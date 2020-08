Des scientifiques de l’Institut de recherche biomédicale de Barcelone (IIBB-CSIC) et des Idibaps de l’hôpital Clínic ont testé une molécule dans un essai préclinique qui a donné des résultats prometteurs chez des souris et des singes pour ralentir la progression de la maladie de Parkinson.

La molécule, conçue pour agir uniquement sur les neurones dopaminergiques, réduit la synthèse et l’accumulation de la protéine alpha-synucléine, clé de l’évolution de la maladie.

La recherche, publiée dans la revue EBioMedicine, du groupe The Lancet, a été menée par Analia Bortolozzi, scientifique au CSIC et chercheuse à l’IIBB et à l’Idibaps.

Bortolozzi a rappelé qu’il est connu depuis longtemps qu’une expression accrue de la protéine alpha-synucléine et son accumulation dans certaines régions du cerveau, formant des corps dits de Lewy, est un signe précoce de la cascade de mécanismes cellulaires qui conduit à la dégénérescence des neurones dopaminergiques.

Pour cette raison, ces dernières années, de nombreuses recherches ont été dirigées vers la réduction de cette surexpression de l’alpha-synucléine à l’aide d’oligonucléotides.

« Le problème est que si la réduction est excessive dans tout le cerveau, le traitement a des effets secondaires nocifs et toxiques », a averti Bortolozzi.

Agir sur les neurones dopaminergiques

L’équipe de Bortolozzi, en collaboration avec des scientifiques de la société de biotechnologie n-Life Therapeutics, a synthétisé une nouvelle séquence d’oligonucléotide contre l’alpha-synucléine associée à l’indatraline, une petite molécule située dans les neurones dopaminergiques, de manière à ce que l’oligonucléotide cible et il agit spécifiquement sur ces neurones.

L’équipe, qui a été soutenue par la Fondation Michael J. Fox, a évalué l’efficacité du nouveau traitement sur des souris génétiquement modifiées pour surexprimer la forme humaine de la protéine alpha-synucléine et qui présentent des symptômes de la maladie de Parkinson.

Après quatre semaines d’administration de la molécule intracérébroventriculaire et intranasale, les résultats ont révélé que la synthèse et l’accumulation excessives d’alpha-synucléine sont réduites dans les neurones dopaminergiques et les zones cérébrales interconnectées, conduisant à la récupération de la transmission normale de la dopamine.

Selon les chercheurs, cela atténue les déficits de la fonction dopaminergique associés à la pathologie de l’alpha-synucléine qui surviennent aux premiers stades de la maladie de Parkinson, même en l’absence de perte de neurones.

Efficacité testée sur des modèles animaux

Les résultats positifs ont encouragé l’équipe à évaluer l’efficacité du traitement chez un autre modèle animal, dont l’anatomie cérébrale est plus proche de celle de l’homme, et ils ont contacté le Rush University Medical Center de l’Université de Chicago, où ils ont testé la molécule chez des singes âgés qui avaient accumulation d’alpha-synucléine.

«Les résultats sont très encourageants puisque seule l’expression de l’alpha-synucléine est réduite dans les neurones dopaminergiques du mésencéphale, sans montrer de toxicité», a déclaré Rubén Pavia-Collado, deuxième auteur de l’ouvrage.

Désormais, les chercheurs souhaitent optimiser la molécule pour augmenter la puissance et la durée de l’effet après administration intranasale pour lui donner suffisamment de temps pour réduire la synthèse d’alpha-synucléine, puis l’administrer en association avec d’autres traitements.

Pour des maladies comme la maladie de Parkinson, l’accumulation de protéine alpha-synucléine peut se produire pendant des décennies avant que les symptômes de la maladie ne soient visibles.

Ce nouveau traitement oligonucléotidique, selon les chercheurs, offre une stratégie d’intervention précoce pour retarder la progression de la maladie de Parkinson et pourrait être appliqué avec les essais d’immunothérapie actuels visant à éliminer l’excès de protéine alpha-synucléine du cerveau, ou ces traitements avec des agents antiagrégation pour éviter la formation d’espèces toxiques de haut poids moléculaire de la même protéine. .