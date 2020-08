Le colosse Google a lancé son Université en ligne, avec des cours basés sur les certificats de carrière Google, destinés aux étudiants qui souhaitent obtenir leur diplôme dans les professions les plus demandées aujourd’hui dans le monde numérique.

Avec un durée des études n’excédant pas six mois et que, dans les intentions de Google, cela ne coûtera pas plus de 300 $. Ce ne sont pas des diplômes courts, mais très courts, même s’ils ont la même valeur qu’un cours universitaire traditionnel. Découvrons tous les détails ensemble.

Google vous permet d’obtenir un diplôme en seulement 6 mois avec son université

La décision de Mountain View est presque une surprise et vise à moderniser, au moins aux États-Unis, les mécanismes de l’enseignement secondaire supérieur. Tout cela quand, au milieu de la pandémie Covid19, les universités traditionnelles du monde entier ont de sérieuses difficultés à rouvrir leurs salles de classe, à dispenser des formations en présence et qui, en tout cas, proposent des parcours d’études longs et exigeants économiquement et didactiquement les étudiants.

Tout d’abord, il convient de préciser que il ne couvrira pas tous les diplômes universitaires, mais seulement quelques branches spécifiques concernant les activités qui représentent actuellement l’avenir du monde numérique. Par conséquent, des cours universitaires sur les technologies les plus recherchées dans le domaine du travail sur le Net. L’autre caractéristique, comme mentionné, est qu’ils seront diplômes très courts « temporellement», Le géant de Mountain View veut même les proposer en six mois d’étude et ils seront également beaucoup moins chers que les traditionnels.

À la base de tout cela se trouvent ces cours « intensifs » à l’issue desquels Google vérifiera les connaissances acquises. L’objectif est alors de donner aux nouveaux diplômés la possibilité d’entrer immédiatement dans le monde du travail. Le plus grand doute est que ces diplômes seront considérés comme «moins importants» dans le monde que ceux obtenus avec des études traditionnelles. Pour le moment, on ne sait pas quand les cours universitaires de Google commenceront réellement, même si Le géant américain a révélé que tout devrait être imminent.