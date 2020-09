Houston Rockets a été imposé à Tonnerre d’Oklahoma City 104-102 lors du septième tour des Play-offs du premier tour de la NBA Western Conference. Après ce match, l’égalité demeure avec un résultat de 4-3 pour les locaux, ce qui signifie que les joueurs de Houston Rockets Ils se qualifient pour les demi-finales de la Conférence Ouest car il n’y a pas assez de matchs pour que leur rival revienne.

09/03/2020

Déposé à 06:13

CEST

.

Au premier quart, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu une course de 10-2 au cours du quart et ont terminé avec 29-30. Après cela, au cours du deuxième quart-temps, il y a eu également plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 32-29. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 61-59 points avant la pause.

Au troisième trimestre Houston Rockets Il a réussi à se distancer sur le tableau de bord, a eu une différence maximale de huit points (72-64) jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 24-21 (85-80). Enfin, au cours du dernier quart, il a coupé les distances Tonnerre d’Oklahoma CityEn fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 12-2, même si ce n’était pas suffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 19-22. Enfin, les joueurs ont clôturé le tableau d’affichage du match avec un résultat de 104-102 en faveur de Houston Rockets.

Une grande partie de la victoire de Houston Rockets a été cimenté de 21 points, deux passes et 10 rebonds de Robert Covington et les 20 points, deux passes et neuf rebonds de Russell Westbrook. Les 19 points, 12 passes et 11 rebonds de Chris Paul et les 30 points, une passe et quatre rebonds de Luguentz Dort ils n’étaient pas assez pour Tonnerre d’Oklahoma City pourrait gagner la partie.