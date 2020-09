Miguel Herrera est l’un des managers les plus gagnants de l’histoire du Club América mais aussi, évidemment, l’un des plus controversés et des plus critiqués.

Ces dernières semaines, #FuerzaPiojo (#PiojoOut en anglais) a évolué en ligne même lors des victoires d’América, qui sont loin d’être convaincantes.

Lors de leur conférence de presse qui a précédé l’affrontement de mercredi avec Mazatlán, Federico Viñas a répondu aux questions entourant ces cris des supporters américains.

«Le groupe est très bon, très uni entre les joueurs et les entraîneurs. C’est un bel environnement, c’est ainsi que vous travaillez très bien.

« Nous, les joueurs, devons toujours soutenir l’entraîneur, parfois on a un mauvais match ou on ne peut pas être à son meilleur et la critique va au manager … mais un seul d’entre nous va sur le terrain pour chercher le meilleur résultat. »

À travers sept matchs, le Club América occupe actuellement la quatrième place, ce qui serait suffisant pour obtenir le dernier congé du premier tour dans la nouvelle version des barrages de Liga MX à 12 équipes.