Le numéro 32 mondial Filip Krajinovic insiste sur le fait qu’il s’attendait à un affrontement difficile contre le qualifié italien Salvatore Caruso lors de son premier match au Masters de Cincinnati. Le Serbe est entré dans le match en tant que favori et a fini par remporter une victoire en deux sets sur l’Italien 7-5 6-4.

« Caruso est un rival difficile, il a passé les qualifications et a battu deux bons joueurs, je savais que ce ne serait pas facile. Je suis arrivé prêt, mais il y avait de la nervosité, normalement après une pause de six mois. J’étais un favori absolu, là-bas. étaient des émotions mitigées et je suis heureux d’avoir réussi à gagner », a déclaré Krajinović à Sport Klub

Krajinovic excité avant le choc de Dominic Thiem

L’USTA organise à la fois le Cincinnati Masters et l’US Open à New York, dans une bulle.

Le finaliste du Paris Masters 2017, Krajinovic, se dit satisfait du travail accompli par les organisateurs pour rendre les tournois possibles. «Je dois féliciter les organisateurs, les conditions sont bonnes, je pensais que ce serait beaucoup plus difficile.

Oui, c’est difficile sans le public, mais à part ça, le seul problème c’est qu’on est loin du club, une heure dans un sens. De plus, l’organisation est bonne, ils sont rigoureux, ce qui est à prévoir. Nous, les graines, obtenons des appartements sur Arthur Ashe, cela aide beaucoup, nous avons tout ce dont nous avons besoin là-bas, la nourriture est commandée via l’application.

Dans l’ensemble, nous attendons avec impatience le tournoi en cours « , a déclaré Krajinovic. Krajinovic dit qu’il a travaillé sur beaucoup de choses au cours des derniers mois et il espère que tout sera montré sur le terrain de match. Nex up for Krajinovic sera Thiem, deuxième tête de série, qui a eu un laissez-passer au premier tour.

Thiem a récemment battu Krajinovic en finale de l’événement Adria Tour à Belgrade. Krajinovic dit qu’affronter Thiem sera une bonne occasion pour lui de voir où il en est avec son niveau de tennis. «Sur beaucoup de choses. J’ai travaillé avec Janko (Tipsarevic) et un entraîneur de fitness, l’accent était mis sur le service, le mouvement et la forme physique.

Je suis physiquement prêt, je pense que je suis prêt pour ce qui est à venir. J’ai hâte d’avoir l’opportunité de jouer avec Thiem, qui est troisième au monde, pour voir où je suis en ce moment. Je serai un peu plus détendu, j’aimerais être agressif, je suis sûr que Janko me le dira aussi. J’ai aussi besoin de points faciles avec le service, je m’attends à un bon et long match », a ajouté Krajinovic.