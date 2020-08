Au milieu des craintes que Gene Haas soit de plus en plus déçu par la Formule 1, le directeur de l’équipe Haas F1, Guenther Steiner, confirme que la fin n’est pas en vue et voit des points positifs dans l’encrage américain du dernier accord Concorde qui lie l’équipe au sport jusqu’en 2025.

Cité dans l’aperçu de l’équipe Haas du prochain Grand Prix de Belgique 2020, Steiner a déclaré: «Gene l’a regardé et la Formule 1 reste un très bon outil pour faire connaître sa marque, Haas Automation, dans le monde. Cela fonctionne – sinon, il ne le ferait pas.

«Il aime aussi le sport. Même s’il s’agit d’un gros engagement financier, avec l’arrivée de la nouvelle réglementation, cela devrait rendre le terrain de jeu plus uniforme et les aspects commerciaux meilleurs pour les petites équipes – il a donc décidé de continuer », a confirmé Steiner.

Et a poursuivi: «Pour moi, cela signifie – même au moment où nous ne courons pas en compétition, nous avons une équipe de Formule 1 qui fonctionne, et cela dépend plus de l’équipe que de moi. Je fais cependant partie de l’équipe, nous travaillons tous ensemble, et finalement, Gene croit en l’équipe. Tout le monde est, à coup sûr, heureux d’avancer maintenant avec la signature de l’accord. »

Haas a commencé sa vie en Formule 1 en 2016, sa meilleure année étant 2018 où il a terminé cinquième du championnat. Mais depuis lors, ils ont chuté à l’extrémité tordue du milieu de terrain; un slog pour leurs pilotes vétérans Kevin Magnussen et Romain Grosjean.

Mais la nouvelle réglementation, désormais retardée d’un an jusqu’au début de 2022, en particulier l’accord d’imposer un nouveau plafond budgétaire pourrait changer la donne dans l’élite.

Après de longues négociations, la F1 diminuera ses dépenses de manière progressive sur plusieurs années. Le plafond sera fixé à 145 millions de dollars en 2021, puis à 140 millions de dollars en 2022, puis à 135 millions de dollars pour 2023-2025.

Ainsi, Steiner voit la lumière au bout du tunnel et pense que la signature du nouvel accord Concorde en vaut la peine: «Le plafond budgétaire devrait uniformiser les règles du jeu, il uniformisera les règles du jeu – mais peut-être pas la première année. , mais à moyen terme, c’est sûr.

«Les paiements, pour le rendre plus égal, signifieront également que les petites équipes obtiendront un peu plus de revenus. Soit dit en passant, ce n’est jamais suffisant pour les petites équipes, mais cela nivelle le terrain et cela devrait être l’objectif d’un sport – n’importe qui peut gagner tous les jours.

«Cela prendra du temps, mais pour la Formule 1, c’est un grand pas dans la bonne direction. Les temps changent et je pense que Liberty a fait un excellent travail en s’adaptant à ces temps et en apportant des changements quand c’était nécessaire. C’était nécessaire il y a quelques années, mais il vaut mieux tard que jamais », a estimé le chef de l’équipe Haas.