Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos et de nombreux autres entrepreneurs sont sur la liste «Les hommes les plus riches du monde« Même si à cette époque l’homme le plus riche est le fondateur de Amazon, Jeff Bezos avec 202 milliards de dollars. Une richesse qui a doublé avec la pandémie.

Sur le net on ne fait que parler Elon Musk est Mark Zuckerberg les deux entrepreneurs qui font partie de cette liste car le co-fondateur de Tesla a réussi à surpasser le fondateur de Facebook dans le classement. Voici plus de détails.

Elon Musk surpasse Zuckerberg dans le classement des hommes les plus riches du monde

Maintenant leHomme d’affaires canadien est à la troisième place du classement des hommes les plus riches du monde car au jour du lancement du fractionnement d’actions Tesla, les actions progressent de plus de8,7% à Wall Street. À ce jour, Musc il compte 111,3 milliards de dollars contre 110,5 milliards pour Zuckerberg. Mais qui est Elon Musk?

Voici qui est l’entrepreneur canadien

Musc est né en Afrique du Sud en 1971, à Pretoria, d’une diététiste canadienne et mère mannequin, et d’un ingénieur électromécanicien sud-africain, père pilote et navigateur, propriétaire d’une mine d’émeraude en Zambie. Déjà àâge de 10 ans il est passionné de programmation qu’il apprend par lui-même e 12 ans vend le code qu’il a créé pour un jeu vidéo écrit en BASIC.

En 1999, il investit pour cofonder X.com, une société de messagerie, qui un an plus tard devient Pay Pal. Lorsque ceci est acheté par Ebay, Musk devient l’un des entrepreneurs les plus connus au monde. En 2003, cependant, il aide à trouver Tesla devenir PDG et architecte produit.

Elon Musk il est également connu pour être président du conseil d’administration de SolarCity, développeur du projet système futuriste Hyperloop, fondateur d’une société de recherche en intelligence artificielle OpenAI, co-fondateur d’une startup de neurotechnologie qui se concentre sur le développement d’interfaces neuronales Neuralink et, enfin, fondateur de The Boring Company, entreprise de construction d’infrastructures et de tunnels.