Houston Rockets a de nouveau pris la tête lors du premier tour de la Playoffs NBA 2020 contre Tonnerre d’Oklahoma City (3-2). La franchise texane a prévalu sur sa rivale lors du cinquième match de la série après une rencontre confortable pour les hommes de Mike D’Antoni: victoire par 34 points, 80-114.

James durcit a été, une fois de plus, en charge de diriger les Rockets. ‘La Barba’, avec 28 minutes et demie de jeu derrière lui, a réussi à ajouter 31 points, deux rebonds et cinq passes, en plus d’être très efficace avec des tirs au panier: 11-15 aux buts sur le terrain (73,3% TC ) et 4-8 en triplets (50% T3).

Robert Covington a servi de deuxième épée à Houston avec 22 points et a encore une fois laissé un impact très positif sur la comparaison défense-attaque. Il est sorti du duel en étant le joueur avec le +/- le plus élevé de tous: +36.

A noter également le retour de Russell Westbrook (qui avait raté les quatre premiers matchs de la série en raison d’une blessure), bien qu’il n’ait pas connu sa meilleure soirée en NBA (sept points, six rebonds et sept passes).

En OKC, le meilleur était Dennis Schröder jusqu’au moment de son expulsion controversée après un set avec PJ Tucker. L’Allemand, bien qu’il n’ait pas joué les dernières minutes, a également terminé meilleur buteur de son équipe: 19 points.