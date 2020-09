Patrice Evra a attaqué Manchester United et a accusé les gens d’Old Trafford d’être arrogants et de manquer de respect pour l’histoire du club.

Evra, qui a remporté cinq titres de Premier League, la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs en huit saisons et demie à United entre 2006 et 2014, a fait ces déclarations dans une vidéo extraordinaire de 20 minutes sur sa page Instagram.

United a été lié à un certain nombre de joueurs pendant la fenêtre de transfert estivale, notamment Jadon Sancho, Dayot Upamecano, Gareth Bale, Sergio Reguilon et Alex Telles, mais jusqu’à présent, leur seule signature est Donny van de Beek de l’Ajax. Ils ont commencé leur campagne de Premier League par une défaite 3-1 contre Crystal Palace à Old Trafford samedi.

« Le club doit cesser d’être si arrogant », a déclaré Evra. « Il y a certaines personnes au club en ce moment qui ne respectent même pas Sir Alex Ferguson.

« Avant nous, Bobby Charlton, George Best, ils font l’histoire du club et nous essayons de le respecter – la saison des aigus de 1999 et nous en 2008. Mais certaines personnes veulent faire sauter cet héritage. Pour quoi? Les affaires? Je pense que certaines personnes qui travaillent pour ce club endommagent ce club. C’est pourquoi nous devons dire la vérité aux fans. «

Il a ajouté: « Le seul problème que je dirais à [United executive vice-chairman Ed Woodward] fait confiance à des gens en qui il ne devrait jamais avoir confiance. Il fait même confiance aux personnes extérieures au club qu’il ne devrait pas.

« Quand nous voulons un joueur et qu’il coûte disons 20 millions de livres, nous finissons par essayer de l’acheter pour 100 millions de livres. Maintenant, ces joueurs ne veulent même plus notre argent. »

United a vu Chelsea dépenser plus de 200 millions de livres sterling en transferts cet été, mais a été frustré dans ses tentatives de renforcer une équipe qui a terminé devant les hommes de Frank Lampard la saison dernière. Et Evra a affirmé que Matt Judge, qui travaille avec Woodward dans le recrutement de joueurs, n’a pas pu être contacté au cours de l’été.

« Un directeur sportif d’un grand club m’a appelé et m’a demandé de dire à Matt Judge de répondre à son téléphone », a ajouté Evra.

« Je sais que certaines personnes ont peur de s’exprimer car elles risquent de ne plus trouver d’emploi à l’avenir. Je m’en fiche, je n’ai pas besoin de Manchester United. J’adore Manchester United. »