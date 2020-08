La stratégie à Spa avait beaucoup en commun avec la première course à Silverstone cette année. Une période de voiture de sécurité signifiait que la plupart des pilotes faisaient leurs seuls arrêts au stand tôt et devaient gérer leurs pneus jusqu’à la fin.

Cela a fait une course moins que spectaculaire, comme les meilleurs ont admis par la suite. Contrairement à Silverstone, ils ont tous réussi à atteindre la fin de la course sans souffrir de problèmes de pneus, même si Max Verstappen a estimé qu’il était «très proche» de la crevaison.

Deux pilotes ont dévié de la stratégie: Pierre Gasly et Sergio Perez. Gasly, qui a commencé avec des pneus durs, a dépassé la distance de mi-course avant de passer au composé de pneus moyens. Même avec l’arrêt au stand complet le plus rapide de la course, cela lui a laissé beaucoup de dépassements à faire, mais il est passé avec succès de la 16e à la huitième.

Il a même pu dépasser les deux pilotes de Racing Point, dont Perez. Sa tentative de suivre la même stratégie s’est retournée contre lui car il avait commencé avec des pneus tendres et n’a donc pas pu prolonger son premier relais jusqu’à Gasly.

Renault a brillamment réalisé ses pneus à la fin des relais. Esteban Ocon a pu rattraper et dépasser Alexander Albon, qui a parié sans succès sur du caoutchouc moyen lors de son piquage, tandis que Daniel Ricciardo a rapidement bouclé sur Max Verstappen, réalisant le tour le plus rapide en route.

La course a cependant brutalement révélé le manque de rythme de Ferrari. Parti 13e sur un train de pneus tendres, Charles Leclerc a fait un excellent départ pour se classer huitième. De là, cependant, il est passé voiture après voiture. Il a perdu du temps supplémentaire dans les stands car l’équipe a dû augmenter la pression pneumatique sur son moteur et a terminé une place plus bas qu’il avait commencé.

Tableau des tours du Grand Prix de Belgique 2020

Les positions de chaque pilote à chaque tour. Cliquez sur le nom pour mettre en évidence, cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous:

Tableau des courses du Grand Prix de Belgique 2020

Les écarts entre chaque pilote à chaque tour par rapport au temps moyen au tour du leader. Très grands écarts omis. Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour faire un panoramique et cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous:

Changement de position

Temps au tour du Grand Prix de Belgique 2020

Tous les temps au tour des pilotes (en secondes, tours très lents exclus). Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour faire un panoramique et basculez les pilotes à l’aide du contrôle ci-dessous:

Tours les plus rapides du Grand Prix de Belgique 2020

Tour le plus rapide de chaque pilote:

Stratégies pneus du Grand Prix de Belgique 2020

Les stratégies pneumatiques pour chaque conducteur:

Stint 1Stint 2Stint 3Lewis HamiltonC3 (11) C2 (33) Valtteri BottasC3 (11) C2 (33) Max VerstappenC3 (11) C2 (33) Daniel RicciardoC4 (11) C2 (33) Esteban OconC4 (11) C2 (33) Alexander AlbonC4 (11) C3 (33) Lando NorrisC4 (11) C2 (33) Pierre GaslyC2 (26) C3 (18) Lance StrollC4 (11) C2 (33) Sergio PerezC4 (18) C2 (26) Daniil KvyatC3 (11) C2 ( 33) Kimi RaikkonenC3 (10) C2 (34) Sebastian VettelC3 (11) C2 (33) Charles LeclercC4 (10) C2 (14) C3 (20) Romain GrosjeanC3 (10) C2 (34) Nicholas LatifiC3 (10) C2 (20) ) C3 (14) Kevin MagnussenC3 (10) C2 (25) C4 (9) Antonio GiovinazziC3 (9) George RussellC3 (9) Carlos Sainz Jnr

Horaires des arrêts au stand du Grand Prix de Belgique 2020

Durée des arrêts aux stands de chaque pilote:

ChauffeurÉquipeHeure d’arrêt au standÉcartSur les genoux1Pierre GaslyToro Rosso22.681262Alexander AlbonRed Bull22.7380.057113Kimi RaikkonenAlfa Romeo22.9600.279104Sebastian VettelFerrari22.9820.301115Lando NorrisMcLaren23.0460.365116Sergio PerezRacing Point23.1750.494187Lewis HamiltonMercedes23.2980.617118Max VerstappenRed Bull23.3140.633119Nicholas LatifiWilliams23.4770.7963010Nicholas LatifiWilliams23.5320.8511011Daniel RicciardoRenault23.5860.9051112Romain GrosjeanHaas23 .6360.9551013Lance StrollRacing Point23.6891.0081114Daniil KvyatToro Rosso23.7691.0881115Esteban OconRenault24.3051.6241116Kevin MagnussenHaas24.3391.6583517Charles LeclercFerrari25.1002.4192478Charles LeclercFerrari25.1002.4192478Charles LeclercFerrari25.Parcourir tous les articles du Grand Prix de Belgique 2020

