Il Nîmes n’a pas plié le Nantes, qui a gagné 2-1 lors du match disputé ce dimanche dans le Stade de la Beaujoire – Louis Fonteneau. Il FC Nantes Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un match nul 0-0 lors du dernier match contre le FC Girondins Bordeaux. Du côté de l’équipe visiteuse, le Olympique de Nîmes il est venu de gagner 4-0 dans son stade à Brest dans le dernier match joué. Avec ce résultat, le set nantais est sixième, tandis que le Nîmes il est septième à la fin du match.

30/08/2020

On à 17:06

CEST

.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe nantaise, qui a augmenté son compte de but par rapport à son adversaire grâce à un but de Andrei Girotto à la 11e minute. Plus tard, à 27 minutes, il a marqué FC Nantes grâce à un but du point de penalty de Louza. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 2-0.

En seconde période est venu le but pour lui Olympique de Nîmes, qui a abordé le tableau de bord avec un objectif de Ferhat à la 57e minute, terminant le match avec un score final de 2-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Nantes de Christian Gourcuff soulagé Abeid, Emond, Bamba et Castelletto pour Kolo, Blabla, Noix de coco et Simon, tandis que le technicien du Nîmes, Jérôme Arpinon, a ordonné l’entrée de Koné, Duljevi et Sarr fournir Benrahou, Philippoteaux et Martinez.

Au total, quatre cartons jaunes et deux cartons rouges ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Fabio et Lafont et carton rouge à Fabio (2 jaunes) et Louza. Pour sa part, l’équipe visiteuse a été avertie en jaune de Denkey et Landre.

Avec cette victoire, l’équipe de Christian Gourcuff classé sixième avec quatre points à la fin du duel, tandis que l’équipe dirigée par Jérôme Arpinon il a été placé à la septième place avec trois points.

Le lendemain, le FC Nantes jouera contre lui AS Monaco à la maison et le Olympique de Nîmes jouera son match contre lui Stade de Rennes à la maison.

Fiche techniqueFC Nantes:Lafont, Pallois, Andrei Girotto, Fabio, Appiah, Chirivella, Louza, Blas (Emond, min.76), Simon (Castelletto, min.90), Coco (Bamba, min.76) et Kolo (Abeid, min.56)Olympique de Nîmes:Reynet, Martínez (Sarr, min.89), Landre, Meling, Ripart, Cubas, Deaux, Benrahou (Koné, min.46), Philippoteaux (Duljevi¿, min.80), Ferhat et DenkeyStade:Stade de la Beaujoire – Louis FonteneauButs:Andrei Girotto (1-0, min.11), Louza (2-0, min.27) et Ferhat (2-1, min.57)