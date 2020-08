Si une chose a été très claire à propos de Robbie Lawler au cours de sa carrière de combat de 19 ans, c’est qu’il est construit différemment de la plupart.

Une partie de cela s’est manifestée lors de ses combats où l’ancien champion des poids welters de l’UFC est considéré comme l’un des concurrents les plus sauvages de l’histoire du sport, avec une attitude de do-or-die contre chaque adversaire auquel il fait face. Il est difficile d’oublier l’image de Lawler quelques instants après avoir terminé Rory MacDonald à la suite d’une bataille épique en 2015 avec la lèvre supérieure fendue en deux alors que le feu se répandait dans ses poumons pour déclencher un cri guttural.

En dehors de la cage, Lawler est tout le contraire.

Son comportement calme, cool et recueilli lui vaut le respect de ses pairs et même confronté au venin constant de Colby Covington avant leur combat l’année dernière, Lawler semblait juste ignorer les épaules sans se soucier du monde.

C’est exactement cette attitude que Lawler adoptera dans son combat ce week-end alors qu’il affrontera Neil Magny dans le co-événement principal de l’UFC Vegas 8. Sur le papier, Lawler pourrait avoir le dos contre le mur après avoir subi trois défaites consécutives; en réalité, Lawler ne considère pas son combat contre Magny comme une situation incontournable mais plutôt comme une chance de prendre un nouveau départ.

«Ce n’est qu’un combat», a déclaré Lawler à MMA Fighting. « Samedi. C’est tout ce sur quoi vous vous concentrez. N’essayez pas de prouver quoi que ce soit, allez simplement là-bas et présentez vos compétences.

«Peu importe le passé, il importe de savoir qui vous êtes aujourd’hui. C’est ce qui est génial avec la concurrence. »

Malgré tout l’apparat et le fanfaron qui remplissent l’air avant un grand combat, Lawler ne se perd jamais dans le battage médiatique ou le battage qui entoure et l’événement.

Au lieu de cela, il préfère garder les yeux sur le prix, qui est toujours lié à sa passion pour la préparation et à sa soif de grande compétition.

«J’adore la compétition, mais surtout, j’aime la préparation», a déclaré Lawler. «J’adore m’entraîner. J’adore prendre soin de mon corps. J’adore soulever des poids, devenir plus fort et m’assurer que tout va bien.

« C’est juste quelque chose que je vais faire toute ma vie, même si je ne suis pas en compétition en MMA, je vais concourir dans quelque chose juste pour que je puisse me tenir occupé, prendre soin de moi et me dépasser. »

Alors que le prochain combat avec Magny sera la première apparition de Lawler dans l’octogone depuis août dernier, le vétéran de 38 ans tente en fait de débarquer un adversaire depuis plusieurs mois.

Lawler a d’abord été jumelé avec le candidat poids welter en hausse Santiago Ponzinibbio en décembre dernier, mais l’Argentin a été contraint de quitter son combat en raison d’une infection. Depuis ce temps, Lawler a déclaré que son manager était en pourparlers avec l’UFC sur différentes possibilités pour son prochain combat, mais rien ne s’est passé.

C’est à ce moment-là qu’il a vu l’opportunité de se lancer dans le combat avec Magny après que l’adversaire d’origine de Magny, Geoff Neal, ait déposé la carte en raison d’une récente alerte médicale qui l’a conduit à l’hôpital pendant plusieurs jours.

«Dave [Martin] allait parler à Hunter [Campbell], essayant de me battre et rien ne fonctionnait », a expliqué Lawler. «C’était comme celui-là qui est sorti et c’était comme si on allait se battre, rien de plus. C’était à court préavis mais tout tombait à l’eau, rien ne fonctionnait et maintenant vous avez cette opportunité.

«C’est exactement ce qu’est le combat. Vous devez aller là-bas et faire ce que vous aimez faire et il est temps de vous battre. «

Le combat avec Magny amènera Lawler dans une confrontation avec un ancien partenaire d’entraînement après avoir précédemment travaillé ensemble au gymnase HIT Squad à l’extérieur de St. Louis.

À l’époque, Magny n’était qu’un novice qui apprenait les ficelles du métier mais Lawler se souvient que même à cette époque, il y avait beaucoup de potentiel.

«Ouais, je me souviens de lui», a déclaré Lawler. «Il était vraiment jeune. Je pense qu’il était dans la garde nationale à l’époque. Juste un très long travailleur acharné, désireux d’apprendre et doté de certaines capacités.

Magny attribue à Lawler une influence qui l’a aidé à décider que le MMA pourrait devenir une carrière plutôt qu’un simple passe-temps. Compte tenu du grand nombre de personnes qui se sont croisées avec Lawler au fil des ans, il existe probablement une longue liste de combattants avec des histoires similaires.

Pour tous les championnats qu’il a remportés et les adversaires qu’il a contrariés, Lawler pense que cet aspect du partage de ses expériences pourrait être sa plus grande contribution au sport et qu’il souhaite continuer à payer même après la fin de sa propre carrière.

«Il s’agit de redonner», a déclaré Lawler. «À un moment donné, [my teammates] vont faire la même chose. Donc, si je fais cela, alors cela va déteindre sur eux et ensuite ils vont aider quelqu’un d’autre sur la route et c’est de cela qu’il s’agit. Redonner et partager vos connaissances et rendre les gars meilleurs.

«Je vais certainement aider à redonner au sport et à redonner toutes les connaissances que j’ai acquises au fil des ans.»