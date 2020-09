Il Budget des dépenses 2021 sera austère, car il y aura marge budgétaire plus élevée que celle vécue cette année, car les amortisseurs pour stabiliser les recettes publiques, plus le ressources des fiducies ne sera pas disponible en 2021, a-t-il déclaré le secrétaire au Trésor, Arturo Herrera.

Le fonctionnaire a souligné que bien que l’économie présentera meilleure performance en 2021, le budget du secteur public sera réduit; cette situation mettrait en danger Finances publiques et l’opération du gouvernement, ont déclaré des experts.

Lors de sa participation à la réunion plénière du députés de MorenaHerrera a également souligné que, bien que le gouvernement ne s’endette pas davantage, l’évolution de la dette augmentera entre 7 et 10 points de pourcentage du Produit Intérieur Brut (PIB) pour l’année prochaine.

Selon Herrera, trois itinéraires viables devraient stimuler la reprise économique, et ils ont à voir avec l’apprentissage de la vie avec COVID-19, la promotion des secteurs ayant le plus grand impact et protéger les personnes touchées par des programmes sociaux et accélérer les projets d’infrastructure.

Il a également considéré que le opportunité du T-MEC pour capter certaines chaînes de valeur qui perdront leur compétitivité en raison conflits commerciaux ou pandémie, en particulier de Chine.

Dans une situation critique: les analystes

Mario Di Costanzo, ancien président du Condusef, a mentionné dans un entretien que les finances publiques sont dans une situation critique, car au cours de cette fonds d’épargne pétrolière et de stabilisation.

Il a indiqué que pour 2021, un budget était nécessaire pour payer la reprise économique, cependant, Herrera a annoncé qu’il serait l’un des plus bas de l’histoire, ce qui met l’économie en danger. opérabilité gouvernementale.

« Cette année (2021), un budget de type » Plan Marshall « était juste nécessaire pour relancer l’économie mexicaine, Arturo Herrera dit que ce sera l’un des plus bas de l’histoire, car nous n’avons plus ces tampons car les revenus publics vont baisser le déclin de l’activité économique, alors nous aurons un PEF encore inférieur à 6 trillions de pesos et sans possibilité de recourir à aucun Fonds de stabilisation, ce qui met les finances publiques et les opérations gouvernementales à haut risque », a-t-il déclaré.

Ernesto O’Farrill, président de Bursamétrica, a indiqué que de nouvelles réductions des dépenses courantes devraient donner la priorité aux projets phares du gouvernement tels que Raffinerie Dos Bocas, il Train maya et le Aéroport de Santa Lucia.

«De nouvelles coupes dans les dépenses courantes sont attendues, et la disparition de plus d’unités et d’agences de l’administration publique, canalisant ces économies pour augmenter les dépenses dans le priorités de cette administration, et l’investissement des projets phares du mandat de six ans », a-t-il déclaré.

Pedro López, président du cabinet López Elías Finanzas Públicas, Il a souligné que «la pandémie n’a pas été maîtrisée, et tant qu’elle continuera ainsi, il n’y aura plus de consommation et donc une réduction de la perception de la TVA, même s’il n’y a pas d’emploi, les ISR ne peuvent être retenus et crédités au SAT; nous avons une collecte plus faible, nous avons moins d’argent et bien sûr nous allons avoir moins d’épargne, et ce que nous avions économisé dans les fiducies, nous dépensons déjà, ce qui indique que la situation est grave », a-t-il souligné.

Marco Oviedo, économiste en chef pour l’Amérique latine chez Barclays, a commenté un podcast hébergé par BIVA que dans le paquet 2021 reflétera la vision du gouvernement mexicain sur reprise économique pour l’année suivante.

« Ce qui nous intéresse, c’est comment le gouvernement voit cette reprise (économique), cela dépend en grande partie du revenu qu’il considère qu’il aura, et précisément avec cela, voyez combien il peut dépenser et l’ampleur des besoins de financement » , terminé.