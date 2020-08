Lorsque James Rodriguez a joué un football aussi étincelant et a conduit la Colombie à son premier quart de finale de Coupe du monde, il n’avait que 22 ans. Il a maintenant 29 ans et, plutôt que de tenir cette promesse affichée au Brésil, il a accumulé des années de frustration au Real Madrid. La star de 2014 s’est enlisée dans la déception au Bernabeu.

C’est un problème évident avec le stockage d’étoiles par une poignée de clubs géants: il n’y a tout simplement pas assez de place pour qu’elles brillent toutes. Madrid a acheté James à la hauteur de son prestige, juste après sa Coupe du monde triomphante, un an après avoir acquis un autre milieu offensif du pied gauche. Ni James ni Gareth Bale n’ont répondu aux attentes.

Bale est souvent présenté comme un symbole de gaspillage, mais il compte plus de 100 buts pour le Real, dont l’un des plus beaux jamais marqués en finale de la Ligue des champions. Et donc s’il a été un échec, où cela laisse-t-il James?

Le Colombien – qui a certes passé du temps en prêt au Bayern Munich – n’a inscrit que 37 buts pour Los Blancos. Rejoindre le Real Madrid a clairement été une erreur. Mais alors que Bale semble relativement heureux de résilier son contrat, James est pressé de faire sa marque. Il est malheureux qu’un déménagement à travers la ville vers l’Atletico Madrid ait échoué l’année dernière. Les fans de football, et en particulier ceux qui ont de bons souvenirs du Brésil 2014, espèrent qu’un accord avec Everton pourra être conclu dans les prochains jours.

Le joueur qui a enchanté le monde il y a un peu plus de six ans est toujours présent. Les blessures ont été un problème. Ils ont sévèrement limité sa participation à la dernière Coupe du monde, où il n’était assez en forme que pour terminer un match. Mais ce match, une victoire 3-0 contre la Pologne, était une autre mini déclaration de sa capacité à livrer dans les bonnes circonstances.

Seuls deux joueurs ont marqué plus de buts pour la Colombie. Radamel Falcao sera en tête de liste pendant un certain temps, mais James deviendra sûrement bientôt numéro deux, et il en fait au moins autant qu’il marque. Il semble s’épanouir grâce à la confiance de ses coéquipiers et à la responsabilité d’être le « go to » quand l’équipe a la possession.

Il n’a jamais pu atteindre ce statut au Real Madrid. La compétition pour être le meilleur chien a été trop rude et James n’a pas ce demi-mètre vital pour faire pencher la balance contre les équipes qui sont prêtes à se défendre. Mais si le Real Madrid n’a pas fonctionné, Everton pourrait peut-être lui fournir le bon type de plate-forme.

Pour commencer, ils ont un entraîneur qui le connaît et l’admire. Carlo Ancelotti a travaillé avec James lors de sa première et meilleure saison en Espagne, et ils étaient également ensemble au Bayern Munich. L’entraîneur est bien conscient de ce qu’il obtiendrait, est capable de faire en sorte que James se sente important et son système 4-4-2 peut également aider le joueur à montrer sa meilleure forme. James peut commencer dans un large rôle de milieu de terrain et errer pour soutenir les attaquants, ou il peut jouer plus profondément comme il l’a parfois fait au Bayern, en arrivant dans et autour de la surface comme un élément de surprise.

L’une des stars de la Coupe du monde 2014, James Rodriguez n’a jamais vraiment joué au Real Madrid. Everton peut-il lui fournir une meilleure plateforme? Pedro Salado / Images sportives de qualité / .

De plus, la présence même d’un entraîneur du calibre d’Ancelotti témoigne de l’ambition d’Everton. C’est un grand club plutôt qu’un géant, mais qui a hâte de pénétrer dans la terre promise des places en Ligue des champions. Ils sont, en bref, un peu comme une version de Premier League de la Colombie.

Et l’idée d’un partenariat James-Richarlison semble très intéressante. Le Brésilien est un attaquant intense, front to goal – avec des similitudes avec Falcao – qui prospérerait sûrement grâce au type de service que Rodriguez peut fournir. Les bonnes équipes sont construites sur de petites combinaisons, et c’est une qui a le potentiel d’effrayer les défenses rivales. Et Richarlison serait sûrement plus désireux de rester à Everton si James venait à sa rencontre.

Tout d’abord, bien sûr, l’accord doit être conclu. Ancelotti craignait il y a quelque temps que cela ne puisse pas arriver et que James reste au Real Madrid. Cela semble un tel gaspillage. Des progrès ont peut-être été accomplis depuis lors, ce qui doit certainement être salué. James doit peut-être son prénom à James Bond, mais ce n’est pas le moment pour sa carrière de mourir.