’il devient en quelque sorte un protecteur pour eux deux.

Cela aide à expliquer pourquoi Neil agit comme s’ils avaient une histoire si riche ensemble.

Cependant, la théorie rencontre certains problèmes. Premièrement, comme l’a noté Esquire, Neil aurait dû vivre le temps à l’envers pendant environ une décennie; bien sûr, c’est une possibilité, mais cela semble peu probable.

Ensuite, une contre-théorie suggère que Max grandit en réalité pour devenir le commandant barbu Ives (Aaron Taylor-Johnson). Cela expliquerait la signification mystérieuse donnée au personnage. Bien que les cheveux du jeune garçon partagent définitivement des parallèles intéressants avec ceux de Neil. Avec Nolan, tout a tendance à être très calculé et le fait que Pattinson se soit teint les cheveux pour le concert renforce peut-être davantage la théorie initiale.

Qui est Neil? Pourrait-il être Max? #TENET 🤯 – Kerry M (@ shopgirl31) 26 août 2020

Christopher Nolan intervient

Bien sûr, Nolan n’est pas sorti et n’a pas confirmé la théorie des fans selon laquelle Nolan est, en effet, Max quand il a grandi.

Cependant, Esquire souligne que le réalisateur a déclaré dans une interview:

«Nous pensons qu’il peut s’appeler Neil. On ne sait jamais vraiment ce qui se passe avec ces identités. »

Ainsi, il confirme que les téléspectateurs ne devraient pas exclure la théorie simplement en raison de la différence de noms.

Honnêtement, nous pensons que nous ne connaîtrons jamais la vraie réponse, mais il est certainement amusant de spéculer.

******* DIVULGACHER *********.**********. Après 10 heures de réflexion… je crois que Neil est Max (le fils de Kat) du futur ?? #Tenet pic.twitter.com/M9dJ5kHEOE – désolation cramoisie (@crimsondesolate) 26 août 2020

Les fans louent la performance de Robert Pattinson

Un certain nombre de fans ont déjà afflué sur Twitter pour saluer l’impressionnante performance de Robert Pattinson.

Découvrez une sélection de tweets:

bien sûr, robert pattinson est bon en principe, le garçon ne glisse jamais – Hannah Woodhead (@goodjobliz) 21 août 2020

Robert Pattinson dans Tenet était super – Tezcali (@Tezcali_Boyz) 27 août 2020

Pétition pour que Robert Pattinson soit dans tous les films #Tenet – Maria Victoria (@mariavfranco_) 26 août 2020

