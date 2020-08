Jeux épiques, désormais rendu célèbre par l’histoire de la bataille avec Google et Apple, a décidé de sortir une étape importante du jeu en mode gratuit. Comme d’habitude, Epic Games sort chaque semaine une série de jeux à 0 €, généralement le jeudi après-midi. Cet été, il a fait la une des journaux grâce à la sortie gratuite de jeux tels que GTA V, ARK Survival Evolved est La civilisation de Sid Meier VI. Jeux triple A avec un coût substantiel que les plus chanceux ont pu ajouter gratuitement à leur bibliothèque. Cette fois, c’était un nouveau jeu, un classique du jeu moderne.

Hitman, gratuit sur la plate-forme pendant un peu plus longtemps

Le jeu en question est Tueur à gages, protagoniste d’une remise sans précédent. L’offre est basée sur une forte propagande pour la sortie du nouveau chapitre, Hitman 3, prévu pour Janvier 2021. De cette manière, face à une petite perte en termes monétaires sur Hitman, Epic Games veut garantir une plus grande part d’utilisateurs pour le nouveau titre.

Pour télécharger et ajouter gratuitement Hitman à votre bibliothèque de jeux, vous devez d’abord disposer d’un Compte Epic Games. Je vous recommande de télécharger leapplication de bureau, très utile et fonctionnel. Une fois inscrit, connectez-vous et ouvrez la page d’accueil d’Epic Games. Dans la section Boutique, vous trouverez les jeux gratuits de la semaine. Cliquez simplement sur Hitman pour ouvrir la page du jeu. Cliquez sur le bouton Avoir Et c’est tout. Une fois que vous aurez accepté les conditions de vente, vous recevrez un email de confirmation de commande a 0,00 € et vous pouvez trouver votre copie de Hitman directement dans Bibliothèque.

Ne manquez pas cette opportunité, le jeu est téléchargeable en mode gratuit jusqu’au 3 septembre. Il ne manque pas grand chose et un jeu de ce calibre n’est dédaigné pour aucune raison.