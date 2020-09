Faits marquants:

Le jeton YFII est parmi les plus réussis, avec une appréciation de 1229% en août.

Parmi les fourchettes se trouve Asuka, dont le créateur a disparu avec les fonds des utilisateurs.

Le célèbre boom des prix des jetons YFI depuis la mi-juillet a produit au moins six fourchettes et imitations de la plate-forme DeFi, Yearn Finance. Il s’agit notamment de projets qui ont réussi, tels que le jeton YFII originaire de Chine, bien qu’il existe également des propositions avec des performances bien inférieures.

Tel que rapporté par CriptoNoticias, le jeton YFI a enregistré une forte hausse après son lancement à la mi-juillet. À partir d’un prix de 1097 USD le 20 juillet, il a atteint un maximum de 35 095 USD à la fin du mois d’août.

Étant donné que l’offre de YFI n’est que de 30000 pièces, sa capitalisation boursière est actuellement inférieure à 1 milliard de dollars, un chiffre bien inférieur à la capitalisation du bitcoin. Cependant, il est notoire que ce jeton DeFi a dépassé le prix du bitcoin pour presque le tripler. Au moment d’écrire ces lignes, YFI est en baisse de 20% au cours des dernières 24 heures et est au prix de 28 437 $.

YFII (DFI.Money), un fork réussi

Le premier fork d’YFI, intentionnellement baptisé YFII, est devenu un projet phare en Chine. Au sein de la communauté YFI, des désaccords sont survenus sur une proposition visant à améliorer le protocole, et la proposition a été largement acceptée par les utilisateurs en Chine. Le 27 juillet, moins de deux semaines après le lancement de YFI, un utilisateur sous le pseudonyme de White Noise a posté sur Medium l’annonce de la fourche YFII.

YFII a mis en œuvre la proposition de mise à niveau de YPI-8, qui a été rejetée par yearn.finance, ce qui porte l’offre totale à 60 000 jetons. Les jetons YFII sont gérés dans trois pools, chacun avec 10000 jetons initiaux, qui sont divisés par deux chaque semaine. Chaque pool a commencé ses activités à la fin du mois de juillet, à des jours différents, et il est prévu que, d’ici la fin du mois de septembre, les trois auront rempli chacun 20 000 jetons.

En ce qui concerne ses performances, YFII avait un prix de 691 USD le 29 juillet et, au moment de la rédaction de cette note, il atteint 7 543,82 USD. Cela représente une augmentation de 949% en un peu plus d’un mois. La devise actuelle, selon CoinMarketCap, est 37,505. Sa capitalisation boursière est de 282,93 millions USD.

YFII informe ses utilisateurs sur son site Web que le projet est toujours en version bêta, donc ceux qui l’utilisent devraient le faire à leurs propres risques. Source: dfi.money

YFV (YFValue)

YFV est un autre fork de YFII, annoncé sur Medium le 17 août 2020. YFV est le jeton de gouvernance du protocole YFValue. Les responsables du projet affirment que leur objectif est de parvenir à une plus grande inclusion et d’essayer d’apporter des financements basés sur l’agriculture à rendement à tout utilisateur. Les données sur YFValue et les fourchettes suivantes mentionnées sont extraites du document Know the YFI forks, un article de paragisme utilisateur sur le blog collaboratif Publixh0x

Une particularité de YFValue est que le taux d’inflation de l’offre est décidé par vote et un système de référence. Il existe également un processus de gravure automatique de jetons. L’offre maximale est de 15 750 000, une particularité par rapport à la faible offre de YFI et YFII.

L’équipe YFValue note qu’il s’agit de l’une des premières fourchettes d’YFI à être auditée par des tiers. L’audit est réalisé par le groupe Arcadia.

Selon le site Web YFValue, la valeur totale bloquée sur la plate-forme est de 442,64 millions USD et le prix du marché est de 58,97 USD, bien que CoinMarketCap rapporte un prix de 56,68 USD avec 15% de tomber dans les dernières 24 heures. Selon la circulation déclarée par YFValue, sur 1 337 054,11 jetons, sa capitalisation boursière serait de 75,71 millions USD.

YFIE (yfiexchange finance)

Ce projet, annoncé le 22 août, est en version bêta. Son approvisionnement maximum est fixé à 50 000 jetons. Ils déclarent sur le site Web qu’ils ont l’intention de garder secrets les détails du projet jusqu’à son lancement final.

Outre YFIE, il existe un autre jeton, YFIS, qui est généré dans le processus de jalonnement YFIE. Cependant, il n’y a pas encore de détails sur son fonctionnement.

YFL (lien YF)

Ce clone de YFI a été annoncé le 6 août 2020. Il est actuellement en version bêta et provient de la communauté Link. Parmi ses objectifs, il souligne qu’il souhaite ajouter de la valeur à Link Marines, un groupe d’activistes répartis sur plusieurs groupes Telegram, à l’aide d’un jeton de gouvernance DeFi.

Les développeurs disent: «Nous avons pris le travail phénoménal d’André Cronje, l’avons fourchu et adapté pour être utilisé par les Marines. Nous lancerons la grande fête en apportant enfin des performances bien méritées aux LINK Marines. «

La fourchette consistait à prendre le poste de Cronje (créateur de Yearn Finance) et à l’adapter pour accepter LINK au lieu de yCRV. Bien qu’il soit en version bêta, le site Web est fonctionnel. L’offre est de 52 000.

YF Link cherche à mélanger les caractéristiques du token Link avec Yearn Finance. Source: Bobby Shaftoe / Medium.

Azuka et plus de fourches

La liste des clones est longue, même si certains sont des pré-annonces, sans détails techniques concrets. Par exemple, Wifey.finance, annoncé le 3 août, lance une proclamation festive: «Vous avez désormais accès aux saveurs rose, bleu et orange du jour. Ils sont ennuyants. Laisse-les tomber. Faites la fête avec votre nouvelle épouse verte! WIFEY est votre clone YFI qui vous en donne plus. «

L’une des premières fourchettes YFI à être annoncée était Asuka.Finance. en Corée du Sud, mais son créateur a disparu peu de temps après son lancement, fermant le site Web et tous les réseaux sociaux associés au projet. Au moment de la disparition de Jongchan Jang, connu dans l’écosystème de crypto-monnaie sud-coréen, créateur du protocole et du jeton Asuka, il avait une valeur marchande de 1600 USD.

Si les fonds volés n’ont pas dépassé quelques dizaines de milliers de dollars, l’arnaque rappelle les nombreuses offres initiales de pièces (ICO) en 2017 et 2018 qui ont profité de l’essor de cette modalité de collecte, pour organiser des stratagèmes frauduleux.

Ces bifurcations, en revanche, ressemblent à celles qui se sont produites avec Bitcoin en 2017, à un moment où le marché de la crypto-monnaie connaissait une course haussière historique. Semblable aux fourches Bitcoin, peu de fourches YFI ont été bien accueillies par le marché.

!(function(f, b, e, v, n, t, s) { if (f.fbq) return; n = f.fbq = function() { n.callMethod ? n.callMethod.apply(n, arguments) : n.queue.push(arguments); }; if (!f._fbq) f._fbq = n; n.push = n; n.loaded = !0; n.version = '2.0'; n.queue = []; t = b.createElement(e); t.async = !0; t.src = v; s = b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t, s); })( window, document, 'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js' ); fbq('init', '910829862350857'); fbq('track', 'PageView');