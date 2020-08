La société américaine a de nouveau enregistré le nom E-Ray sur le marché nord-américain. Un nom déjà enregistré en 2015 et qui selon divers rapports est le premier indice de l’arrivée d’une nouvelle variante électrique de la Chevrolet Corvette.

Depuis 2015, plusieurs rumeurs mettent en garde contre L’intention de General Motors de lancer une variante électrique basée sur la Corvette. Ces rapports se fondent sur divers éléments de preuve qui, bien que manifestement circonstanciels, sont en réalité trop suspects pour ne pas être pris en compte.

La première et la plus évidente a été l’enregistrement auprès de l’US Patent and Trademark Office (USPTO) du nom E-Ray. Une construction linguistique qui semble être l’union entre le mot Stingray, un nom que General Motors n’utilise dans la Chevrolet Corvette que depuis les années 60, et le préfixe ‘e’ que la plupart des constructeurs ils utilisent généralement pour nommer leurs versions électriques.

Chevrolet Corvette Stingray Coupé 2020.

Après la découverte de l’enregistrement de cette dénomination, de nombreuses rumeurs sont apparues rappelant le développement possible d’une Corvette électrique ou hybrideBien que la vérité soit que jusqu’à la présentation de la nouvelle Chevrolet Corvette C8, aucun responsable de General Motors n’avait confirmé une version électrifiée de la voiture de sport américaine. Lors de la présentation de l’actuelle Chevrolet Corvette Stingray 2020, dévoilée il y a un an maintenant, certains porte-parole de la marque ont laissé entendre que cette génération aura des versions électrifiées, même si jusqu’à présent seuls des rapports et des indications sont apparus que ces versions seraient des hybrides et par conséquent, ils continueront à garder leur moteur thermique dans le compartiment arrière.

Il y a quelques années, un rapport est également apparu indiquant qu’un châssis de Chevrolet Corvette C7 avait été vu dans les laboratoires de batteries de General Motors. Ce qui supposait que, si c’était vrai, les ingénieurs de la société américaine faisaient une sorte de test avec la Corvette.

Il y a quelques jours à peine le renouvellement de l’enregistrement de la dénomination E-Ray est apparu, ce qui montre clairement que General Motors reste intéressée à garder le contrôle sur ce nom. Pour le moment, nous ne connaissons pas les raisons qui ont poussé GM à faire ce record et par conséquent, nous ne savons pas à quoi il compte en faire usage. Si nous voyons vraiment un modèle ou une technologie dans la rue avec ce nom.