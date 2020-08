Ibercaja a lancé un service en ligne appelé «Mode d’initiation» via son application de banque mobile.

Selon ce que l’institution financière a expliqué, cette nouvelle modalité non-face à face vise à faciliter l’inclusion et l’accessibilité de ses actifs numériques aux clients qui n’ont jamais utilisé la banque en ligne, leur permettant de se familiariser avec les avantages qu’elle offre, en tant que de consultation et de manière simple, pour plus tard, s’ils le souhaitent, accéder au reste des fonctionnalités et opérations.

Ibercaja «Mode d’initiation» vous permet de consulter les comptes, les cartes, la correspondance, les activités et les événements organisés par la Fundación Ibercaja.

Les utilisateurs seront assistés par des professionnels experts de la banque ou des personnes en qui ils ont confiance et qui ont déjà établi, pour leur demander une aide immédiate avec les questions qui se posent dans le traitement de l’application.

Ce nouveau service, destiné en particulier aux clients plus âgés, a été développé à partir d’un projet présenté par les professionnels d’Ibercaja dans le cadre d’Innovative Impulse, avec le défi de faciliter l’accès aux actifs numériques pour les clients plus âgés. De la banque.

Ibercaja a eu le soutien de COAPEMA pour déterminer les fonctionnalités de l’application et son développement, connaissant les besoins et les préoccupations de ce segment de clientèle face aux nouvelles technologies et à leur utilisation dans le domaine financier.

Tout utilisateur peut accéder au «mode Initiation», option recommandée au début de la relation des jeunes avec leurs finances, au cas où ils n’auraient qu’à se renseigner.

Bien que la feuille de route de la transformation numérique d’Ibercaja ait toujours pris en compte l’inclusion numérique dans la conception et le développement de ses différents actifs numériques, ce service est d’une pertinence particulière aujourd’hui, avec des limites pour les relations en face à face.

